Semana de chollazos
Birkenstock, Converse o Camper a precios increíbles en Barcelona: dónde encontrar gangas este fin de semana
Los astros dicen que este fin de semana comprarás a tarjetazo limpio como si fueras yerno del emérito. La ciudad se llena de chollos hasta el domingo. Desde zapatos con descuentazos hasta vintage a un euro
Llega a Barcelona la máquina viral de postales sorpresa que ha desatado la locura en Nueva York
¿Empezaste mal la semana? Acábala con buen pie. La centenaria zapatería catalana Casas pone a la venta cientos de zapatos a precios extraordinarios. Por supuesto, de buena marca. Habrá Birkenstock, Converse o Camper con descuentos que te dejarán huella. Y sí, tanto para hombre como para mujer. Vacía tu agenda y pásate por el número 53 de la calle Ciutat de Granada. Es aquí donde repiten este formato, el Casas Outlet Market, que tanto éxito tuvo en el pasado. Estarán instalados vendiendo chollazos hasta el 25 de octubre.
¿Buscas más descuentos? Pásate por Soulivre (Llull, 68). Two Market, los reyes de los mercadillos vuelven el 26 de octubre con Los 22 del Market, una ‘pop up’ donde 22 vendedores de vintage sacarán su mejor mercancía con auténticas joyitas de segunda mano. Ya que estás por Poblenou, puedes completar el ‘shopping’ con el circuito de Two Market. Tres paradas: Akilo Vintage (Pere IV, 117), Plataforma Vintage (Pere IV, 93) y Vintage Poblenou (Àvila, 78).
Y aprovechando este veranito que nos ha brindado la crisis climática en octubre, el Flea sale a la calle con un mercadillo al aire libre. El Bargain Garden: literalmente, el jardín de las gangas, en inglés. 26 de octubre, llenarán el Jardí de les Aigües (entre Ramon Turró y Wellington) con más de 60 paradas de segunda mano. Ropa vintage a precio de coste en un entorno envidiable.
Otros que tiran la casa por la ventana son los de Residu Zero. Este sábado llenan el Espai Hillsong (Perú, 122) con una nueva edición del Euromarket, el mercadillo donde todas las compras se hacen con monedas: precio único a 1 o 2 euros máximo. Un mercadillo solidario y sostenible donde podrás encontrar de todo −ropa, accesorios, hogar, libros− a precio irrisorio.
