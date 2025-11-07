Del 7 al 9 de noviembre
Barra libre de café de especialidad por 10 euros en Barcelona
Hoy llega el festival de los muy cafeteros: My Coffee Awards. El ticket incluye degustaciones ilimitadas de café de especialidad de más de 40 expositores
Los mejores juegos inmersivos de acción cerca de Barcelona
La cocina de la yaya: nostalgia comestible en Barcelona
On Barcelona
Aquí podrás empacharte a café de especialidad sin tener que empeñar un riñón. Barra libre –“todo el café que puedas beber”- por 10,50 euros. Llega a Barcelona el festival de los muy cafeteros: My Coffee Awards. “Un parque de atracciones multisensorial –resume la organización- lleno de catas, competiciones, charlas y una gran energía comunitaria”.
Tanto da si eres pureta como si te tomas el caffè latte con el meñique levantado a lo princesa Disney. Serán “tres días de actividades para todos los niveles”, garantizan. Traducido en números: más de 80 expositores, 10.000 visitantes, 40 ponentes y 30.000 tazas de café, enumera en su web.
La Nau Bostik congrega cada año a la 'créme de la créme' mundial –literal-: tostadores, baristas, propietarios de cafeterías, eminencias de todo el mundo, adictos al café en vena. “Más que una simple degustación de café –garantizan- es una plataforma de reconocimiento, aprendizaje, conexión y una buena dosis de inspiración”.
- ¿Cuándo? Del 7 al 9 de noviembre, 10h-14h y 14h-18h.
- ¿Dónde? En la Nau Bostik (Ferran Turné, 1-11).
- ¿Cuánto? 9,50 € (medio día); 18 € (todo el día) + 1 € (taza del festival). El ticket incluye degustaciones “ilimitadas” de café de especialidad GRATIS.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
- El abogado de la acusación popular de la DANA se pronuncia tras la declaración de Maribel Vilaplana: “No me convenció, esperaba más de su testimonio”
- Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
- Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
- Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
- Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
- Más de una veintena de comunidades de Viladecans denuncian a su administradora tras desaparecer sus ahorros
- Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe