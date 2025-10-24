Los mejores mercadillos
Vuelve a Barcelona la Rave Market: una tonelada de ropa de marca a 1 euro
Los astros dicen que este fin de semana comprarás como si fueras yerno del emérito. La ciudad se llena de chollos. Estos son los mejores mercadillos
Vete a comer a un restaurante en Barcelona y llévate gratis los platos, las sillas y hasta la mesa
¿Estas Navidades tienes las cuentas bancarias con cifras más bajas que las audiencias de Mediaset? Ve a cazar gangas. Este fin de semana, el día 11, vuelve el Todo a 1€ de Two Market, con edición Rave Market, entre talleres de upcycling y serigrafía en directo. 1 tonelada de taras y descartes de marca, cada prenda a 1 euro. En la Nau Bostik (Ferran Turné, 11).
Y en Palo Alto Barcelona (Pellaires, 30), el primer Palo Market Fest del año. 10 y 11 de enero, nueva edición del mercadillo callejero más 'chic'.
Ojo, que también vuelve Vintagerie, la 'pop-up' de moda vintage y segunda mano. Será del 9 al 18 de enero en el Potassi K19 (Sant Pere Més Alt, 19). 10 días de con cientos de prendas −incluidas marcas de alta gama como Prada, Gucci, Fendi, Burberry y Dolce & Gabbana− que se irán reponiendo diariamente.
Por último, desplázate a Mataró, que este fin de semana llega el Jaleo Vintage a la capital del Maresme. Este mercadillo itinerante, que se pasea por toda la península, es uno de los más famosos de España. Allá donde va, triunfa: siempre hay colas para entrar. ¿La clave del éxito? Todo el vintage a 10 euros, con marcas excelentes y muchísima variedad (desde chaquetas de cuero hasta jerséis, ropa deportiva y más). Días 9, 10 y 11, en Hotel Atenea Port (paseo Marítim, 324).
