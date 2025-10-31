El disfraz ideal para Halloween: Marty McFly

Ni de momia ni de vampiro ni de monstruo de Frankenstein ni de Miércoles Adams ni de hombre lobo ni de Isabel Ayuso ni de Elon Musk. Si tienes más de 35 años, te propongo el disfraz ideal para dar miedo este Halloween: Marty McFly en 'Regreso al futuro'.

Por un lado, justo ahora se cumplen 40 años del estreno de la primera parte de la saga. Además, el mismísimo Christopher Lloyd (Doc) viene a Barcelona el 1 y 2 de noviembre para participar en el reestreno de la película en los Cines Filmax Gran Via, en un evento que incluirá (si aflojas la cartera) hasta selfies y firmas. Por último, cualquier cuarentón (y me incluyo) con determinadas prendas siempre da aprensión, cuando no algo de yuyu: sea una sudadera de capucha, una camiseta de Oliver Atom, un 'look' completo de McFly.

El plan, como ves es doble: disfrazarse del personaje y ver la película. Al cierre de esta edición, no se han inventado todavía las máquinas del tiempo. Pero ver en pantalla grande el 'blockbuster' que te cambió la mirada a los cinco años debe de ser lo más parecido. Recuerdo esas navidades de 1985 como si fueran las de 2024 (o mejor). Bajé con mi padre a verla al Cine Urgell, cuyo techo veía siempre desde mi balcón. Ahora que tengo hijos de esa misma edad, sé que mi progenitor en realidad iba a otra cosa: esa hora y media para descabezar una siestecita es impagable, entonces y ahora. De hecho, con él vi también allí 'Indiana Jones 3': estar a su lado en la butaca era muy parecido a ir en la avioneta de hélices o en el sidecar con Sean Connery (no porque mi padre también sea calvo y gracioso, sino porque sus ronquidos emulaban el motor a las mil maravillas).

Pero ha pasado el tiempo. Más bien ha pasado buena parte de la vida. Y ahora esa peli la veo con los míos en la tele de casa, intentando defender la verosimilitud del fluzo como combustible que atraviesa el tiempo y fascinado todavía por el 'look' y el carisma de Michael J Fox, que tanto inventa el rockandroll tocando 'Johnny B Good' tres años antes de que se lanzara esa canción, como defiende a su padre joven del 'bullying'. Porque esta peli va, en realidad de eso: es la primera historia en la que un adolescente entiende, pero entiende de verdad, a sus padres. Es decir, los padres no nacieron ya con bigote y canas, sino que fueron niños y adolescentes. Y esta historia plantea eso: Marty viaja a 1955 para ver cómo eran los suyos, si podía ayudarlos, si podrían, ahora, ser de otra forma.

El futuro de 'Regreso al futuro 2' se ha cumplido a medias. Las paredes sí tienen pantallas gigantes, hay gafas que pueden grabar, videollamadas monitorizadas que causan despidos, pago con huella dactilar, hologramas y anuncios en tres dimensiones. Lamentablemente, Pizza Hut no ofrece pastillas que se meten en un hidratador y crecen a tamaño familiar. Tampoco hay patines voladores ni Nike Mag sin cordones (en realidad sí las hay, pero valen 45.000 euros: el futuro quizá se ha cumplido, pero no para todos).

Viaje de 30 años al pasado

Así que vamos a disfrazarnos de McFly. No importa la edad. Él viaja tres décadas atrás. Parece lejos, pero no es tanto. Si lo hacemos, no encontraremos antiguas baladas franquistas, sino 'Don’t look back in anger' de Oasis. ¿Piensas que hace treinta años era 'La vida es así'? Ni de broma: los dibujos ya eran la primera de 'Toy Story'. ¿Ya empieza a darte miedo el disfraz? Nos reencontraríamos con el jingle futurista de Windows 95, compuesto por Brian Eno, y con noticias sobre el Gal. Nos alarmaríamos al ver a un Aznar tan tímido, pero fliparíamos aún más al ver en la tele 'Bombazo Mix' (el disco con un imitador de Aznar en la portada publicado… poco después del atentado que sufrió). Aunque si quisiéramos un curso rápido de política y sociedad de la época, bastaría con ver aquel anuncio de flan Duhl en el que Ruiz Mateos le metía un penalti a Boyer, el ministro, y luego lo celebraba con su ex, Isabel Preysler.

Quizá vosotros no lo entendáis, pero a vuestros hijos les encantará, decía McFly después de tocar el primer rocanrol. No sé si los míos bendecirán que salga con las Nike Court Royale, los tejanos Levi’s y mucho menos con el chaleco rojo. De hecho, esta última prenda se podría interpretar ahora como fachaleco y yo, de repente, quizá en vez de McFly me parecería a Enrique Figaredo, el de Vox. Como te digo, un disfraz perfecto, de miedo, para este Halloween.