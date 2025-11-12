La librería de Barcelona donde la cantautora Amaia Miranda busca su inspiración

Nacida en Bilbao en 1993, la cantautora Amaia Miranda se formó en Barcelona (en la ESMUC y el Taller de Músics) y aquí está afincada. En su tercer disco, el espléndido 'Cada vez que te veo lo entiendo', se aprecia la nostalgia de la familia y el lenguaje; ahí queda ese guiño al euskera en 'Amak dio'. Cuando seres queridos vienen a visitarla, la artista se lo agradece llevándoselos a la librería Terranova (Comte Borrell, 99, donde estaba Calzados Lluch): "Me gusta por su selección de libros, o que estos estén ordenados por colores, pero también por el espacio en sí mismo. Es una librería especialmente mágica".

De ese "especialmente" se deduce que, según Amaia Miranda, la magia es algo inherente a las librerías. Tiene razón: en cuanto entras a una, parece detenerse el tiempo. "Los libros siempre han sido mi refugio", nos explica. "Cuando doy con un libro que me gusta desde niña me he quedado leyendo hasta la madrugada. De pequeña quería ser escritora y escribía en los veranos durante horas y horas. Así que las librerías son mi casa. Puedo perderme en ellas y siempre me generan una sensación infinita de bienestar. Cuando estoy en una ciudad que no conozco, es lo primero que busco".

Su historia con el lugar

Nuestra entrevistada descubrió Terranova por casualidad, paseando por el barrio. Le queda cerca de donde vive, pero en realidad entra en ella menos de lo que querría: "Me gusta demasiado todo lo que tienen". El primer libro que les compró fue una edición de Lola Josa del 'Cántico espiritual' de San Juan de la Cruz. "Fui varias veces a verlo, y siempre abría el libro y me encontraba con versos que me inspiraban. La tercera vez decidí que tenía que llevármelo". El último ha sido la "preciosa" edición de Alianza de 'Sobre el amor', la selección de textos de Rilke, "que viene en una cajita de cartón y que le regalé a mi chico por su cumpleaños".

Amaia Miranda, a la puerta de Terranova. / JORDI COTRINA / EPC

A la hora de comprar libros, Miranda se deja aconsejar por las amigas, pero también le gusta jugársela: "Probar con los que no conozco de nada, guiándome a veces simplemente por las ediciones, los colores y las portadas. He descubierto muchos libros que me encantan así".

Bajo el influjo de Fuertes

Si hay una influencia literaria clara en el disco, esa es Gloria Fuertes, a la que oímos recitar versos de su poema 'Pienso mesa y digo silla' en 'Entre mi sangre y el llanto', título tomado precisamente de la citada obra. "Me encanta su forma de abordar el amor en todas sus formas, que es el tema principal del disco. De abordarlo no como un tema menor, sino con la importancia que creo que tiene. Como un motor transformador y político". En la misma canción tuvieron mucha importancia el poema 'El puente', de Amalia Bautista ("que me recomendó mi amiga Mariana, cantautora con un proyecto precioso"), y el campo por el que corren los personajes de 'El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes', de Tatiana Țîbuleac ("uno de mis libros favoritos del año pasado").

No resultaría extraño ni incómodo que Amaia Miranda nos presentara este nuevo disco en una librería o biblioteca, donde canciones así de delicadas no molestarían a nadie, pero donde podremos verla lucir repertorio será en El Molino, el próximo 30 de noviembre, para más señas. "Iré en formato dúo con Nacho [Mur, su ayudante en la producción del nuevo disco, guitarrista de La M.O.D.A.] con una puesta en escena de Emilio Manzano. Estoy muy emocionada con lo que hemos preparado y tengo muchas ganas de empezar a rodarlo. El estreno que hicimos en septiembre en Gasteiz fue precioso y tuvo una acogida muy bonita de la gente que vino a verlo".