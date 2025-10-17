Romeo y Julieta con ouija: la asombrosa historia detrás de Horrorland

Es de esas típicas mañanas soleadas de peli apocalíptica. Mucha calma, demasiada calma. Apenas se ve movimiento, al menos humano. Hay una colada de ropa ensangrentada tendida al sol. Un zombi KO en un cesto junto a las lavadoras. “Está cargando las pilas”, le dan palmaditas entre sonrisitas cansadas de no haber pegado ojo. Se ven hileras de cabezas monstruosas por las mesas, garras de hombres lobo, cajas con crucifijos para exorcismos. En la puerta tienen las motosierras con pegotes resecos preparadas para salir pitando. Ni se te ocurra abrir uno de esos frascos, avisan. “Son pestes”. Cada zona tiene su propio hedor nauseabundo. Aquí se dedican a hacer realidad las pesadillas con más rutina que Freddy Krueger. Parece el armario del horror organizado por Marie Kondo. “En el terror –te dicen con obviedad- tiene que haber orden”.

Haciendo la colada de los payasos asesinos. / Jordi Otix / EPC

Así amanece Horrorland. “El mejor parque del terror de Europa”, lo han aupado ya seis años consecutivos los Scare Awards. Es de donde salen por las noches gritos más desgarradores que los de Leire Martínez al enterarse del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Está en Illa Fantasia (Vilassar de Dalt), a apenas media hora de Barcelona. Hay payasos asesinos, vampiros, zombis. 7 casas encantadas, 5 espectáculos de muerte, sustomatones, hasta una casa extrema con posesiones demoniacas. Daría menos miedo encerrarse en un armario de ‘Poltergeist’ y lanzar la tele con neblina al mar. Nadie diría que detrás de este ‘scream park’ hay una historia de amor con carne de gallina. “Increíble-pero-cierta”, promete hasta un documental. “Del amor –resumen- nació el horror”. Romeo y Julieta con ouija. Ya han compartido ataúd varias veces.

Cristina y David posan en sus ataúdes. / Jordi Otix / EPC

“Usted me recuerda a mi difunta esposa”. Es como rompió David el hielo al conocer a Cristina. Eso fue hace casi 20 años en el Hotel Krüeger del Tibidabo. David estaba trabajando. Cristina recorría el pasaje antes de entrar a trabajar allí también. Él acabó pidiéndole matrimonio justo donde se conocieron, esta vez arropado por toda su familia en versión zombi. En sus alianzas inscribieron su primera frase fetiche, la de la difunta esposa. Se casaron en el restaurante donde se rodó ‘Rec 3’, con su respectiva boda zombi. Dieron el ‘sí, quiero’ entre GEOs disparando y ella cortando el pastel con motosierra.

Cristina y David posan con zombis el día de su boda. / .

Y fueron felices, sí, y vivieron de miedo. Literalmente, claro. Son los directores de Horror Box, la productora de experiencias de terror detrás de Horrorland y su treintena de premios. Su historia de amor-terror ya tiene hasta documental: 'Horror and Love’, dirigido por Joaquín Oristrell. Se estrenó el pasado sábado en el festival de Sitges.

“Disney sabe que existimos”, David y Cristina sonríen de oreja a oreja aún sin creérselo del todo. Acaba de estar de visita una creativa de la megacompañía de Mickey Mouse. También se han paseado hace poco por el ‘scream park’ los maquilladores de ‘The walking dead’. “A nosotros nos sigue sorprendiendo”, aseguran los directores de Horrorland. “Tú imagínate que juegas a fútbol y te viene a ver Leo Messi”.

Entre rejas con pies descuartizados al fondo. / Jordi Otix / EPC

¿El secreto del éxito? “Horrorland tiene alma”, responden. “No es algo que pertenezca a un fondo de inversión donde los números son lo importante”. Para ellos lo importante, puntualizan, es la experiencia que se lleva el público. Por eso limitan el acceso diario a 2.000 personas –añaden- cuando el parque permitiría 8.000. Por eso intentan innovar cada año. “En 7 temporadas hemos creado más de 70 experiencias nuevas”. Detrás sigue habiendo una pareja y una empresa familiar. “¿Pero no hay inversores?”, les suelen insistir. “No, no, con lo que ganamos, invertimos. Realmente es un suicidio empresarial”, se ríen. “Pero a nosotros nos funciona. No tenemos que rendir cuentas ante nadie”.

Horrorland: vuelve a Barcelona el mejor parque de terror de Europa / Horror Box

David Moreno. “38 años”, responde Cristina. “La edad y los refranes los lleva mi mujer”, se ríe él. Es actor, imitador, cantante. Pone voces de ultratumba que pondrían los pelos de punta hasta a Trump. Director, productor, incluso “coach”, confiesa. “Son 250 trabajadores –se justifica- y cada uno viene de su padre y de su madre. Mi función es saber leer bien a las personas”. Esto es un ‘Gran hermano’, asegura. Los monstruos –suma salseo- también se enamoran. “Si hubiera cámaras…”

Entre las máscaras monstruosas del 'backstage'. / Jordi Otix / EPC

Cristina Raya, 41 años. Ella es actriz, caracterizadora, decoradora, “MacGyver”, resume su marido. Podría batir un récord mundial poniendo lentillas. Monta casas encantadas y tiene en su móvil más gente chillando que una edición entera de ‘La isla de las tentaciones’. Es la “doctora pestes”, lo tiene asumido. “Cuando me ven con la caja, se apartan todos”, se ríe. Se pone una bata de médico y tres o cuatro pares de guantes para esparcir los hedores por el parque. Cada casa encantada tiene su propio aroma vomitivo. “Dicen que el olor es uno de los sentidos que más te transporta de un lado a otro”, justifica. Importan las pestes de EEUU, por cierto. Y sí, hay quien se ha quedado con un recuerdo apestoso en la aduana.

Motosierras ensangrentadas a la puerta del 'backstage'. / Jordi Otix / EPC

En las aduanas les deben de considerar los Bonnie and Clyde del terror. Importan de EEUU pestes, armas, sangre, cuerpos decapitados. “De látex”, puntualiza David. “Pero tú imagínate cuando llega la Guardia Civil”, se ríen. Cada año van a St Louis a buscar su material de oficina de pesadilla en TransWorld, la feria más grande de terror. “Ahí están los mejores proveedores de máscaras y animatronics”. De allí se han traído hasta un hombre lobo de casi 4 metros. “Hace falta mucho trabajo de logística”.

Rincón sangriento de una de las 'haunted house' de Horrorland. / Jordi Otix / EPC

Aunque sonrían -confiesan-, detrás hay un esfuerzo titánico. Pero merece la pena, aseguran. “El otro día –explica David- estábamos hablando con una chica que conocemos que está luchando contra una enfermedad y nos dijo que los médicos le daban hasta octubre y que su objetivo era ver Horrorland –se emocionan-. Y de golpe la veo aquí y me dice: ‘Lo he conseguido’”.

¿Su objetivo? “Dignificar el terror”, responden. Ellos te lo hacen pasar mal bastante bien. Te quedarías media hora mirando la cuidada ambientación de cada ‘haunted house’ si no te persiguieran zombis, vampiros o algún payaso con motosierra. En su ‘scream park’ nadie pone vocecillas impostadas de peli de serie B. “No hay nada que dé más terror –garantiza Cristina- que un tío hablando desde la verdad”. Ella es capaz de convertirte en cualquier monstruo en menos de 5 minutos.

La periodista transformada en alien en 5 minutos. / .

Aquí se premia la diferencia, es el lema de su cásting anual de asustadores. ¿Eres muy alto, muy bajo, muy gordo, muy delgado, estás tatuado nivel The Black Alien? En Horrorland puedes ser una estrella. “Siempre explico el caso de Adrià, que es un chico que no tiene una pierna –detalla David-. Trabaja de cajero. Me dijo: ‘Yo creo que le puedo dar una vuelta a mi discapacidad’. Y se ofreció para que le cortara una pierna falsa en directo. Este chico para mí es un héroe”.

Entrando en una madriguera de vampiros. / Jordi Otix / EPC

¿Que qué es lo que les asusta a ellos? “La burocracia”, resoplan. “Es muy lenta, es muy compleja. Cuando se hacen formatos nuevos, es muy difícil hacerlo entender”. Este invierno, de hecho, estrenarán nuevo proyecto en el que no darán ni un susto, prometen. Aunque la idea es la misma: hacerlo pasar de miedo. Winterland será la primera experiencia 100% inmersiva –adelantan- dedicada al mundo de la Navidad.