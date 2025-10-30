Castanyada y Halloween: los mejores planes para celebrar el Castaween en Barcelona

Halloween por aquí. Castanyada por allá. El eterno enfrentamiento; las dos Barcelonas. Los que están ya cansados del debate, hablan de Castaween y mezclan sin rubor costumbres americanas con tradiciones locales. Qué gozo ver a tu pareja disfrazada de la niña de 'El exorcista' con un cono de castañas asadas en la mano. Qué bien combinan los 'panellets' de piñones con las calabazas asesinas. Y cuidado, porque una tercera tradición pide paso estas fechas: el Día de Muertos mexicano se apunta también a la fiesta.

Halloween a la barcelonesa

La noche del 31 de octubre, Halloween, los malos espíritus deberían guiarte hasta el Palau de la Música (Palau de la Música, 4-6), porque allí se oficiará una misa negra a cargo de L’Orquestra Simfònica del Vallès, un concierto con melodías de películas de terror icónicas e inquietantes narraciones, que promete canguelo y gustera a partes iguales. Los que se pierdan el macabro concierto del Palau, el 1 de noviembre se podrán resarcir en L’Auditori (Lepant, 150) gracias a la Film Symphony Orchestra, que interpretará bandas sonoras de pelis de miedo como 'Drácula', 'Psicosis' o 'La Profecía'. No te olvides de los pañales.

Música de terror en vivo con la Film Symphony Orchestra. / L'Auditori

Si la auténtica película de terror de este fin de semana son tus hijos, el Poble Espanyol (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13) ha encontrado la solución. Se llama Creepy Halloween Family, un recorrido para todos los públicos que combina juegos, magia, túneles sobrenaturales y personajes grotescos, para que los peques lo flipen. Puedes perderte en este pueblo mágico los días 1 y 2 de noviembre.

Lo cierto es que los parques y fiestas temáticas son los 'hot spots' en estas aterradoras fechas, y los hay para todas las edades y sensibilidades, como Horrorland (Finca Mas Baró, s/n), el mejor parque de terror europeo para adultos (repito: adultos), el Hotel 666 del Tibidabo (prometen zombies) o la noche de terror del Museo de Cera (Pje. de la Banca, 7) el 31 de octubre. Por cierto, otro museo, el de ilusiones ópticas Paradox (Pl. Urquinaona, 3), apuesta por la fiesta familiar Castaween, con un tesoro escondido cuyos ingredientes deberás descubrir junto a tus cachorros. Hay premio con sacarosa para el ganador. Disponible hasta el 31 de octubre.

Y cuando caiga la noche, el Bingo Musical de Halloween del Time Out Market (Moll d’Espanya, 5) es una buena opción ideal para calentar motores con los amigos la noche del 31 de octubre. Las copas, por otra parte, se las debería tomar uno en Somnia (Montserrat, 13), una coctelería alucinatoria en la que cada día es Halloween. De hecho, tiene un cóctel con la efigie de Pennywise, el payaso sin dentífrico de 'It'. Para el viernes y el sábado, Somnia ha preparado las noches Hocus Pocus & Tarot, con bruja tarotista, números de magia y estremecedoras visitas del más allá. Beberás con pavor.

Y si eres de los que alargan las noches hasta lo indecible, el sábado 1 de noviembre a las 15h empieza el Halloween Takeover del festival itinerante Elrow, en los dominios del Parc del Fòrum: electrònica internacional, cancaneo a ful y despiporre muy loco para los espectros diurnos más aguerridos.

Por supuesto, en una festividad como esta, pegada a Todos los Santos y pegada por tanto al tejido en descomposición de los difuntos, las visitas a cementerios (que amplían horarios y refuerzan transporte) están entre las actividades más apreciadas. Si te gustan los camposantos, apunta: el jueves 6 de noviembre, se oficiarán rutas nocturnas guiadas por el cementerio de Sant Andreu, por si no tienes nada mejor que hacer esa fría y aterradora noche de otoño.

El gran castañazo

Se abre la veda de la castaña y el boniato en las calles de Barcelona. Solo por el aroma que desprenden, es imprescindible que demos nuestro amor a las paradas que se reparten por toda la ciudad. El listado es amplio y puedes consultarlo aquí. Porque no hay castanyada sin castañas, claro, aunque tampoco sin 'panellets'. El mejor 'panellet' de piñones de Catalunya de 2025 se fabrica en la pastelería Faixat (Muntaner, 159-161), eximia casa que también se sale con otro dulce perfecto para estas fechas: el marron glacé. En mi mesa no faltan nunca los panellets de Oriol Carrió (Bailèn, 216), una escudería local que trabaja con estándares de calidad altísimos y borda los panellets clásicos, especialmente el de piñones, proclamado el mejor de Catalunya el año pasado. A mi modo de ver, está cerquísima de la perfección.

Si la idea es sorprender a la familia con una propuesta de calidad a caballo entre la tradición y el atrevimiento, la pastelería indicada es L’Atelier (Viladomat, 140 /Doctor Fleming, 16), que le da una pincelada de autor a este dulce 'nostrat' y se atreve con los pasteles de 'panellet', esto es: 'panellets' inspirados en tartas icónicas. Sacher, tiramisú, cheesecake, lemon pie, selva negra, fraisier, todos en un estuche completísimo en el que también encontrarás sus célebres 'panellets' de piñones cúbicos. Por cierto, no dejes escapar la caja de bombones de Halloween; los que tienen forma de ojo han causado sensación entre mis sobrinos.

Y si no te gusta la textura de los 'panellets', siempre puedes recurrir a subterfugios nada despreciables para comértelos. Puedes zampártelos en forma de helado, por ejemplo. En la prestigiosa casa deLacrem Creativa (P.º Sant Joan, 59) se han apuntado a lo grande a la Castanyada y tienen entre su amplia lista de sabores locos un helado de 'panellet' de piñones asombroso. Pruebo también un elegante helado de crema de castañas y me dejo en el tintero otro artefacto que habrá que atacar cuanto antes: helado de boniato al horno con miel. Suena muy bien.

¡Que viva el Día de Muertos!

Un nuevo actor se ha sumado a la bronca entre Halloween y la Castanyada, el Día de Muertos mexicano. Cada vez más presente en el 'hot pot' cultural barcelonés, esta celebración dedicada a recordar los difuntos tiene un encanto especial. Y unos dulces apoteósicos, como podrás comprobar en la pastelería mexicana Casa Dulce Bakery (Indústria, 66). Su pan de muerto es tan monumental que el maestro de los 'cheesecakes', Jon Garcia, alias Jon Cake, ha puesto a la venta una tarta de queso hecha con él. ¡El cheesecake de muertos definitivo!

Y lo que no te puedes perder de ningún modo es el desfile de Catrinas que recorrerá la Rambla el domingo 2 de noviembre a eso de las 12 del mediodía. La Catrina es un icono del Día de Muertos y se muestra como un esqueleto vestido con ropa fina y avalorios de toda suerte. El colorido de lo lúgubre; una fiesta que merece la pena vivir. Y si te apetece calentar para el domingo, la noche del viernes 31 de octubre, la coctelería 'caribeña' Vesou (Mallorca, 184) desplegará una velada mexicana con mucho tequila, tacos a discreción, musicón y los cócteles de ultratumba de la bartender Michel Alves. Descansa en paz.