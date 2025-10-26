Dónde celebrar el ‘Gagaween’, las fiestas de Halloween por el retorno de Lady Gaga a Barcelona

Tras más de siete años sin pisar la península, Lady Gaga vuelve a Barcelona. Lo hace con ‘The Mayhem Ball’, gira para presentar su último álbum, ‘Mayhem’, con sonadísimos temas como ‘Die With a Smile’, ‘Abracadabra’ o ‘The Dead Dance’. Será la semana que viene, los días 28, 29 y 31 de octubre. Como reina de los pequeños monstruos (el nombre con el que se ha bautizado su base de fans), la diva pop siempre ha estado íntimamente relacionada con el imaginario de Halloween. No es de extrañar que, ahora que el concierto y Halloween coinciden, la ciudad se haya llenado de homenajes a ambos: el ‘Gagaween’.

Primera parada: Arena Xperience (Ronda de Sant Pere, 19-21), el club que hereda el espíritu de Arena Madre y Arena Classic, las míticas discotecas de ambiente (ya cerradas) del ‘Gaixample’. Los días 28 y 29 de octubre organizan el ‘Mayhem afterparty’, un evento de pop y tributo a Lady Gaga donde, además, habrá ‘show’ de la ‘drag queen’ Eevee. El día 31 acogerán una fiesta de Halloween que también tendrá algunos guiños a la intérprete de ‘Bad Romance’ y espectáculo travestí de la folclórica Jota Carajota.

Los días 28 y 29 de octubre, en el Safari Club (Tarragona, 141), edición especial de la fiesta Yass!, con otro ‘afterparty’ de 'Mayhem'. Además de pop y música de Lady Gaga, el escenario se llenará con dos de las travestís más sonadas de la noche barcelonesa: Sagittaria y Dovima Nurmi. Y el día 31, en la misma sala, la fiesta Tanga! estrena la nueva temporada con un fiestón de ‘Gagaween’.

Pero si hay una sala que rendirá un homenaje por todo lo alto a Lady Gaga es el Believe Club (Balmes, 56). “Es la ‘Gagaweek’”, prometen. Del 27 al 31, eventos cada noche. “Gaga ‘drag shows’, ‘after parties’ y ‘Gagaween monster party’”, resumen su agenda. En total, más de 15 artistas LGTBI que se subirán al escenario del bar para celebrar a la cantante.

Exterior del bar La Federica, en el Poble-sec. / JORDI OTIX

Por último, La Federica (Salvà, 3). Este bar, que conserva el espíritu cabaretero del Paral·lel, es famoso por sus espectáculos travestís petardos y de humor. Aquí no importa la calidad de las peluchas, sino de los chistes. El jueves, día 30, Lady Red Velvet, británica afincada en Barcelona, se suma al ‘Gagaween’ dedicándole uno de sus caóticos y entretenidos ‘drag shows’.

Observando la lista hay algo que queda claro: todos los locales que ofrecen homenajes son LGTBI. Al fin y al cabo, la devoción religiosa hacia divas del pop siempre ha sido feudo ‘queer’ (y no solo Lady Gaga, también Britney Spears, Madonna, Cher…). Eso sí, todos los eventos son “heterofriendly”. Inclusión al 100%: “no es tu culpa no haber nacido heterosexual”, bromea más de uno.