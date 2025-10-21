Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Postureo otoñal

Los bosques más bonitos del otoño cerca de Barcelona

¿Necesitas desconectar de la vida de la ciudad? Cambia los grises del asfalto por los colores otoñales. Apúntate estas excursiones

Colores otoñales en el Montseny.

Colores otoñales en el Montseny. / @arbucies.montseny

Abel Cobos

Ha llegado la época de postureo otoñal. Es automático, en cuanto el calendario alcanza la segunda quincena de octubre, una de cada tres ‘stories’ retrata un bosque colorido y precioso o un cesto lleno de setas. Estampas bucólicas que hacen que tu trabajo de oficina o ese despachito donde teletrabajas se haga todavía más hostil.

¿Buscando respirar un poco de aire natural? Haz un sube y baja montañero y saca el dominguero que tienes dentro. Para encontrar rincones que ya empiecen a relucir la paleta de colores del otoño no hacen falta tres horas de coche (ida y vuelta). A un tiro de piedra de Barcelona (y muy bien comunicado) tienes el Montseny. Quizá por eso está tan masificado -cada año recibe un millón de visitantes-. Las zonas de Santa Fe y Fontmartina son las más populares, ya que son fáciles, preciosas y muy accesibles, especialmente en transporte público.

Colores otoñales en las montañas catalanas.

Ya han llegado los colores otoñales a las montañas catalanas. / Laura Estrada

También con transporte público, a unos 20 minutos de Barcelona, hay una opción más que ideal para cambiar los colores del asfalto de la ciudad por el amarillo de las hojas. Está en Mollet del Vallès, en la frontera norte de la ciudad: el Gallecs, un espacio rural protegido con senderos para pasear a pie o en bici y bañarse de otoño.

Por último, una ruta muy, muy fácil para aquellos que van con niños, la que sigue la riera de Arbúcies hasta el puente románico del Molí de les Pipes. Es un ‘hit’ excursionista: en Wikiloc, la Wikipedia de los excursionistas, cuenta con miles de visualizaciones. Situada a los pies del Montseny, la vegetación está preciosa en esta época del año, y el camino, lleno de puentes alrededor de la riera, deja estampas muy instagrameables. 

