Del 7 al 9 de noviembre

Barra libre de café de especialidad por 10 euros en Barcelona

Hoy llega el festival de los muy cafeteros: My Coffee Awards. El ticket incluye degustaciones ilimitadas de café de especialidad de más de 40 expositores

Los mejores juegos inmersivos de acción cerca de Barcelona

La cocina de la yaya: nostalgia comestible en Barcelona

Café con arte.

Aquí podrás empacharte a café de especialidad sin tener que empeñar un riñón. Barra libre –“todo el café que puedas beber”- por 10,50 euros. Llega a Barcelona el festival de los muy cafeteros: My Coffee Awards. “Un parque de atracciones multisensorial –resume la organización- lleno de catas, competiciones, charlas y una gran energía comunitaria”.

Tanto da si eres pureta como si te tomas el caffè latte con el meñique levantado a lo princesa Disney. Serán “tres días de actividades para todos los niveles”, garantizan. Traducido en números: más de 80 expositores, 10.000 visitantes, 40 ponentes y 30.000 tazas de café, enumera en su web.

La Nau Bostik congrega cada año a la 'créme de la créme' mundial –literal-: tostadores, baristas, propietarios de cafeterías, eminencias de todo el mundo, adictos al café en vena. “Más que una simple degustación de café –garantizan- es una plataforma de reconocimiento, aprendizaje, conexión y una buena dosis de inspiración”.

  • ¿Cuándo? Del 7 al 9 de noviembre, 10h-14h y 14h-18h.
  • ¿Dónde? En la Nau Bostik (Ferran Turné, 1-11).
  • ¿Cuánto? 9,50 € (medio día); 18 € (todo el día) + 1 € (taza del festival). El ticket incluye degustaciones “ilimitadas” de café de especialidad GRATIS.

¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes de la semana

Visita al nuevo Campus Hipra de la ministra de Sanidad, Mónica García

El Gran Recapte 2025 estrena novedad: así es el supermercado virtual que estará disponible todo este fin de semana

Los Mossos d'Esquadra detienen a dos personas en Cerdanyola del Vallès por robos a personas mayores

Escarleth Figueroa, estudiante de Electromecánica: "Siempre hay un profe que, si te ve mal, se acerca y te pregunta cómo estás"

Directo | Sigue la rueda de prensa de Pedro Sánchez en la cumbre del clima COP30

España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040

Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: "Quien más contamina debe pagar, es lo justo"

