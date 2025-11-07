Qué hacer este fin de semana en Barcelona

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

MIRA

Festival de música y artes visuales

Es uno de los festivales más atractivos de Barcelona. Exprime su pequeño formato para ofrecer una curada selección de música en vivo rodeada de instalaciones espectaculares de artes visuales. Este año, en su 14ª edición, vuelve con 38 espectáculos musicales y 26 instalaciones artísticas. Un imperdible de Barcelona que mezcla tecnología, arte y música y que cada vez cuenta con más adeptos. El cartel de 2025 lo coronan nombres como Nicolas Jaar, Flying Lotus, Blawan, Erika de Casier o Floating Points.

Dónde: Fira Barcelona Montjuïc (avenida Maria Cristina, s/n).

Cuándo: 7 y 8 de noviembre.

Anterior edición del festival MIRA. / MIRA

Mercadillos del fin de semana

¿Dónde comprar?

¿Quieres satisfacer tus ansias consumistas sin remordimientos? O te haces con una de las ‘black’ del emérito, o te vas de mercadillos. Este fin de semana viene bien repleto: está el Flea, hay mercadillo con todo a 5€ e incluso un edificio de Gaudí se llena de paraditas de moda. Aquí tienes la lista.

Creativa Barcelona

Paraíso del ‘do it yourself’

Vuelve Creativa Barcelona, la feria de manualidades y ‘DIY’ más grande de España. En total, más de 800 talleres, 130 expositores, 15.000 materiales creativos a la venta y más de 25.000 asistentes. Pintura, cerámica, madera, 'patchwork', punto... da igual cuál sea tu manualidad favorita: aquí encontrarás cómo hacerla.

Dónde: La Farga (avenida de Josep Tarradellas i Joan, s/n, L'Hospitalet de Llobregat).

Cuándo: del 6 al 9 de noviembre.

Una de las paraditas de textiles en una de las anteriores ediciones de la feria. / Creativa Barcelona

Rec.0

Adelántate al ‘Black Friday’

Se avecinan cuatro días de chollazos de marca. Esta semana, el Rec.0 concentrará en Igualada más de un centenar de ‘pop-up stores’ con descuentos de Nike, Adidas, Camper, Tous o Levi’s, entre otras. Es el mayor festival de ‘outlets’ de Europa, un macromercadillo callejero lleva desde 2009 vendiendo a precios irrisorios kilos de ropa de marca.

Cuándo: del 5 al 8 de noviembre.

My Coffee Awards

Barra libre de café

Vuelve el festival de los muy cafeteros: My Coffee Awards. El ticket (sobre los 10 euros) incluye todo el café de especialidad que puedas beber de más de 40 expositores. Quizá este fin de semana no dormirás por exceso de cafeína, pero sabrás a ciencia cierta quiénes son los mejores cafeteros de Barcelona. Durante el evento, además de catas, habrá competiciones, charlas y actividades.

Dónde: Nau Bostik (Ferran Turné, 1-11).

Cuándo: del 7 al 9 de noviembre.

Feria Medieval de Lloret de Mar

Ambientación en la Costa Brava

Lloret de Mar acoge la 22ª edición de su feria medieval. El pueblo de la Costa Brava, durante un fin de semana, viaja al siglo XV con recreaciones históricas, torneos de caballeros y mercadillo de artesanía. Por supuesto, las actividades son gratuitas.

Cuándo: 8 y 9 de noviembre.

La procesión de la Confraria de la Ratafia, en una anterior edición de la Festa de la Ratafia. / Confraria de la Ratafia

Festa de la Ratafia

Una fiesta consagrada al licor

¿Te gusta la ratafia? Pregunta retórica, claro: ¿a quién no? Este licor es tan popular en Catalunya que cuenta con una fiesta popular consagrada a su culto. Santa Coloma de Farners celebra 4 días con concursos, presentaciones y catas de ratafia y muchas actividades culturales.

Dónde: Santa Coloma de Farners.

Cuándo: del 6 al 9 de noviembre.

Mozilla Festival 2025

Ponencias de actualidad

Barcelona acoge este fin de semana un importante evento de dimensiones internacionales: el Mozilla Festival 2025. Enmarcado en la Barcelona Open Tech Week, programa 240 sesiones que ahondarán en temas de actualidad como la inteligencia artificial, la democracia digital o la humanidad más allá de la tecnología de la mano de perfiles tan interesantes y variados como Chelsea Manning.

Dónde: Poble Espanyol de Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: del 7 al 9 de noviembre.

Boira

Un imprescindible en el TNC

'Boira' es la obra ganadora del prestigioso Premi Frederic Roda de 2014. Es creación de Lluïsa Cunillé, una de las voces en activo de mayor trayectoria de la dramaturgia catalana contemporánea. Una obra que habla sobre la soledad, el deseo y la memoria con un escenario y puesta en escena cargada de misterio. Última semana para pasarse.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: hasta el 9 de noviembre.

Escena de la obra 'Boira'. / EPC

Asian Film Festival

Lo mejor del cine oriental

Desde Irán hasta Nueva Zelanda, desde cine experimental has fenómenos de masas. Así es el Asian Film Festival, que un año más arranca el noviembre llenando las salas más prestigiosas de Barcelona con una programación con decenas de películas de países de la región Asia-Pacífico.

Cuándo: hasta el 9 de noviembre.

Tinta contra Hitler

Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial

El catalán Mario Armengol Torrella fue el único artista catalán y español que trabajó masivamente para la propaganda británica y de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, su producción está temporalmente en Barcelona con 'Tinta contra Hitler. Mario Armengol, caricaturista en la Segunda Guerra Mundial', una selección de los originales conservados por el autor y la familia que, junto con las publicaciones en las que aparecían estas viñetas, se convierte en uno de los mayores fondos a escala mundial sobre ilustración de sátira política de la Segunda Guerra Mundial.

Dónde: Museu Nacional d'Art de Catalunya (parque de Montjuïc, s/n).

Cuándo: hasta el 11 de enero.

Una de las caricaturas de Mario Armengol que se pueden ver en la exposición organizada por el Museu Nacional d’Art de Catalunya. / Idyll, Col·lecció Família Armengol Gasull

Umana Natura de Paolo Di Capua

Muestra de escultura italiana

El Palau Martorell y el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organizan la exposición 'Umana Natura' del italiano Paolo Di Capua, una gran exposición con un gran número de piezas, que van desde relieves de madera hasta obras que juegan con el límite entre escultura y arquitectura, pasando por otras que requieren la participación del espectador.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 16 de noviembre.

Little Women

El clásico melodrama en el Lliure

Imposible no conocer 'Mujercitas' ('Little Women'), el melodrama immortal de Louisa May Alcott. Ahora, llega a Barcelona dirigido por Lucia Del Greco, que presenta una versión tan contemporánea como transgresora de esta historia que tantas lecturas feministas ha tenido a lo largo de los años.

Dónde: Lliure de Gràcia (Montseny, 47)

Cuándo: hasta el 23 de noviembre.

'Little Women' de Lucia Del Greco. / Lliure de Gràcia

Temporada musical

Ciclo de música del CaixaFòrum

Cuatro conciertos a precios asequibles que exploran diversos estilos: clásica portuguesa, saxofones, música barroca y piano. Así es Temporada musical, el ciclo del CaixaFòrum que llega este septiembre y se alargará hasta noviembre con una variada programación musical.

Dónde: CaixaForum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 30 de noviembre.

Festival Panoràmic

Medio centenar de actividades

El Festival Panoràmic estrena su 9ª edición. Este festival de arte y cultura programará, durante lo que queda de año, 20 exposiciones y más de 50 actividades en Granollers, Barcelona y Terrassa.

Cuándo: hasta el 28 de diciembre.

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

IDEAL enfrenta a Leonardo y Michelangelo en una nueva experiencia inmersiva. / Jordi Otix

Antarctica Experience

Un documental inmersivo

Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).