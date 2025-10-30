Así es el barrio de Montcada que recibe miles de visitas por su decoración de Halloween

Si cruzas la puerta del “pueblo de Halloween” de la ‘Pesadilla Antes de Navidad’ de Tim Burton, seguramente ya no te llevará al reino lúgubre de Jack Skellington, sino a Montcada i Reixac, concretamente, al barrio Terra Nostra, a apenas media hora de Barcelona. Llevan ya más de una década celebrando Halloween por todo lo alto. Casas decoradas, truco o trato puerta a puerta, túneles del terror… Una profunda devoción que te transportará directo a unos ‘suburbs’ americanos.

“3.000 personas acudieron en la última edición”, sacan pecho desde la Associació Veïnal Terra Nostra. “No solo de Montcada, también vienen de Barcelona, de Sabadell, del Maresme…”, explican. Incluso tienen en el radar a amantes del terror que, según les comentan, acuden religiosamente cada año para ver esta colección de sustos, trajes monstruosos y escenografías del horror de primer nivel.

Decoración en una de las casas del barrio Terra Nostra, de Montcada i Reixac. / Associació Veïnal Terra Nostra

Llevan haciéndolo desde 2013, con cada año más implicación y prestigio. Es un evento autogestionado, al más puro estilo de las fiestas de Gràcia de Barcelona: cada vecino monta sus propias decoraciones y compiten −una competición sana, obviamente− para ver cuál es la mejor del año. Eso sí, se lo curran como profesionales. “Hay unos vecinos que se dedican a los efectos especiales en la calle Vallès, y usaron todo tipo de efectos de cine. Y en la calle Núria, las decoraciones no solo están en fachadas y jardines, sino que decoran toda la calle. Este año, con la temática rock and roll”, añaden. Incluso los disfraces están trabajados, para conseguir mantener el ambiente de terror. Nada de confundirlos con unos amateur.

El recorrido empieza en la plaza del Poble, el punto neurálgico de la fiesta. A través de un mapa digital e interactivo, los asistentes pueden encontrar fácilmente las decoraciones. Hay varios tipos, desde casas decoradas hasta túneles del terror, instalados en los jardines, algunos pensados para público infantil, otros para público más adulto.

La celebración será toda la tarde y noche del 31 (desde las 18 h hasta las 2 h, aproximadamente). Habrá truco o trato, ‘castanyada’ (tienen 250 kg de castañas), concurso de 'panellets', premios para disfraces, decoraciones y túneles del terror, barra, música y ‘dj’. Todo gratis, por si había dudas. Una agenda repletísima que se mantiene gracias a un equipo con más de una veintena de voluntarios y el apoyo municipal. Para los que vengan de fuera, pueden aparcar en los polígonos que rodean el barrio: “Están al lado de la fiesta”, prometen.

Castañada en una anterior edición de la fiesta. / Associació Veïnal Terra Nostra

“Somos muy fiesteros aquí”, bromea la asociación de vecinos. En cuanto acaben Halloween, empezarán ya a pensar en Navidades, donde también prevén un porrón de actividades festivas. Y siempre, por supuesto, impulsado por la creatividad y el ánimo de los vecinos.