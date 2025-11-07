Juegos de acción: este es el último “planazo inmersivo” viral cerca de Barcelona

Aquí se suelta más adrenalina que al leer al rey emérito quejarse en sus memorias de que no cobra pensión. Lo mismo esquivas láseres a lo 'Misión: Imposible' que cruzas puentes sobre lava, te lías a cañonazos o montas un hechizo con ojos de rata. ¿Pero qué hago subido en una bola de demolición a lo Miley Cirus? Es como jugar a un videojuego, pero con sudores ‘fitness’. Action Game, lo llaman. Carnaza fresca para 'reels'. Nuevo invento inmersivo de acción para posturear sin sentirte culpable por no ir al gimnasio. Ojo, que se te puede alargar más que una sobremesa en El Ventorro. Son 1.000 m² de juego, 20 pruebas, 4 universos. “Es una aventura –garantizan los socios- donde el héroe eres tú”.

Es el último ”planazo con amigos cerca de Barcelona” que predican los 'influencers' por Instagram y TikTok. GameSide (Colom, 459, Terrassa). Macrocentro viral con Action Game (así denominan a su circuito de desafíos por 20 salas temáticas), QuizShow Room a lo concurso de preguntas de la tele, sala de karaoke privada y bar-restaurante con dardos interactivos, ‘shuffleboard’ y tele XXXL. En total, 1,7 millones de inversión, detalla Léo. Este es su primer centro en España.

Uno de los desafíos de GameSide a lo 'Misión: Imposible'. / Elisenda Pons / EPC

Léo Carral -34 años, acento francés- es el que supera todos los desafíos sin pestañear. Uno de los tres cofundadores, junto a Frédérique Boni y Rudy Chelli. La empresa es de Perpignan. Allí abrieron el primer GameSide en 2021. Ahora tienen franquicias en Francia, Suiza, pronto en Bélgica, anuncian. “Ya estamos en contacto con gente que quiere abrir franquicias aquí en España”. Están buscando local en Madrid.

Una de las salas piratas. / Elisenda Pons / EPC

El circuito de acción está inspirado en un veterano concurso de desafíos de la tele francesa: ‘Fort Boyard’. “Existe desde hace 40 años –detalla Léo-. En Francia todo el mundo lo veía de pequeño”. Es una especie de ‘El desafío’ pero en un castillo con celdas. Un puñado de famosos superan pruebas contrarreloj y van pasando de una a otra. En GameSide lo que cruzas son selvas aztecas, barcos piratas, hasta una escuela de magia a lo Hogwarts. Hay 20 salas, cada una con su reto, tienes 3 minutos por cada, 60 en total. “Hay juegos que son más lógicos –detalla Léo-, más físicos, más de cooperación, de habilidad”. Acabas tirándote por un tobogán con el mismo subidón que el alcalde de Vigo al pensar en las luces de Navidad.

Haciendo hechizos mágicos. / Elisenda Pons / EPC

También hay opción de subirse a un atril, como en ‘Saber y ganar’ pero con preguntas más mundanas. El centro incluye una QuizShow Room. “Se ha extendido bastante en Francia estos tres últimos años – justifica Léo-. En España aún es nuevo, pero en un año habrá muchos, estoy seguro”, predice. Que no se entere Jordi Hurtado.

QuizShow Room. / Elisenda Pons / EPC

Videojuegos en primera persona

Es el ocio inmersivo que se lleva ahora: desafíos de ‘escape room’ con adrenalina de ‘crossfit’. Videojuegos en primera persona: eres tú quien tiene que correr, saltar, esquivar, lanzar bolas. Hace casi dos años que se estrenaron en Catalunya los “arcades inmersivos”, así los bautizaron. “Es como ir a jugar a una recreativa –comparaban sus creadores-, pero en vez de jugar con botoncitos, te metes dentro”. Activate Games, los llaman en EEUU. Juegos digitales interactivos. Muchos usuarios –aseguran- ya los han sustituido por el gimnasio. El juego ubicuo más viral: ‘El suelo es lava’ con lucecitas ‘vintage’.

En Terrassa está la Lanzadera Spark81 (calle de Llobregat, 4B). En Mataró, Pixel Games (plaza de Catalunya, 33, de Cubick Group). En L’Hospitalet abrió el año pasado Kumove Game (Les Esquadres, 21). “Ocio deportivo”, lo llaman ellos. “Tú vienes a divertirte pero a la vez te ejercitas”. Lo mismo escalas entre bichos digitales que te escondes de un ojo vigilante a lo ‘Juego del calamar’. Recomiendan ir con ropa de deporte y zapatillas.

En Barcelona ya hay hasta ‘El suelo es lava kids’ (a partir de 5 años). No es el único juego ‘vintage’ que han versionado en Aventurico (Diputació 455). También tienen una sala a oscuras con trampas, laberintos y túneles para jugar al escondite.

Otro clásico a tamaño real: El juego de la Oca. Oca Loka Game (Rambla dels Paisos Catalans, 14, Vilanova). Se juega desde hace casi dos años con dados gigantes y pruebas instagrameables. Tiene algún reel con más de 3 millones de visualizaciones. Ahora están preparando ‘El juego del calamar’ en versión ‘team building’.

En Vilanova i la Geltrú también se puede jugar al Mario Party en la vida real. En Rivals Game (Vilanoveta 7, nave 7). Nueva experiencia –apenas tiene dos meses- basada en el clásico de Nintendo. Más de 400m2 de tableros gigantes, desafíos de videojuego, tipos con peto y hasta karts. “Es la evolución del ‘escape room’”, dice Albert Soler. Él es socio del local de ‘escapes’ Golden Pop y uno de los fundadores de Axerum, centro de ocio alternativo con tiro de hachas y hasta una habitación de la rabia donde destrozar lo que sea con barras de hierro.

No es el único circuito donde se pueden saltar bloques misteriosos con signos de interrogación. En Terrassa se estrenó a principios de año el primer circuito de 'Super Mario' de Europa: tienen una yincana calcada al videojuego en HiJump Park Terrassa (Duero 9). Es un ‘jumping club’ con 2.000 m² de trampolines y toboganes de 7 metros, otra tendencia viral. En breve abrirán circuito de Mario en el nuevo HiJump de Sabadell. Y en diciembre prevén inaugurar otro macro parque de saltos en Badalona.

A estas alturas virales del juego, en Barcelona se pueden practicar incluso deportes imposibles. El año pasado se estrenó Alfa5 (Almogàvers, 169), el centro de XR Sports más grande del mundo, se anuncia. Más de 2.000 metros cuadrados de deportes ampliados, así los denominan. “Los deportes tradicionales pero con capa digital”. En total, 9 experiencias XR. Eso incluye sala de tiro con pistolas en plan ‘Tron’, rocódromo y fútbol con paredes interactivas, frontón psicodélico, documental 360º del Everest y hasta vuelos en parapente con gafas virtuales. Sí, se sueltan más gritos que al escuchar en pleno noviembre a Mariah Carey.