Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del 6 al 9 de noviembre

Vuelve a Barcelona la feria de manualidades y ‘DIY’ más grande de España con más de 800 talleres

Es el paraíso del ‘do it yourself’. Un fin de semana con cientos de actividades dedicadas al punto, a la cerámica, a la pintura, a la fotografía y un largo etcétera. El mejor lugar donde dejar volar la imaginación: Creativa Barcelona

Barcelona celebra el mercado vintage más grande del año: 150 paradas con DJs en directo

Degustaciones ilimitadas de cafés de especialidad por 10 euros en Barcelona

Una de las paraditas de textiles en una de las anteriores ediciones de la feria.

Una de las paraditas de textiles en una de las anteriores ediciones de la feria. / Creativa Barcelona

Abel Cobos

Abel Cobos

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este fin de semana habrá más gente tirando del hilo que en el Watergate. Empieza el Salón del Manga de las manualidades, el Creativa Barcelona. Esta edición viene a lo bestia, prometen. En total, más de 800 talleres, 130 expositores, 15.000 materiales creativos a la venta y más de 25.000 asistentes. El evento del sector más grande de la Península, el paraíso del ‘do it yourself’.

Anótalo en la agenda: será del 6 al 9 de noviembre en La Farga (avenida de Josep Tarradellas i Joan, s/n, L'Hospitalet de Llobregat). La entrada cuesta 3 euros, e incluye acceso a las decenas de actividades del festival, que se realizarán tanto en los estands de los expositores, como en las aulas creativas, como en el espacio de formación 'Make & Take'. Habrá muchísima actividad constante, aseguran. “Hasta 36 talleres simultáneamente”, sacan pecho desde la organización. Eso sí, recomiendan reservar para garantizar tu plaza.

Anterior edición del Creativa Barcelona.

Uno de los talleres de la anterior edición del Creativa Barcelona. / Creativa Barcelona

Este año, las manualidades protagonistas del Creativa Barcelona son el ‘pachtwork’ y el ‘quilting’, técnicas de artesanía textil que mezclan colores, texturas y motivos en una sola pieza. Uno de los estilos de costura más vistosos y llamativos que, cada año, cuenta con más fans. “Se hacen más de 810.000 búsquedas online al mes de la palabra ‘patchwork’ en España”, añaden.

Participantes en uno de los talleres del festival.

Participantes en uno de los talleres del festival. / Creativa Barcelona

Aun así, si no eres de dar puntada sin hilo, el festival dedica sus espacios a todo tipo de creatividades. Desde fotografía a orfebrería, puedes encontrar clases, talleres y vendedores de todo tipo de artesanía, arte y aficiones. Y sí, hay espacios para todos los niveles. Desde profesionales a actividades amateur. Incluso planes con niños, en la sección Creativa Kids, dedicada a manualidades en familia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  2. Casi 40.000 hogares de Badalona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  3. El rey Juan Carlos desvela su ruptura con Felipe VI: 'Renunciar a mi herencia significa que tú me rechazas
  4. Hyundai pone la primera piedra para levantar su nueva fábrica de pilas de hidrógeno
  5. Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos
  6. El abogado de Sijena entra en el MNAC para 'revisar' las pinturas pero se irá sin poder interrogar a los técnicos ni acceder a las reservas del museo
  7. Incendio en el restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca: quema toda la cúpula del local
  8. El juez del Supremo destaca la relevancia de la confesión de Aldama porque no es 'autoexculpatoria' y asume 'su propia responsabilidad

“Sabemos que le hicieron desaparecer, vinieron a por el dinero, tendrían una discusión y a alguien se le fue de las manos”

“Sabemos que le hicieron desaparecer, vinieron a por el dinero, tendrían una discusión y a alguien se le fue de las manos”

Vuelve a Barcelona la feria de manualidades y ‘DIY’ más grande de España con más de 800 talleres

Vuelve a Barcelona la feria de manualidades y ‘DIY’ más grande de España con más de 800 talleres

TVyMAS Jueves 6 de noviembre

TVyMAS Jueves 6 de noviembre

¿Por qué?

¿Por qué?

El Real Madrid de Scariolo viaja a Barcelona con muchas dudas y el estreno de Len

El Real Madrid de Scariolo viaja a Barcelona con muchas dudas y el estreno de Len

El ciclo 'Orgànic' regresa al Palau Güell en su segunda edición

El ciclo 'Orgànic' regresa al Palau Güell en su segunda edición

Mucho cuidado: Sin estos documentos no podrás pasar la ITV a tu vehículo

Mucho cuidado: Sin estos documentos no podrás pasar la ITV a tu vehículo

Directo | El teléfono 112 recibe un centenar de llamadas por el temporal de lluvia, la mayoría del Barcelonès

Directo | El teléfono 112 recibe un centenar de llamadas por el temporal de lluvia, la mayoría del Barcelonès