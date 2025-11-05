Barcelona celebra el mercado vintage más grande del año: 150 paradas, DJs en directo y un día dedicado a la segunda mano

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gran Flea en el vestíbulo de la Estació del Nord, en el Fort Pienc.

El Gran Flea en el vestíbulo de la Estació del Nord, en el Fort Pienc. / Flea Market Barcelona

Abel Cobos

Abel Cobos

¿Quieres satisfacer tus ansias consumistas sin remordimientos? O te haces con una de las ‘black’ del emérito, o te esperas al domingo, que vuelve el Flea. Un año más, se adelantan al ‘Black Friday’ con su mercadillo de gran formato: El Gran Flea. En total, 150 paradas de segunda mano, vintage y diseño local en una ubicación histórica: la Estació del Nord (Nàpols, 68). Será el 9 de noviembre, de 10 a 19 h.

Las entradas están a 4 euros (2 euros si se compra anticipada) y, más allá de ropa, también habrá puestos gastronómicos, barra de bebidas, café de especialidad, podcast en directo, ‘djs’, música, fiesta y un torneo de futbolín. Vamos, como es habitual, un evento que va más allá de la segunda mano y que quiere convertirse en un fiestón de día.  

Paradas de camisetas deportivas en una de las anteriores ediciones del Gran Flea en Barcelona.

Paradas de camisetas deportivas en una de las anteriores ediciones del Gran Flea en Barcelona. / Flea Market Barcelona

Cazadores de gangas, otro plan para domingo: el Todo a 5€. Sí, el famoso evento de Two Market, los reyes de los mercadillos, donde toda la ropa de segunda mano y el vintage vale 5 euros. Un paraíso lleno de chollos para renovar el armario de arriba abajo. Será en Soulivre (Llull, 68), de 11 a 19 h. Además, cuenta con entrada gratuita.

Jose Puig, el fundador de Two Market, posa entre perchas vintage.

Jose Puig, el fundador de Two Market, posa entre perchas vintage. / Irene Vilà Capafons

No son los únicos mercadillos que vuelven este fin de semana. Otro exitazo barcelonés: BCN en las alturas, un mercadillo con una ubicación monumental, la Torre Bellesguard (Bellesguard, 20), una joyita de Gaudí única e imperdible. De viernes a domingo, del 7 al 9 de noviembre, celebran su 30ª edición. Un plan por todo lo alto: mercadillo, gastronomía, música, arquitectura modernista y vistas de la ciudad. Entradas a partir de los 6 euros.

La Torre Bellesguard, en Sant Gervasi, en una imagen de archivo

La Torre Bellesguard, en Sant Gervasi. / Joan Puig

Última recomendación. Esta, saliendo de Barcelona, en pleno Collserola. El Casino de la Floresta (Casino, 27, Sant Cugat del Vallès) acoge el nuevo formato del colectivo Regia: el Regia Market Fest. En total, 12 horas de música, mercadillo y ‘food trucks’. Y al aire libre, para aprovechar la anomalía térmica de este otoño. Será el sábado, 8 de noviembre, de 11 a 23 h. Entrada gratuita.

