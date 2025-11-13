Chollos en Barcelona: dónde encontrar gangas sin necesidad de Black Friday

Por fin llega el frío, es hora de cambiar el armario. ¿Quieres hacerlo gastándote menos que Ayuso en sanidad? Esta es tu guía definitiva. Desde mercadillos con precios a un euro hasta ‘outlets’ con marcas a precio de coste. Y sin esperar al Black Friday. Pásate por estos locales y nunca más te pillarán repitiendo modelito. Y encima, sin generar residuos innecesarios.

1. Los mercadillos ‘top’

De compras por pocos euros

Los mercadillos abundan en Barcelona con la misma densidad que garitos de empanadas. Se cuentan por decenas casi cada fin de semana. No es de extrañar: aquí se compra ropa con descuentazos ‘all year long’. Los hay desde los que venden ropa al peso (pudiéndote llevar unos Levi’s por 10 euros) hasta los que venden ‘vintage’ a 1 euro. Anota, esta es la guía definitiva para saber siempre qué se cuece en la ciudad.

Una de las tiendas del circuito vintage que Two Market organiza. / Two Market

¿Por dónde empezar a confeccionar la ruta para perseguir gangas todo el fin de semana? En la web de Two Market. Son los responsables del Todo a 1€ y del Todo a 5€, entre otros. Cada sábado y domingo cuentan con paraditas por toda Barcelona. Este domingo, por ejemplo, hay Todo a 1€ en Soulivre (Llull, 68). Segunda agenda que consultar: la del Flea Barcelona. Aunque ya no organicen sus míticos mercadillos callejeros casi semanales, siguen montando eventos imperdibles. Este sábado vuelven con La puça del Clot, mercado de ropa, vinos y música. Paralelamente estarán en Castelldefels con su Merrrcafels, de artesanía, segunda mano e intercambio de ropa.

l Gran Flea, uno de los eventos que Flea organiza en Barcelona. / Flea Market Barcelona

Otro nombre que tener en el radar es Palo Market Fest, el mercadillo de diseño, artesanía y gastronomía que llega el primer fin de semana del mes… con algunas excepciones, como este sábado y domingo, que celebra una edición especial. Que también te suene Black and White Vintage, que organiza mercadillos a 1 euro (el próximo, los días 22 y 23 de noviembre), Residu Zero, también con venta a 1 y 2 euros (los próximos, el 22 de noviembre y el 29 de noviembre) o Jaleo Vintage, con grandes marcas a 10 euros (un mercadillo itinerante que va dando vueltas por toda la península y que pronto volverá a Barcelona).

2. Millas 'vintage'

Los epicentros de la segunda mano

¿Te suena la calle de la Riera Baixa? Aquí llega la Generación Z de rodillas y entonando el ‘Lux’ de Rosalía como si fuera una romería, con la esperanza de que algún santo les bendiga con un milagro textil. Hace años se la conocía como la milla del ‘vintage’, en esa época lejana en que los modernos se llamaban ‘hipster’. Según decían sus fans, aquí estaban todas las tiendas de segunda mano que valían la pena.

Aunque ahora el furor se ha diluido un poco, sobre todo con la aparición de otros ‘hot spot’ en Barcelona que buscan batallarle el título de meca del ‘vintage’, Riera Baixa sigue en buena salud. Tanta, que los sábados, cuando hace buen tiempo, sacan paraditas de productos a la calle y montan un mercado con ropa, vinilos y comida. Se unen a la iniciativa, entre otros, los locales Club 80’s (6), Discos Edison’s (10), Araña Raval (11), Vilde Vintage (12), Wah Wah Records (14), Lullaby Vintage (22) y Arepa Queer (24).

La tienda Arepa Queer, uno de los rincones vintage de Riera Baixa. / Michalis Vasiliou

Y no te olvides del Poblenou. Two Market están convirtiendo el barrio en la nueva milla ‘vintage’. Además de sus mercados rotativos, tienen lo que llaman el circuito ‘vintage’: tres locales fijos consagrados a darle segunda vida a la moda. Son Vintage Poblenou (Àvila, 78), Plataforma Vintage (Pere IV, 93) y Akilo Store (Pere IV, 117). Más allá de vender ropa, organizan eventos como talleres de ‘upcycling’ o ‘afterworks’ con descuentos.

Exterior de una tienda Humana en el Raval. / HUMANA

Por último, en tu radar no puede faltar Humana. Sí, la mítica tienda de segunda mano con cientos de tiendas por toda España. Precios baratos, descuentazos gigantes cada dos por tres y un catálogo en constante renovación. Ahí cada día es Black Friday.

3. Los ‘outlets’ imperdibles

Marcas a precio rebajado

Seguro que ya conoces La Roca Village o Viladecans The Style Outlets, centros comerciales consagrados al ‘outlet’ con grandes marcas a precios muy asequibles. Pero si eres de Barcelona, no hace falta coger el coche. Pásate por la calle Girona, ya la llaman el epicentro del ‘outlet’. Aquí tienes el outlet de Mango (27), de Simorra (38), de Montana (35), de Pop Up (33), de Nice Things (38), de Extart Panno (40), de Veneno en la piel (36) y de Boboli (Casp, 64). Sí, casi una decena de tiendas en solo una manzana.

En el Poblenou tienes otro paraíso ‘outlet’. Apunta, 400 m² con medio centenar de altas marcas, del nivel de DKNY, Emporio Armani, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Reebok, Calvin Klein o Birkenstock. Es Barcelona Outlet (Pujades, 77, 2ª planta), expertos en descuentos con secciones tanto para hombre como para mujer.

4. Intercambio de ropa

Compra sin dineros (ni residuos)

Otra forma de renovar tu armario reduciendo al mínimo los gastos es intercambiando ropa. Sí, hay locales donde puedes irte de compras dejándote el monedero en casa. Los parroquianos de Vestuari Compartit (Verdi, 100) lo saben bien: aquí se cambian de chaqueta más rápido que Toni Cantó.

'Vestuari compartit', la tienda donde se pueden intercambiar prendas por una cuota mensual. / RICARD CUGAT

¿Cómo funciona? Sencillo: vienes, traes ropa que ya no te pones, y te llevas el equivalente en ropa de segunda mano. Cambios ilimitados y sin permanencia. Solo hace falta que te suscribas como socio, a lo Netflix. Y encima, con una tarifa plana más barata que la de la plataforma: 10 euros al mes. Nunca volverán a verte repitiendo ‘look’. Tiembla, Victoria Beckham.

5. Más allá de ropa

Libros, álbumes, coleccionables…

¿Tu adicción capitalista no es la ropa sino los libros, la música o la decoración del hogar? Un clásico donde pasarse sí o sí es el Mercat Dominical de Sant Antoni, que cada domingo despliega en los alrededores del mercat de Sant Antoni (Urgell, 1) unas setenta paraditas con reliquias del pasado a precios de ocasión. Desde libreteros hasta coleccionismo friki.

Una de las tiendas de libros que compone el Mercantic. / Mercatinc

Y si eres tan fan de Sant Antoni que se te queda corto, ve al Mercantic (Rius i Taulet, 120, Sant Cugat). Es el paraíso de la segunda mano, con libros, vinilos, muebles, artesanía y una agenda repletísima de eventos. Su mercado permanente cuenta con medio centenar de tiendecitas distribuidas en pequeños locales y casetas a las cuales, cada domingo por la mañana, se les suma un mercadillo con 50 paraditas adicionales que refuerzan la oferta habitual. Un espacio que deja al tamaño de Catalunya en miniatura el resto de los ejes comerciales de segunda mano del área metropolitana.