Estos son los museos que puedes visitar gratis este primer domingo de mes en Barcelona

Este domingo toca ir de museos. Es primer domingo de mes. Eso significa que abren gratis al público una quincena de museos de Barcelona. Desde galerías de arte hasta ruinas romanas. Consulta a continuación los horarios de visita de los centros culturales este 5 de octubre.

El Pabellón Mies Van der Rohe (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7) abre de 10 h a 18 h cada primer domingo de mes. Por otro lado, el Museo Picasso (Montcada,15-23) abre a las 9 h y alarga hasta las 19 h, además de contar con acceso gratuito también jueves, viernes y sábados de 19 h a 21 h, siempre con reserva previa. Otra opción es visitar el Museo Marítimo (avda. Drassanes, s/n), que abre gratis cada domingo desde las 15 h hasta las 19h.

Otro con entrada gratis es la sede central del MUHBA en la plaza del Rei, durante todo el día. El resto de domingos del mes ofrece libre acceso a partir de las 15 h. Por otro lado, el Museo Etnológico y de Culturas del Mundo (Montcada, 12-14, y p.º Santa Madrona, 16) se puede visitar de 10 h a 19.30 h, aunque cuenta con acceso gratuito el resto de domingos de 15 h a 19.30 h.

Muy cerca, el Born Centro de Cultura y Memoria (Pl. Comercial, 12) permite acceso gratuito de 10 h a 20 h al recinto de martes a domingo, pero los espacios expositivos y arqueológicos son de pago. En el Museo Blau (Pl. Leonardo da Vinci, 4-5), el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, (Leonardo Da Vinci, 4-5), las puertas abren de 10 h a 20 h. El resto de domingos del año, a partir de las 15.00 h.

El MNAC (Palau Nacional, Parque de Montjuïc, s/n) permite ver sus colecciones gratis los domingos de 10 h a 15 h, además de tener acceso gratuito cada sábado partir de las 15.00 h . En Glòries se puede descubrir el Museo de la Música (Lepant, 150) desde las 10 h hasta las 19 h del primer domingo de mes, aunque se puede visitar a partir de las 15 h cada domingo y de 18 h a 21 h los jueves. En el CCCB (Montalegre, 5) hay entrada gratuita de 15 h a 20 h, aunque requiere reserva previa desde su web.

Foto Colectania (P.º Picasso, 14) abre por la mañana de 11 h a 15 h, mientras que el Museo del Diseño (Pl. Glòries Catalanes, 37) lo hace de 10 h a 14 y de 15 a 20 h, mientras que el resto de domingos el horario es de 15 h a 20 h, también con acceso gratuito. El imponente Castillo de Montjuïc (Ctra. Montjuïc, 66) permite el acceso de 10 h a 20 h, aunque el resto de domingos abre a las 15 h, también gratis. El Museo Frederic Marès (Pl. Sant Iu, 5), dedicado al escultor catalán, abre a las 11 h y cierra a las 20 h. El resto de domingos abre gratis a partir las 15 h.

Hay una excepción en el listado de museos gratuitos. El Macba (Pl. Àngels, 1) ofrece entrada gratuita los sábados en lugar de los domingos. Lo hace de 16 h a 20 h.