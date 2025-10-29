La agenda del terror
Dónde celebrar Halloween en Barcelona: parques temáticos de miedo y monumentos encantados
¿Oyes gritos? Se nota que llega la fecha para pagar el segundo pago fraccionado de la renta. Esta es la semana oficial del terror. Anota, aquí puedes vivirlo por todo lo alto
Los Lourdes de Barcelona: dónde ir a pedir milagros el Día de Todos los Santos
Ya se divisan más sustos que cuando Ayuso sube al podio. Todo el globo se impregna de espíritu yanki para celebrar Halloween, Barcelona incluida. Parques temáticos de miedo, el túnel de la bruja, fiestas con monstruos y espectáculos para taparse los ojos. Estos son los planes para aquellos que disfrutan de dejarse las cuerdas vocales echando gritos.
1. Experiencias extremas
Para los que quieren gritar de verdad
Sí, Halloween es la época de los sustos. O eso dicen. Al final, la gran mayoría de planes acaban siendo fiestas de disfraces con telarañas puestas por las paredes y algún murciélago de plástico colgando. Lo que tú buscas es una auténtica experiencia de terror, de esas que te dejen más traumatizado que un Borbón tras un día cotizando. Por eso, pásate por Horrorland (Finca Mas Brassó s/n, Vilassar de Dalt), la meca del pavor.
Sus sustos están certificados como miedo verdadero. Es el mejor parque del terror de Europa, como bien indican los seis años consecutivos arrasando en los Scare Awards, los premios que buscan los mejores escalofríos europeos. Arranca su nueva temporada este viernes, que se alargará hasta el 16 de noviembre, y ya cuenta con un 75% de sus entradas vendidas. Desde la gira de Taylor Swift que nadie tenía tanta expectación por escuchar gritos y berridos.
Sus creadores, Horror Box, tienen un catálogo con más experiencias terroríficas. Son la mente pensante de la famosa Catalepsia, el escape room donde tienes que escapar de tu propio entierro (no apto para claustrofóbicos). También tienen Ouija (pasaje de Roura, 25), otro ‘must’ paranormal en Barcelona, o Jigsaw (Indústria, 268), el macabro juego basado en la saga ‘Saw’.
4.000 m², 30 personajes y una advertencia: “La organización no se hace responsable de cómo pueda afectar la experiencia a menores de 16 años, ya que la intensidad de la propuesta es de alto voltaje”. Así es otra de las actividades de miedo extremo que vuelve este año, La Zona, el plan de Halloween del Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13). Una experiencia inmersiva de supervivencia con pelos de punta garantizados. Sería los días 17, 24 y 31 de octubre al caer el sol, de 20 h a 1 de la mañana.
Última recomendación, el Insomnia Hotel. Está ubicado en Berga, a casi hora y media de Barcelona, pero los sustos valen la pena: es el único hotel en el mundo en el que cada habitación es un ‘escape room’. En total, cinco experiencias de terror (y de diferentes dificultades). Desde dormir en un ataúd en una sala de autopsias hasta una clínica gore llena de sangre. Más allá de las habitaciones hay zonas de restauración y coctelería, todas ambientadas en la funesta historia que envuelve el hotel.
2. Sustos para todos los públicos
Para familias
En TikTok, una ‘expat’ americana lo definía como la mejor cura para la morriña: “El lugar donde vivir un Halloween al más puro estilo EEUU.”. Hablaba de Port Aventura, asegurando que se trata de la experiencia “más auténtica” para vivir un Halloween yanki en España. Lo suscribían decenas de fans del parque, encumbrándolo como cita ineludible de octubre.
Este año, a sus típicas decoraciones y animación de miedo −de obligada mención es la famosa niña de 'El exorcista'−, se suman nuevos espectáculos familiares (como el que protagoniza el Conde Draco y otros miembros de Barrio Sésamo). También, para los más valientes, vuelven sus pasajes del terror (a partir de los 12 años). Todas las atracciones temáticas estarán hasta el 11 de noviembre.
Más cerca de Barcelona, otros dos clásicos: Tibidabo (hasta el 2 de noviembre), con zombies como novedad de esta edición, y el Poble Espanyol (del 18 hasta el 2), que vuelve con su Creepy Halloween Family, con miedo apto para familias.
Y a Trinitat Vella vuelve el terror autogestionado, el Túnel del Terror del barrio, una especie de Festes de Gràcia del infierno: aquí, todos los sustos y decoraciones terroríficas son ‘hand-made’ entre los vecinos. Viernes, 31 de octubre, de 19 a 00 h, en el Centre Cívic de Trinitat Vella (Foradada, 36). Ojo: entrada gratis con reserva previa.
3. Monumentos encantados
Para los ‘culturetas’
Turismo y sustos, un cóctel que el 31 de octubre será recurrente. Decenas de espacios emblemáticos de Barcelona acogerán fiestas y espectáculos de terror. Por ejemplo, el Museu de Cera de Barcelona (pasaje de la Banca, 7), que un año más celebra su Noche de miedo. Nada más terrorífico que toparte a la luz de las velas con la figura de cera de Michael Jackson.
Otro monumento que dará rienda suelta a Halloween es el Palau de la Música (Palau de la Música, 4-6) con su concierto Cine de terror. La Orquestra Simfònica del Vallès llenará la sala modernista interpretando la banda sonora de clásicos del cine, como ‘Frankenstein’, ‘Drácula’, ‘Beetlejuice’, ‘Scream’, ‘Poltergeist’ o ‘El silencio de los corderos’. Será el 31 de octubre, a las 20 h.
4. Discotecas y disfraces
Para los fiesteros
El mejor lugar para avistamientos de fantasmas no es el Hospital del Tórax, sino las discotecas. Lo bueno de Halloween es que son más visibles: aunque sea porque llevan disfraz. ¿Preparado para el ‘ghosting’? Este octubre hay decenas de fiestas donde salir con temática Halloween. Apunta: este es el top 3. Prepara tu disfraz y ve comprando entradas, que vuelan.
El tardeo de la Monumental (Gran Via de les Corts Catalanes, 749), Fango, vuelve con su especial de Halloween. Encabeza el cartel Dj Coco, leyenda del Nitsa Club y del Primavera Sound, con una sesión de house y pop. 1 de noviembre, de 15 a 23 h.
Otra que se sube al carro del Halloween es Glove Party, fiesta llena de energía vibrante que se ha convertido en un ‘must’ de la ciudad. Su filosofía distendida, inclusiva y dicharachera promete un Halloween bajo la categoría ‘camp’. Se celebrará el día 31 en la mítica La Paloma (Tigre, 27).
No puede faltar un ‘must’ de estas fechas: Razzlloween. Este año los encargados de organizarlo son dos fiestas emblemáticas de Razzmatazz (Almogàvers, 122), El Dirty y Mandanga, famosas por tener el petardeo en su ADN. Será el día 31, y prometen un fiestón con las cinco salas del club abiertas.
