Macro fiesta callejera sobre ruedas

‘Rave’ multitudinaria en bici: vuelve a Barcelona este domingo el ‘dj’ ciclista Dom Whiting

Las multitudes le siguen por la calle a lo flautista de Hamelín en versión ciclista. Da la vuelta al mundo con su viral Drum & Bass On The Bike: macro fiestas callejeras sobre ruedas

Romeo y Julieta con ouija: la asombrosa historia detrás de Horrorland

Dom Whiting, en una de sus sesiones 'dj' en bici.

Dom Whiting, en una de sus sesiones 'dj' en bici. / Dom Whiting

Ana Sánchez

Ana Sánchez

Hay quien lo llama “el ciclista de Hamelín”. Las multitudes le siguen por la calle como si fuera un Mesías: caminando, bailando, en bici, ‘skate’, patines. “Se puede participar en cualquier medio de transporte”, invita el ya mítico ‘dj’ ciclista inglés. Dom Whiting instaló en su bici altavoces y mesa de mezclas allá por la pandemia. Ahora acumula casi 1 millón de seguidores entre Instagram, TikTok y Youtube. Da la vuelta al mundo con su viral Drum & Bass On The Bike: ‘raves’ multitudinarias sobre ruedas. Monta fiestones callejeros en dos ciudades al mes. Este domingo toca Barcelona. La última vez que vino -hace dos años- le persiguieron por la calle miles de fiesteros durante 3 horas.

“Será la pedalada del año”, suma expectativas el ’dj’ youtuber. Esta será su tercera macro ‘rave’ en Barcelona. ¿Cuándo? Domingo, 19 de octubre. La fiesta comenzará a las 14 horas en Arc deTriomf. El ‘tour’ bailongo irá recorriendo el centro hasta llegar a la plaza del Mar de la Barceloneta. Dos horas, calculan.

“Puedes traer tu propio altavoz –detalla la organización- y conectarte a nuestro ‘livestream’ online estés donde estés entre la multitud”. ¿El objetivo de estas fiestas rodadas? “Celebrar y defender la movilidad, la cultura ciclista y la música”, ponen énfasis. Es lo que las hace tan especiales, añaden: “Atraen a una gran variedad de público”.

‘Rave’ multitudinaria en bici: vuelve a Barcelona este domingo el ‘dj’ ciclista Dom Whiting

DIRECTO UCRANIA | Zelenski vuelve por tercera vez a la Casa Blanca a pedir más armamento

La Escola Industrial paliará el endémico déficit de zonas verdes del Eixample con 16.000 metros cuadrados de refugio climático

DIRECTO GAZA | Más de 50 organizaciones instan al Gobierno a apoyar la suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel

Un jurado belga condena a 30 años de prisión al asesino de Teresa Rodríguez

‘Femigenocidio’ en Gaza: una guerra también contra las mujeres

Cuatro empleados de Iberdrola, referentes de compromiso social en los Premios Internacionales de Voluntariado 2025

Míchel, ante su visita al Barça en Montjuïc: "No creo que vean al Girona como una banda"

