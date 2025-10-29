Eventos con el DeLorean de ‘Regreso al futuro’ y quedadas para solteros: la nueva moda en Barcelona es montar planes en cines

Se te iluminará la cara como a Nicole Kidman en el viral anuncio de AMC. Sí, la magia del cine está más viva que nunca. Es la última moda global: ir a eventos en pantalla grande. Ya no solo se lleva sentarse en la butaca, atracar las palomitas y ver un peliculón. Ahora el cine es mucho más. En pleno auge de experiencias inmersivas, las salas ofrecen planes 360º. Que se lo digan a los ‘swifties’, los fans de Taylor Swift, que hace unas semanas, para celebrar el estreno de su último trabajo, llenaron cines con karaokes, congas y un culto a la personalidad digno de Corea del Norte.

En Barcelona, el principal referente en este tipo de planes es Cines Filmax Gran Via 4DX (Gran Via 2, Granvia de L’Hospitalet, 75, L'Hospitalet de Llobregat). Su agenda va llena de eventos más sonados que la ruptura de Junts y PSOE. Por ejemplo, el planazo con el que acaban la semana: los días 1 y 2 de noviembre proyectarán ‘Regreso al futuro’ para celebrar los 40 años del estreno de la película. Y, además, lo harán acompañados por el mismísimo Christopher Lloyd, el actor que encarna a Doc Emmet Brown.

Lloyd ofrecerá una charla antes de la película, que se proyectará por primera vez en 4DX (el formato inmersivo que acompaña la proyección de efectos como calor y viento y movimientos de la butaca). Y para los que compren el pack VIP, foto con el actor y firma con certificado de autenticidad. Además, habrá sorteos y ‘photocalls’ con el DeLorean de Marty y Doc, tuneado como en la película. Sí, condensador de Fluzo incluido. El coche estará ya colocado desde el día 31 de octubre.

Este homenaje a ‘Regreso al futuro’ es uno de los muchos que han hecho en la sala. Han traído actores de ‘Harry Potter’, a los ilustradores de ‘La novia cadáver’ de Tim Burton, han acogido ferias pirata en honor a ‘One Piece’. Un largo etcétera con el que quieren convertir las salas de cine en clubes donde conocer a gente.

Un DeLorean tuneado como el de Regreso al futuro recorre por primera vez las calles del centro de Barcelona para homenajear los 40 años del estreno de la película. / Zowy Voeten / EPC

Precisamente, este es el objetivo del próximo evento de The Offline Club. Por si no los conoces: su misión es que hagas amigos sin ‘apps’ mediante. Para ello, montan quedadas de todo tipo –‘brunches’, ‘afterworks’ creativos…–, y siempre, siempre, sin móviles. Conexiones reales sin distraerte con notificaciones. Puro ‘mindfulness’. La noche del 31 arrancan sus ‘Offline Screenings’ en Barcelona, en el Cinesa Diagonal (Santa Fe de Nou Mèxic, s/n). Verán ‘Together’, historia de terror paranormal (que para algo es Halloween). Una vez finalizada la película, los asistentes tendrán a disposición la sala para compartir impresiones y conectar entre ellos a través de dinámicas.

¿Más planes para socializar en el cine? Lo que propone Mooby, un ‘sing along’ con el último exitazo de animación de Netflix: ‘Las guerreras k-pop’. Canta ‘Golden’ a pleno pulmón y sin que te importen los gallos, que estaréis todos igual. El evento será del 31 al 2, en cinco de sus salas: Arenas (Gran Vía Corts Catalanes, 385), Balmes (Balmes, 422-424), Bosque (Rambla de Prat, 16), Glòries (Diagonal, 208) y Gran Sarrià (ronda General Mitre, 38-44).