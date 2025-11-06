Vuelve a Barcelona la feria de manualidades y ‘DIY’ más grande de España con más de 800 talleres

Este fin de semana habrá más gente tirando del hilo que en el Watergate. Empieza el Salón del Manga de las manualidades, el Creativa Barcelona. Esta edición viene a lo bestia, prometen. En total, más de 800 talleres, 130 expositores, 15.000 materiales creativos a la venta y más de 25.000 asistentes. El evento del sector más grande de la Península, el paraíso del ‘do it yourself’.

Anótalo en la agenda: será del 6 al 9 de noviembre en La Farga (avenida de Josep Tarradellas i Joan, s/n, L'Hospitalet de Llobregat). La entrada cuesta 3 euros, e incluye acceso a las decenas de actividades del festival, que se realizarán tanto en los estands de los expositores, como en las aulas creativas, como en el espacio de formación 'Make & Take'. Habrá muchísima actividad constante, aseguran. “Hasta 36 talleres simultáneamente”, sacan pecho desde la organización. Eso sí, recomiendan reservar para garantizar tu plaza.

Uno de los talleres de la anterior edición del Creativa Barcelona. / Creativa Barcelona

Este año, las manualidades protagonistas del Creativa Barcelona son el ‘pachtwork’ y el ‘quilting’, técnicas de artesanía textil que mezclan colores, texturas y motivos en una sola pieza. Uno de los estilos de costura más vistosos y llamativos que, cada año, cuenta con más fans. “Se hacen más de 810.000 búsquedas online al mes de la palabra ‘patchwork’ en España”, añaden.

Participantes en uno de los talleres del festival. / Creativa Barcelona

Aun así, si no eres de dar puntada sin hilo, el festival dedica sus espacios a todo tipo de creatividades. Desde fotografía a orfebrería, puedes encontrar clases, talleres y vendedores de todo tipo de artesanía, arte y aficiones. Y sí, hay espacios para todos los niveles. Desde profesionales a actividades amateur. Incluso planes con niños, en la sección Creativa Kids, dedicada a manualidades en familia.