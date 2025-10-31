Los mejores conciertos de noviembre en Barcelona

Otro mes más, la agenda musical de Barcelona se muestra bastante inabarcable: grandes estrellas planetarias y grupos alternativos recién consagrados, festivales dedicados al K-pop o un rock elegantemente adulto, espectáculos audiovisuales y delicias íntimas conviven en una oferta difícil de desgranar. Aquí tratamos de ayudar con una selección de diez apuestas.

1. Molly Nilsson

Paral·lel 62, sábado 1, 21.00 h.

Favorita de una importante minoría, esta artista synthpop sueca lleva casi dos décadas entregando (y produciendo y publicando por su cuenta) canciones en las que hedonismo rima con política. Acaba de lanzar 'Amateur' (2025), álbum grabado rápidamente, siguiendo a la intuición, sobre vivir la vida con curiosidad hasta el final. Nilsson puede sonar indolente en disco, pero sobre el escenario puede ser una 'entertainer' de vitalidad contagiosa, que canta alto y baila sin parar y sabe devolver el amor llegado desde abajo. También actúan Dame Area y Fatamorgana.

2. Jamiroquai

Palau Sant Jordi, jueves 6, 21.00 h.

Tras seis años alejado de los escenarios (aquí lo vimos por última vez en el Cruïlla de 2017), Jay Kay inicia en Barcelona la gira 'The heels of steel', con la que recorrerá Europa y Reino Unido hasta mediados de diciembre. No es presentación de ningún disco; se trata, simplemente, de una celebración de más de tres décadas de búsqueda del groove acid jazz y funk sanador. En el repertorio no deberían faltar 'Cosmic girl', 'Canned heat' o 'Virtual insanity', quizá el single más icónico de su carrera.

3. Mira Digital Arts Festival

Fira de Montjuïc, viernes 7 y sábado 8, 17.30 h.

El festival de música electrónica y artes visuales no defrauda con su programa para 2025, en el que abundan propuestas difíciles de rechazar, como la colaboración del cantante paquistaní Ali Sethi con el alquimista sónico Nicolas Jaar; directos audiovisuales de Floating Points, Oneohtrix Point Never, Flying Lotus, Blawan, Erika de Casier, Kaitlyn Aurelia Smith, o Marie Davidson con show de láser a cargo de Nick Verstand.

4. Ethel Cain

Razzmatazz, viernes 7, 20.00 h.

Esta misteriosa artista de Tallahassee (Florida) se ha hecho con una importante legión de fans gracias a canciones que convierten la depresión y la ansiedad en arrastrada belleza musical. En 2025 ha lanzado no uno, sino dos proyectos largos: 'Perverts', disco extremo, aislacionista, 90 minutos poco accesibles, y el más (relativamente) tradicional 'Willoughby Tucker, I'll always love you', a nivel narrativo una precuela de 'Preacher's daughter' (2022), el disco del clarísimo hit (ella también los tiene) 'American teenager'. Como teloneros, los shoegaze 9Million.

5. Cate Le Bon

Paral·lel 62, viernes 7, 21.30 h.

Tras el exploratorio, fantasioso 'Pompeii' (2022), la artista (art-)pop galesa ha vuelto a los modos casi confesionales de 'Reward' (2019) con 'Michelangelo dying', inspirado, como tantos buenos discos, por una separación amorosa. "La ruptura es una amputación que realmente no quieres, pero que sabes que te salvará", contó a Laura Snapes en 'The Guardian'. El álbum es emotivo por el fondo y también la forma; Le Bon demuestra de nuevo su talento como productora, que últimamente ha puesto al servicio de gente como Wilco o Dry Cleaning.

6. Katy Perry

Palau Sant Jordi, domingo 9, 21.00 h.

En su primera gira en siete años, Perry se convierte en heroína de un videojuego imaginario y lucha contra una malvada IA, pero no crean que esto es una defensa del arte hecho por humanos: los propios fondos del espectáculo han sido creados por IA. Y para colmo de males, nos presenta '143' (2024), disco de (vano) intento de regreso a sus mejores esencias (super)pop con la innecesaria colaboración del controvertido productor Dr. Luke. La intriga, en cualquier caso, es indiscutible.

7. Festival Feroe

Poble Espanyol, viernes 14 y sábado 15, 18.00 h.

Un festival realmente cómodo y en el que la música importe es posible. Atención a Feroe, dos días en el Poble Espanyol, para solo 3.500 personas, sin amenaza de grandes colas, con un cartel de sonidos terrosos, elegantes y/o maduros: The Tallest Man On Earth, Squeeze, The Jayhawks, Nick Lowe & Los Straitjackets, Valerie June y, nombre más importante para este cronista, The Weather Station, en el único concierto de presentación en España del soberbio 'Humanhood' (2025).

8. Korea Spotlight

Paral·lel 62, Martes 25, 18.30 h.

La primera cita en Barcelona de esta serie global de showcases, organizada por la Agencia de Contenido Creativo de Corea, expone la buena salud del K-pop a través de cinco nombres: la icónica cantante Chung Ha (ex I.O.I), con nuevo mini-álbum de título en español ('Alivio') bajo el brazo; el productor y cantante-compositor por cuenta propia SHAUN; el 'girl group' Billlie y las 'boybands' NouerA y Big Ocean, esta última la primera del K-pop formada por artistas sordos.

9. Nation Of Language

Razzmatazz, miércoles 26, 21.00 h.

El cantante-guitarrista Ian Devaney, su esposa teclista Aidan Noell y el bajista Alex MacKay han sabido apropiarse de grandes referencias synthpop (OMD, New Order, The Human League) en discos cargados de nostalgia por lo no vivido, pero también de carisma alternativo actual. Tras el magnífico 'Strange disciple' (2023), ficharon por Sub Pop y publicaron el algo menos impactante, pero satisfactorio, 'Dance called memory', que oculta su mejor canción casi al final: la medio krautrock 'In your head'.

10. Amaia Miranda

El Molino, domingo 30, 20.00 h.

La cantautora bilbaína, formada y afincada en Barcelona, acaba de sorprender con un emotivo tercer disco, 'Cada vez que te veo lo entiendo', a mayor gloria del amor y sus poderes extraños, pero también de la familia y el lenguaje, con guiño al euskera en 'Amak dio'. Miranda canta en registros especialmente suaves y depura el sonido sin aplanarlo en una obra de delicada experimentación. Escuchar este repertorio en vivo será el plan perfecto para una tarde-noche dominical.