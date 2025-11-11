Agenda para ‘singles’ en Barcelona: dónde conocer gente y ligar este noviembre

Se abre Instagram y aparece un tipo rodando por unas escaleras. ¿La leyenda del reel? “Mi vida amorosa este año”. Es el estribillo del mundo ‘single’. Intentar ligar por Tinder se ha vuelto más complicado que descubrir en qué trabaja Froilán. Se multiplican los testimonios-meme. “Le ha debido de gustar mucho mi mensaje –confía un reel- porque lo lleva leyendo una semana”. “Me dijo: ‘Me muero por verte’ –comparte otro-. Supongo que se murió porque nunca nos vimos”. Lo confirma ‘Forbes’: 8 de cada 10 usuarios están hartos de las apps de citas. ¿Qué nos queda? ¿Rociarnos de comida para gatos para que nos devoren nuestros felinos? No, aún no. Hay luz al final del túnel, y no solo luz de discoteca de última hora.

Sigue leyendo: encontrarás más solteros juntos con ganas de “lo que surja” que en ‘La isla de las tentaciones’. ¿No lo notas ya? Es el aliento de Carlos Sobera en el cogote.

‘Speed dating’

Es la nueva moda viral para socializar: el Tinder analógico. Un 'First dates' exprés. Los de Cites Rápides suelen tener lista de espera. “Está siendo una fiebre”, resoplan los organizadores.

Los miércoles 12 y 19 llenarán de citas rápidas el Teatreneu de Barcelona (Terol, 26): entre 8 y 10 citas de 7 minutos con opción de quedarse a cenar con el resto de participantes. 19.15 h. 27,50 euros con consumición.

llenarán de citas rápidas el de Barcelona (Terol, 26): entre 8 y 10 citas de 7 minutos con opción de quedarse a cenar con el resto de participantes. 19.15 h. 27,50 euros con consumición. Domingo, 23 . Vermut en Sallent con DJ (Mas de la Sala). De 11.30 a 16.00 h, 35 euros con consumición.

. Vermut en Sallent con DJ (Mas de la Sala). De 11.30 a 16.00 h, 35 euros con consumición. Sábado, 29. Citas rápidas en Girona. Mismo sistema, mismo precio. 18 h en La Revo (Aragó, 58).

Jordi Martínez lleva ya una década presentando a potenciales tortolitos desde BeDazzling. Por sus manos pasan 150-200 solteros cada semana. “El 70% de las chicas y el 40% de chicos –garantiza- hace match de media”.

Monta ‘speed datings’ viernes y sábados en el Hotel Índigo de Barcelona (Gran Via, 629). 20.30 h. 10-12 citas de 7 minutos. Desde 24 euros.

viernes y sábados en el de Barcelona (Gran Via, 629). 20.30 h. 10-12 citas de 7 minutos. Desde 24 euros. También organiza cenas con desconocidos: miércoles, 26 (heterosexual) y jueves, 27 (LGTBI) Mesas de 4 a 8 personas.

‘Slow dating’

"Ven a conocer a gente real”. Es la plaga de este 2025 en Barcelona: eventos 'offline'. Quedadas con desconocidos en busca de “conexiones reales”. Sin ‘matches’ previos, sin ‘ghostings’, sin pantallas. Hay quien encierra todos los móviles en una taquilla bajo llave.

Timeleft. Todos los miércoles reúnen a desconocidos para cenar. “Nosotros lo planeamos todo, solo tienes que venir”. Haces un test y el algoritmo te junta con 5 extraños compatibles. Se hace en 300 ciudades de 60 países. Funciona por suscripción.

The Offline Club. Quedadas libres de móviles. Martes, 11: Afterwork 'offline' (Back to the 90's). 18.30 – 21.30 (Hay que registrarse para ver la dirección). Domingo, 30: Slow Sunday. 10.30 -13.30, en el Alice Secret Garden.

The Slow Dating Social. Jueves, 13 y 27, de 19 a 21 h. en VibrART studio rooftop (Ortigosa,14). 16,86 euros.

The Dinner Society Barcelona. Night of Light & Sound . Bebidas, chats, y juegos. Sábado, 22, desde las 17.00 h en el Club Vermell.

Group Vibe. Brunch con 4-6 extraños. Es un invento holandés que ya se hace en 40 ciudades. Domingo, 23, 12.30 h, en Ciutat Vella. 14, 99 euros. 25% de descuento con el código: ONETIME25.

Thursday Dating. "No dejes que el algoritmo elija tu próxima cita", invitan. Suelen reunir entre 100 y 200 solteros por evento. Jueves, 13: Traffic Light Party, en Time Out Market. Jueves, 20: Pitch a Friend, en Ocaña. 20 h. Son los amigos los que 'venden' ante la multitud a sus colegas solteros.

'Afterwork' de Gruppit. Este miércoles, 12 regresan a la terraza del Hotel Eurostars Barcelona Central (Aragó 300).Todos los miércoles, de 19.00 a 22.00.

El Tinder del café. “Conecta con gente real en cafeterías locales”, incita un nuevo Cupido dispuesto a aliviar el drama ‘single’ de Barcelona. Ha lanzado una alternativa a las ‘apps’ de citas sin chats interminables. Caffeine Social Club. El primer club de Barcelona para ligar en cafeterías. Una forma de cribar de entrada las citas descafeinadas. También monta 'coffe raves' para que se conozca cara a cara su comunidad adicta a la cafeína. El próximo: sábado, 22, de 11 a 15 h en Bonavista Rooftop.

Juegos de mesa. Kleff es la comunidad más grande de juegos de mesa de Europa. Reúnen cada semana a 250 personas en la cafetería de la Estació de França. Una buena forma de romper el hielo. Ya han montado hasta algún ‘speed dating’ lúdico. Todos los miércoles de 19 a 23 h.

Y si todo falla, seguro que es culpa de Mercurio retrógrado. Vete a preguntar al Horoscoffee (Rosselló, 412). Es la primera cafetería dedicada a la astrología.