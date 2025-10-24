Vuelve el mercadillo más barato de Barcelona: todo a 1 euro

Sal de compras con la misma despreocupación que Tamara Falcó. Estos son los mejores mercadillos de viernes a domingo. Primera propuesta: el habitual circuito de Two Market. Este domingo, día 8, se compone por los mercados 'indoor': Todo a 1€ en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11), el Akilo Pop Up, con moda dosmilera a 35 euros el kilo, también en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11) y el Booom Market, con chaquetas de piel a 30€, en Soulivre (Llull, 68).

Un imperdible: vuelve el Flea con suformato en el Clot: La puça de Clot-Aragó. Un súpermercadillo entre las calles Aragó y Clot con 100 paradas de segunda mano y vintage. El domingo, día 8, de 10 h a 18 h.

¿Buscando más chollazos? Pues el mercado de Residu Zero es para ti. Segunda mano con precios minúsculos. 7 de febrero, en Joncar, 35, en el Poblenou.

