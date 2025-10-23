Dónde hacer amigos (y ligar) pasados los 40 años en Barcelona

Aunque la química explosiva entre Gabriel Rufián y Vito Quiles indique lo contrario, es muy difícil hacer amigos pasados los 40. ¿Tú también quieres un flechazo amistoso que haga sombra a tu relación amorosa más intensa? Barcelona te cubre las espaldas. Son los planes al alza, actividades para adultos que quieren ampliar su círculo más allá del grupito del trabajo o de los restos que conserven del de la universidad. Anota, que hay para todos.

1. Deportes sociales

Correr, boxeo, pádel…

Si crees que nada une más que sudar, haz amistades en chándal. Sí, el deporte social por excelencia es el ‘running’, y las opciones en Barcelona son “un fotiment”, que diríamos en catalán. Los clubes para correr se han convertido en un epicentro de nuevas amistades. Socialización exprés, por la vía rápida (literalmente).

Varias opciones. Si tienes el reloj biológico tardío, Midnight runners. Salen a correr, equipados con música y altavoces, cada miércoles a las 20 h, tras la puesta del sol. En el otro extremo, el B3tter Run Club, para los madrugadores: se reúnen a las 7 de la mañana los martes. Y si quieres algo más tranquilito, un grupo donde quieren desprenderse de la barriga cervecera pero no de la cerveza: Beer Runners, comunidad cervecera que corre para quemar las calorías de las borracheras.

Marea de corredores callejeros en un evento de los Midnight Runners. / Ferran Nadeu

Otro deporte con muchísimo tirón en los últimos años: el pádel. Centros como el Club de Polo Barcelona (Dr Marañón, 31), Padel Tibidabo (Roman Macaya, 11), Vall Parc (Arrabassada, 107) o el Bonasport (Vista Bella, 11) tienen escuela de pádel, para hacer amigos a base de raquetazos. Eso sí, dicen las malas lenguas que en este deporte, si vienes soltero, te dan bola. El “nuevo Tinder”, ya lo han bautizado algunos. Cuidado, que quizá vienes a buscar mejor amigo y acabas con un divorcio.

Vista área de las pistas de pádel del Real Club de Polo de Barcelona. / Real Club de Polo de Barcelona

Y el último que compone la tríada de deportes de moda en la ciudad condal es el boxeo. Hay decenas de lugares donde practicarlo, con clubes muy profesionales y más clásicos como el Club de la Lucha (Casp, 147), hasta otros más lúdicos, como Brooklyn Fitboxing, donde mezclan puñetazos con cardio, música y gamificación. Estos últimos, además, seguro que te suenan de Instagram. Cuentan con una comunidad amplísima y con un porrón de sedes: Eixample (Muntaner, 118; Ausiàs March, 145), Gràcia (Gran de Gracìa, 13; Escorial, 102), Sant Andreu (Potosí, 2), Les Corts (Joan Güell, 220), Poblenou (Diagonal, 97), Sant Antoni (Tamarit, 96), Sant Martí (Espronceda, 256) y Sants (Numància, 20).

2. Quedadas analógicas

Clubes sociales

Cientos de personas quemadas por las ‘apps’ de socializar se reúnen constantemente en clubes ‘offline’. Es decir, iniciativas donde venir a tejer conexiones sin ‘apps’ mediante. Por ejemplo, The Usual, que se define “como presentar un amigo a otro amigo o como que te inviten a casa de un amigo”, o The Offline Club, iniciativa que organiza quedadas sociales de todo tipo (desde ‘brunches’ hasta ‘afterworks’ creativos) sin distraerte con notificaciones, para estar presente en el momento. Un eslogan de ‘mindfulness’ pero que seguro que te permitirá estar más disponible, sociable y receptivo.

Encuentro de The Usual en La Textil Collective. / Joan Cortadellas

Si prefieres un club social al aire libre, apúntate a un grupo excursionista, espacios sociales en la naturaleza con rangos de edades que suelen estar sobre los 40 de media. En Catalunya tienes históricas instituciones como el Centre Excursionista de Catalunya, el Centre Excursionista Els Blaus y el Club Excursionista de Gràcia (los tres, clubes centenarios), y otras alternativas más nuevas, que se organizan a través de comunidades digitales, como las de MeetUp (ahí tienes el Natural Hikes, el Catalunya Hikings y el Nirvana Connection), o el grupo Collserola Camina del Sherpa de Collserola (alias de Enric Llinares, referente del sector con más de 27 mil seguidores en Instagram).

3. Tardeos ‘boomer’

Sal de fiesta sin adolescentes

No, con 40 años no eres ‘boomer’. Pero si sales de fiesta a según qué sitios te sientes más anciano que Chanquete. Seguro que hasta te nace soltar algún “¡cáspita!” por presión social. ¿Que cuál es la opción para esos no tan jóvenes que todavía tienen ganas de salir de fiesta? Los tardeos ‘boomer’, como han bautizado a estas fiestas diurnas donde es bienvenido el público que ya hace una década que no pisa la universidad.

La plaza Monumental de Barcelona en una anterior edición de Fango. / Daniel Vázquez

Sí, estos tardeos se cuentan a puñados. Los hay al aire libre, como los que se celebran en la Monumental (Gran Via de les Corts Catalanes, 749), el Soundit y el Fango (que también cuenta con sesiones para que vayas con tus hijos), o el Brunch Electronik, que el día 1 se suma a El Row y Loud Contact para hacer un ‘takeover’ del Fòrum.

La primera edición del Loco Bongo en la Paloma, tras su reinauguración. / Jordi Otix

Pero, si ahora con el frío (que en teoría llegará más pronto que tarde), te apetece más algo ‘indoor’, apunta estos nombres: la Common People de Razzmatazz (Almogàvers, 122), el club, coctelería y restaurante Muticlub (Còrsega, 318), el Magnífico Club en la Sala Magic (paseo Picasso, 40), el Tardeo Cool, con la próxima edición en Luz de Gas (Muntaner, 246), el Loco Bongo de La Paloma (Tigre, 27) o el Brilli Brilli de Plataforma (Nou de la Rambla, 145). Los hay para todos los gustos musicales, desde lo más indie, como Common People, hasta lo más pop y petardo, como Loco Bongo.

4. ¿…Y para ligar?

Abiertos a amistad… y algo más

¿Te pasa como a Yolanda Díaz con “Gobierno de coalición” y “Gobierno de corrupción” y confundes el “busco amigos” con “busco relación”? También hay opciones para ti. Es lo que se lleva ahora: quedadas para socializar con gente que busca ampliar su círculo… pero están abiertos a algo más. Nada de Tinder, donde la premisa es ligar. Aquí el objetivo es hacer amigos, aunque si te haces ojitos con alguien, pues mejor.

Primera propuesta: The First Round y Timeleft. Dos iniciativas exportadas del extranjero para conocer gente. En resumen, son cenas con desconocidos. Se hace a través de mesas diseñadas –ya sea con algoritmos o por expertos ‘matchmakers’– para que surja la chispa naturalmente. Una mesa con buen rollo donde hacer desde grupos de amigos hasta encontrar una primera cita.

Una de las cenas de Timeleft con un público más sénior. / EP

Otro clásico donde socializar para solteros son los ‘speed dating’. Las dos opciones más sonadas: Bedazzling, un clásico, y las Cites Ràpides, un éxito viral con casi 40 mil seguidores en Instagram. Ambas ya han destronado el Tinder en Catalunya en algunas franjas de edad más adultas. Se encargan de dinamizar citas rápidas para que personas de todas las edades (y orientaciones) se puedan conocer. Además, orientadas a locales o a personas ya arraigadas, para rehuir de la marabunta de ‘expats’ que están de paso por Barcelona y sin ganas de comprometerse que inundan las ‘apps’.