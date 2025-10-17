Macro fiesta callejera sobre ruedas
‘Rave’ multitudinaria en bici: vuelve a Barcelona este domingo el ‘dj’ ciclista Dom Whiting
Las multitudes le siguen por la calle a lo flautista de Hamelín en versión ciclista. Da la vuelta al mundo con su viral Drum & Bass On The Bike: macro fiestas callejeras sobre ruedas
Hay quien lo llama “el ciclista de Hamelín”. Las multitudes le siguen por la calle como si fuera un Mesías: caminando, bailando, en bici, ‘skate’, patines. “Se puede participar en cualquier medio de transporte”, invita el ya mítico ‘dj’ ciclista inglés. Dom Whiting instaló en su bici altavoces y mesa de mezclas allá por la pandemia. Ahora acumula casi 1 millón de seguidores entre Instagram, TikTok y Youtube. Da la vuelta al mundo con su viral Drum & Bass On The Bike: ‘raves’ multitudinarias sobre ruedas. Monta fiestones callejeros en dos ciudades al mes. Este domingo toca Barcelona. La última vez que vino -hace dos años- le persiguieron por la calle miles de fiesteros durante 3 horas.
“Será la pedalada del año”, suma expectativas el ’dj’ youtuber. Esta será su tercera macro ‘rave’ en Barcelona. ¿Cuándo? Domingo, 19 de octubre. La fiesta comenzará a las 14 horas en Arc deTriomf. El ‘tour’ bailongo irá recorriendo el centro hasta llegar a la plaza del Mar de la Barceloneta. Dos horas, calculan.
“Puedes traer tu propio altavoz –detalla la organización- y conectarte a nuestro ‘livestream’ online estés donde estés entre la multitud”. ¿El objetivo de estas fiestas rodadas? “Celebrar y defender la movilidad, la cultura ciclista y la música”, ponen énfasis. Es lo que las hace tan especiales, añaden: “Atraen a una gran variedad de público”.
