Adelántate al ‘Black Friday’: vuelve el mayor festival de ‘outlets’ de Europa a una hora de Barcelona

Aquí cualquiera podrá ir de ‘shopping’ nivel ‘Pretty woman’. Se avistarán gangas hasta donde alcanza la vista: kilómetro y medio de excedentes de 'stock'. De Nike a Levi’s. Más de un centenar de grandes marcas con descuentos. Chollazos que ponen los pelos de punta a los tiktokeros. “Planazo a 1 hora de Barcelona”, insisten por redes a lo mantra en cada edición. “El mercado de ropa cara más barato”, lo llaman. Se hace viral en menos lo que se tarda en decir “que me lo quitan de las manos”. Es el mayor festival de ‘outlets’ de Europa: el próximo miércoles se instalará en Igualada el Rec.0. Del 5 al 8 de noviembre. Un festín de compras que ni con la tarjeta ‘black’ del emérito.

Es un clásico: montan dos ‘súper outlets’ al año desde 2009. Y ya van 16 años. Macro festival de ‘pop-up stores’ de moda en el carismático barrio del Rec de Igualada. Su circuito urbano otoñal se ha convertido en el pistoletazo de salida de las compras navideñas, la antesala del ‘Black Friday’. Acogen más de cien marcas de ‘stock’, entre las que se incorporan esta edición Camper, Nike, Tous con producto para bebés o Mr. Wonderful.

'Foodtrucks' y 'pop up stores' en una edición anterior del festival. / Rec.0

Se verá mucho deporte y ‘streetwear’ (de Adidas y Levi’s a New Balance, Puma, o Converse) y un macroespacio ampliado solo de marcas infantiles (el Petit Rec). También crece la ‘pop-up’ La Pell del Rec, muestrario de artesanos que aún trabajan la piel 'in situ' en el barrio. La moda sostenible se concentrará en Rec imperdible, con una veintena de marcas y hasta mercado de intercambio de ropa.

Pero el Rec.0, sobre todo, se ha convertido en una pasarela de moda de proximidad. El 80% de las marcas que participan -destacan- “son del territorio catalán”. Munich, Sita Murt, Miriam Ponsa, Boboli, Josep Abril, Misako... “Marcas grandes, pequeñas, medias y jóvenes diseñadores emergentes que, juntos –justifican-, transmiten los valores y la creatividad de la moda catalana”.

Una treintena de actividades gratuitas

“Un día es un día”. Es el lema de esta nueva edición. “Una invitación a vivir el festival –incitan- como una experiencia de compra pero también de ocio y cultura”. Además del centenar de marcas y diseñadores de ‘stock’, tendrán más de 40 puntos gastro (food-trucks y pop-up bars) y una treintena de actividades gratuitas. Conciertos, catas de vinos, mucho taller, micros abiertos de poesía y visitas guiadas por el patrimonio industrial del barrio.

Una de las actividades culturales en una edición anterior del festival. / Rec.0

Esta edición también incluirá acción protesta: se ‘okupará’ uno de los edificios abandonados del Rec durante los días del festival. Una “ocupación simbólica” –denuncia la organización- para demostrar que se puede “transformar un barrio vacío en un lugar para vivir, trabajar y crear comunidad”. Reclaman al Ayuntamiento de Igualada que impulse “un cambio de usos al planeamiento urbanístico –detallan-, que actualmente restringe el barrio del Rec solo a usos industriales”.

¿Cuándo?

Del 5 al 8 de noviembre. Las 'pop-ups' abren a las 10h y cierran a las 21h. El circuito gastronómico abre de 9h a 23h.

¿Qué marcas puedes encontrar?

Actividades

Entre las paraditas te toparás con escenarios, espectáculos, talleres, arte y más. Aquí tienes la agenda completa.

¿Dónde comer?

Consulta los más de 40 puntos de restauración.

Cómo llegar