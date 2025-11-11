Agenda para solteros en Barcelona: dónde ligar y hacer amigos este marzo

Se abre Instagram y aparece un tipo rodando por unas escaleras. ¿La leyenda del reel? “Mi vida amorosa este año”. Es el estribillo del mundo ‘single’. Intentar ligar por Tinder se ha vuelto más complicado que descubrir en qué trabaja Toni Cantó. Se multiplican los testimonios-meme. “Le ha debido de gustar mucho mi mensaje –confía un reel- porque lo lleva leyendo una semana”. “Me dijo: ‘Me muero por verte’ –comparte otro-. Supongo que se murió porque nunca nos vimos”. Lo confirma ‘Forbes’: 8 de cada 10 usuarios están hartos de las apps de citas. ¿Qué nos queda? ¿Rociarnos de comida para gatos para que nos devoren nuestros felinos? No, aún no. Hay luz al final del túnel, y no solo luz de discoteca de última hora.

Sigue leyendo: encontrarás más solteros juntos con ganas de “lo que surja” que en ‘La isla de las tentaciones’. ¿No lo notas ya? Es el aliento de Carlos Sobera en el cogote.

‘Speed dating’

Es la nueva moda viral para socializar: el Tinder analógico. Un 'First dates' exprés. Los de Cites Rápides suelen tener lista de espera. “Está siendo una fiebre”, resoplan los organizadores.

El miércoles 18 llenarán de citas rápidas el Teatreneu de Barcelona (Terol, 26): entre 8 y 10 citas de 7 minutos con opción de quedarse a cenar con el resto de participantes. 19.15 h.

Domingo, 23. Vermut en Tarragona con DJ. Casa Joan Miret (Rambla Nova, 36). De 11.30 a 16.00 h.

Jordi Martínez lleva ya una década presentando a potenciales tortolitos desde BeDazzling. Por sus manos pasan 150-200 solteros cada semana. “El 70% de las chicas y el 40% de chicos –garantiza- hace match de media”.

Monta ‘speed datings’ viernes y sábados en el Hotel Índigo de Barcelona (Gran Via, 629). 20.30 h. 10-12 citas de 7 minutos.

También organiza cenas con desconocidos: miércoles, 18(heterosexual) y jueves, 19(LGTBI) Mesas de 4 a 8 personas.

First Dates Express. Cada domingo en Alice Secret Garden (Pau Claris, 90). Speed dating para solteros de 25-55 años. Garantizan al menos 7 minicitas. 19.45 h. Organiza: bcnfriendslang.

‘Slow dating’

"Ven a conocer a gente real”. Es la plaga de este 2025 en Barcelona: eventos 'offline'. Quedadas con desconocidos en busca de “conexiones reales”. Sin ‘matches’ previos, sin ‘ghostings’, sin pantallas.

Timeleft. Todos los miércoles reúnen a desconocidos para cenar. “Nosotros lo planeamos todo, solo tienes que venir”. Haces un test y el algoritmo te junta con 5 extraños compatibles. Se hace en 300 ciudades de 60 países. Funciona por suscripción.

The Dinner Society Barcelona. Cada miércoles, organizan 'workshop' para aprender a hacer pasta: 19 h en Dolcevita Boqueria. El sábado,14 montarán calçotada en La Clandestina. De 12 a 17h.

Group Vibe. Brunch con 4-6 extraños. Es un invento holandés que ya se hace en 40 ciudades. Domingo, 15 y 29, 12.30 h, en Eixample / Ciutat Vella.

WeMeet. Es la nueva plataforma de WeRoad. Ofrecen todo tipo de planes para romper el hielo: de pádel a karaoke, pícnic o partidos de fútbol.

Here. Más "conexiones reales". Días 13, 15, 19 y 27. Desde encuentros en farmacias clandestinas hasta pádel y clases para hacer cócteles.

Thursday Dating. "No dejes que el algoritmo elija tu próxima cita", invitan. Suelen reunir entre 100 y 200 solteros por evento.

'Afterwork' de Gruppit. Los veteranos, Todos los miércoles en la terraza del Hotel Eurostars Barcelona Central (Aragó 300). De 19.00 a 22.00. Los sábados quedan en el tardeo Classics de Otto Zuts (Lincoln, 15). De 19 23 h.

El Tinder del café. “Conecta con gente real en cafeterías locales”, incita un nuevo Cupido dispuesto a aliviar el drama ‘single’ de Barcelona. Ha lanzado una alternativa a las ‘apps’ de citas sin chats interminables. Caffeine Social Club. El primer club de Barcelona para ligar en cafeterías. Una forma de cribar de entrada las citas descafeinadas. También monta 'coffe raves' para que se conozca cara a cara su comunidad adicta a la cafeína. Y ahora también Caffeine runs. "6 km a ritmo social". Se estrenan este sábado, 14, a las 10h en El Árbol (Aribau, 36)..

También puedes hacer amigos corriendo con los Midnight runners. Cada miércoles a partir de las 20h. Corretean de noche por la calle con mochilas-altavoz y subidón discotequero. Reúnen a 150-200 personas incluso en invierno. Es gratis. “Lo importante –dice Nicolas Graetz, uno de los capitanes- es que la gente tiene que presentarse a dos, tres personas nuevas en cada evento”. Hay mucho juego para socializar, mucho entreno interactivo. Acabas corriendo de cháchara con ya no tan desconocidos. Y después cervezas. “A lo mejor se quedan 80 personas”, calculan.

Juegos de mesa. Kleff es la comunidad más grande de juegos de mesa de Europa. Reúnen cada semana a 250 personas en la cafetería de la Estació de França. Todos los miércoles de 19 a 23 h. Montan ‘slow friending' el día 18. ¿El objetivo? “Queremos que dentro de las noches de juegos pasen cosas”, resume el organizador.

Otra comunidad que se está haciendo viral es la que une a mujeres viajeras: Somos Aura. ¿Su propósito? “Que ninguna mujer se quede sin hacer aquello que quiere –responden sus ideólogas-: sin plan, sin viajar, sin atreverse a hacer algo nuevo”.

Y si todo falla, seguro que es culpa de Mercurio retrógrado. Vete a preguntar al Horoscoffee (Rosselló, 412). Es la primera cafetería dedicada a la astrología.