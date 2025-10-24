La ruta de la ganga
Vuelve el mercadillo más barato de Barcelona: todo a 1 euro
Los astros dicen que este fin de semana comprarás como si fueras yerno del emérito. La ciudad se llena de chollos. Estos son los mejores mercadillos
‘Juego de tronos’ en Barcelona: dónde combatir con espadas XXL y armaduras
Los restaurantes de Barcelona a los que van los 'influencers' y famosos
Sal de compras con la misma despreocupación que Tamara Falcó. Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market. Este domingo, día 8, se compone por los mercados 'indoor': Todo a 1€ en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11), el Akilo Pop Up, con moda dosmilera a 35 euros el kilo, también en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11) y el Booom Market, con chaquetas de piel a 30€, en Soulivre (Llull, 68).
Un imperdible: vuelve el Flea con suformato en el Clot: La puça de Clot-Aragó. Un súpermercadillo entre las calles Aragó y Clot con 100 paradas de segunda mano y vintage. El domingo, día 8, de 10 h a 18 h.
¿Buscando más chollazos? Pues el mercado de Residu Zero es para ti. Segunda mano con precios minúsculos. 7 de febrero, en Joncar, 35, en el Poblenou.
Y como es el primer sábado de febrero, vuelve el Palo Market Fest, el mercadillo de diseño, marcas locales y tesoros escondidos. 7 y 8 de febrero, en Palo Alto Barcelona (Pellaires, 30).
