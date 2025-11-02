Degustaciones ilimitadas de cafés de especialidad por 10 euros en Barcelona

Aquí podrás empacharte a café de especialidad sin tener que empeñar un riñón. Barra libre –“todo el café que puedas beber”- por 10,50 euros. Llega a Barcelona el festival de los muy cafeteros: My Coffee Awards. “Un parque de atracciones multisensorial –resume la organización- lleno de catas, competiciones, charlas y una gran energía comunitaria”.

Tanto da si eres pureta como si te tomas el caffè latte con el meñique levantado a lo princesa Disney. Serán “tres días de actividades para todos los niveles”, garantizan. Traducido en números: más de 80 expositores, 10.000 visitantes, 40 ponentes y 30.000 tazas de café, enumera en su web.

La Nau Bostik congrega cada año a la 'créme de la créme' mundial –literal-: tostadores, baristas, propietarios de cafeterías, eminencias de todo el mundo, adictos al café en vena. “Más que una simple degustación de café –garantizan- es una plataforma de reconocimiento, aprendizaje, conexión y una buena dosis de inspiración”.