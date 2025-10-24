Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve a Barcelona la Rave Market: una tonelada de ropa de marca a 1 euro

Los astros dicen que este fin de semana comprarás como si fueras yerno del emérito. La ciudad se llena de chollos. Estos son los mejores mercadillos

Bañera llena de ropa de segunda mano de Two Market.

Abel Cobos

Ana Sánchez

¿Estas Navidades tienes las cuentas bancarias con cifras más bajas que las audiencias de Mediaset? Ve a cazar gangas. Este fin de semana, el día 11, vuelve el Todo a 1€ de Two Market, con edición Rave Market, entre talleres de upcycling y serigrafía en directo. 1 tonelada de taras y descartes de marca, cada prenda a 1 euro. En la Nau Bostik (Ferran Turné, 11).

Y en Palo Alto Barcelona (Pellaires, 30), el primer Palo Market Fest del año. 10 y 11 de enero, nueva edición del mercadillo callejero más 'chic'.

Ojo, que también vuelve Vintagerie, la 'pop-up' de moda vintage y segunda mano. Será del 9 al 18 de enero en el Potassi K19 (Sant Pere Més Alt, 19). 10 días de con cientos de prendas −incluidas marcas de alta gama como Prada, Gucci, Fendi, Burberry y Dolce & Gabbana− que se irán reponiendo diariamente.

Por último, desplázate a Mataró, que este fin de semana llega el Jaleo Vintage a la capital del Maresme. Este mercadillo itinerante, que se pasea por toda la península, es uno de los más famosos de España. Allá donde va, triunfa: siempre hay colas para entrar. ¿La clave del éxito? Todo el vintage a 10 euros, con marcas excelentes y muchísima variedad (desde chaquetas de cuero hasta jerséis, ropa deportiva y más). Días 9, 10 y 11, en Hotel Atenea Port (paseo Marítim, 324).

