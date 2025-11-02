Del 7al 9 de noviembre
Degustaciones ilimitadas de cafés de especialidad por 10 euros en Barcelona
Llega el festival de los muy cafeteros: My Coffee Awards. El ticket incluye todo el café de especialidad que puedas beber de más de 40 expositores
Los mejores bikinis de Sants se hacen en esta nueva cafetería
On Barcelona
Aquí podrás empacharte a café de especialidad sin tener que empeñar un riñón. Barra libre –“todo el café que puedas beber”- por 10,50 euros. Llega a Barcelona el festival de los muy cafeteros: My Coffee Awards. “Un parque de atracciones multisensorial –resume la organización- lleno de catas, competiciones, charlas y una gran energía comunitaria”.
Tanto da si eres pureta como si te tomas el caffè latte con el meñique levantado a lo princesa Disney. Serán “tres días de actividades para todos los niveles”, garantizan. Traducido en números: más de 80 expositores, 10.000 visitantes, 40 ponentes y 30.000 tazas de café, enumera en su web.
La Nau Bostik congrega cada año a la 'créme de la créme' mundial –literal-: tostadores, baristas, propietarios de cafeterías, eminencias de todo el mundo, adictos al café en vena. “Más que una simple degustación de café –garantizan- es una plataforma de reconocimiento, aprendizaje, conexión y una buena dosis de inspiración”.
- ¿Cuándo? Del 7 al 9 de noviembre, 10h-14h y 14h-18h.
- ¿Dónde? En la Nau Bostik (Ferran Turné, 1-11).
- ¿Cuánto? 9,50 € (medio día); 18 € (todo el día) + 1 € (taza del festival). El ticket incluye degustaciones “ilimitadas” de café de especialidad GRATIS.
