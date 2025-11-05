Barcelona celebra el mercado vintage más grande del año: 150 paradas, DJs en directo y un día dedicado a la segunda mano

¿Quieres satisfacer tus ansias consumistas sin remordimientos? O te haces con una de las ‘black’ del emérito, o te esperas al domingo, que vuelve el Flea. Un año más, se adelantan al ‘Black Friday’ con su mercadillo de gran formato: El Gran Flea. En total, 150 paradas de segunda mano, vintage y diseño local en una ubicación histórica: la Estació del Nord (Nàpols, 68). Será el 9 de noviembre, de 10 a 19 h.

Las entradas están a 4 euros (2 euros si se compra anticipada) y, más allá de ropa, también habrá puestos gastronómicos, barra de bebidas, café de especialidad, podcast en directo, ‘djs’, música, fiesta y un torneo de futbolín. Vamos, como es habitual, un evento que va más allá de la segunda mano y que quiere convertirse en un fiestón de día.

Paradas de camisetas deportivas en una de las anteriores ediciones del Gran Flea en Barcelona. / Flea Market Barcelona

Cazadores de gangas, otro plan para domingo: el Todo a 5€. Sí, el famoso evento de Two Market, los reyes de los mercadillos, donde toda la ropa de segunda mano y el vintage vale 5 euros. Un paraíso lleno de chollos para renovar el armario de arriba abajo. Será en Soulivre (Llull, 68), de 11 a 19 h. Además, cuenta con entrada gratuita.

Jose Puig, el fundador de Two Market, posa entre perchas vintage. / Irene Vilà Capafons

No son los únicos mercadillos que vuelven este fin de semana. Otro exitazo barcelonés: BCN en las alturas, un mercadillo con una ubicación monumental, la Torre Bellesguard (Bellesguard, 20), una joyita de Gaudí única e imperdible. De viernes a domingo, del 7 al 9 de noviembre, celebran su 30ª edición. Un plan por todo lo alto: mercadillo, gastronomía, música, arquitectura modernista y vistas de la ciudad. Entradas a partir de los 6 euros.

La Torre Bellesguard, en Sant Gervasi. / Joan Puig

Última recomendación. Esta, saliendo de Barcelona, en pleno Collserola. El Casino de la Floresta (Casino, 27, Sant Cugat del Vallès) acoge el nuevo formato del colectivo Regia: el Regia Market Fest. En total, 12 horas de música, mercadillo y ‘food trucks’. Y al aire libre, para aprovechar la anomalía térmica de este otoño. Será el sábado, 8 de noviembre, de 11 a 23 h. Entrada gratuita.