La ruta de la ganga

Vuelve el mercadillo más barato de Barcelona: todo a 1 euro

Los astros dicen que este fin de semana comprarás como si fueras yerno del emérito. La ciudad se llena de chollos. Estos son los mejores mercadillos

‘Juego de tronos’ en Barcelona: dónde combatir con espadas XXL y armaduras

Los restaurantes de Barcelona a los que van los 'influencers' y famosos

Bañera llena de ropa de segunda mano de Two Market.

Bañera llena de ropa de segunda mano de Two Market.

Abel Cobos

Ana Sánchez

Sal de compras con la misma despreocupación que Tamara Falcó. Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market. Este domingo, día 8, se compone por los mercados 'indoor': Todo a 1€ en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11), el Akilo Pop Up, con moda dosmilera a 35 euros el kilo, también en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11) y el Booom Market, con chaquetas de piel a 30€, en Soulivre (Llull, 68).

Un imperdible: vuelve el Flea con suformato en el Clot: La puça de Clot-Aragó. Un súpermercadillo entre las calles Aragó y Clot con 100 paradas de segunda mano y vintage. El domingo, día 8, de 10 h a 18 h.

¿Buscando más chollazos? Pues el mercado de Residu Zero es para ti. Segunda mano con precios minúsculos. 7 de febrero, en Joncar, 35, en el Poblenou.

Y como es el primer sábado de febrero, vuelve el Palo Market Fest, el mercadillo de diseño, marcas locales y tesoros escondidos. 7 y 8 de febrero, en Palo Alto Barcelona (Pellaires, 30).

