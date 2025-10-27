¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes de la semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Halloween

Aventuras de terror

¿Oyes gritos? Se nota que está aquí la fecha para pagar el segundo pago fraccionado de la renta. Este viernes se celebra la noche el terror, Halloween. Anota: parques temáticos de miedo, el túnel de la bruja, fiestas con monstruos y espectáculos para taparse los ojos. Aquí tienes los mejores planes para celebrar Halloween en Barcelona.

Cuándo: hasta el 1 de noviembre.

La Isla Maldita, atracción de Halloween en Port Aventura. / Marc Castellet

Rocky Horror Show

Musical rock 'n' roll

El legendario musical de rock and roll de Richard O'Brien (cuya versión cinematográfica está protagonizada por Tim Curry y Susan Sarandon) aterriza a Barcelona con el reparto y la producción de Londres, en el West End. Rocky Horror Show, el longevo musical con más de 50 años en cartelera promete una especie de 'Scary Movie' musical donde ir a darlo todo. Plan perfecto para un Halloween petardo.

Dónde: Teatre Coliseum (Gran Via de les Corts Catalanes, 595).

Cuándo: hasta el 2 de noviembre.

Jason Donovan, protagonizando Rocky Horror Show. / Teatre Coliseum

Mamma Mia! El Musical

Fiestón de ABBA

La nueva producción de Mamma Mia! El Musical, a cargo de ATG Entertainment, ha triunfado en Madrid. Tras más de 1000 funciones, ahora va de gira, con parada en Catalunya. Eso sí, no pasará por Barcelona, sino por Sant Cugat y Manresa. Un fiestón lleno de temazos de ABBA que todos conocen que esta semana aterriza en Sant Cugat, la primera parada catalana, donde hará 16 funciones. Después irá a Manresa, durante tres días.

Dónde: Teatre-Auditori Emma Vilarasau (Pl. de Victòria dels Àngels 1, 08172 Sant Cugat) y Teatre Kursaal (Passeig de Pere III 35, 08242 Manresa, Barcelona).

Cuándo: del 23 de octubre al 2 de noviembre (Sant Cugat) y del 20 al 23 de noviembre (Manresa).

Una de las actuaciones del musical 'Mamma mia!'. / ATG Entertainment

Barceloneta Tast 2025

Ruta de tapeo

La cultura de tapeo de la Barceloneta es la bomba. Literalmente. Para volver a atraer a los barceloneses a uno de los barrios más absorbidos por la presión turística, existe la iniciativa Barceloneta tast, que este año celebra su quinta edición. En total, 16 locales ofrecerán su versión de la bomba (desde picantes hasta dulces), algunos con bebida incluida en el precio. Sí, el combo de tapa y caña todavía no está extinto en Barcelona.

Dónde: La Barceloneta.

Cuándo: hasta el 31 de octubre.

Tapa con bomba de Can Ros Taverna 1908. / ACIB

Little Women

El clásico melodrama en el Lliure

Imposible no conocer 'Mujercitas' ('Little Women'), el melodrama immortal de Louisa May Alcott. Ahora, llega a Barcelona dirigido por Lucia Del Greco, que presenta una versión tan contemporánea como transgresora de esta historia que tantas lecturas feministas ha tenido a lo largo de los años.

Dónde: Lliure de Gràcia (Montseny, 47)

Cuándo: hasta el 23 de noviembre.

'Little Women' de Lucia Del Greco. / Lliure de Gràcia

Umana Natura de Paolo Di Capua

Muestra de escultura italiana

El Palau Martorell y el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organizan la exposición 'Umana Natura' del italiano Paolo Di Capua, una gran exposición con un gran número de piezas, que van desde relieves de madera hasta obras que juegan con el límite entre escultura y arquitectura, pasando por otras que requieren la participación del espectador.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 16 de noviembre.

Temporada musical

Ciclo de música del CaixaFòrum

Cuatro conciertos a precios asequibles que exploran diversos estilos: clásica portuguesa, saxofones, música barroca y piano. Así es Temporada musical, el ciclo del CaixaFòrum que llega este septiembre y se alargará hasta noviembre con una variada programación musical.

Dónde: CaixaForum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 30 de noviembre.

Festival Panoràmic

Medio centenar de actividades

El Festival Panoràmic estrena su 9ª edición. Este festival de arte y cultura programará, durante lo que queda de año, 20 exposiciones y más de 50 actividades en Granollers, Barcelona y Terrassa.

Cuándo: hasta el 28 de diciembre.

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Leonardo Versus Michelangelo

Exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

IDEAL enfrenta a Leonardo y Michelangelo en una nueva experiencia inmersiva. / Jordi Otix

Antarctica Experience

Un documental inmersivo

Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).