¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes de la semana

3r Concurs de paelles solidari a La Rambla

Arroz por una buena causa

Este sábado pásate por la tercera edición del concurso solidario de paellas en La Rambla. 40 concursantes competirán por alzarse con el título de mejor paella. Tras el concurso, habrá comilona popular para probarlas todas (y también habrá premio del público). Todos los beneficios irán para financiar proyectos científicos y de acompañamiento de la Fundació Esclerosi Múltiple.

Dónde: La Rambla.

Cuándo: 18 de octubre.

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? Pásate por la nueva propuesta de Two Market, el Market Palace. 18 y 19 de octubre, vermut, tapas, mercadillo y talleres. En el patio de la parroquia Sant Félix Africano (Sardenya, 29).

La reformada plaza de les Glòries será el 'hot spot' del fin de semana. Vuelve el Mercat de Mercats, una feria gastronómica con productos locales. Tres días con decenas de paraditas con comercios de los mercados de al ciudad, de restaurantes locales y productos kilómetro cero. También habrá música, talleres, actividades familiares y más.

En Ciutat Vella, Cargo Market. Tres días de moda vintage, diseño y arte en Potassi K19 (Sant Pere Més Alt, 19). Los días 17, 18 y 19 de octubre.

Vuelve el Zoco Market, dedicado a artesanía y marcas locales, y uno de los más longevos de Barcelona (11 años y 59 ediciones a sus espaldas). De viernes a domingo, en el número 8 de la plaza Sant Vicenç de Sarrià.

Nueva edición del Soul Market. Sábado y domingo, 18 y 19 de octubre, vuelve uno de los mercadillos más famosos de Barcelona. Segunda mano, artistas locales, comercio kilómetro cero, música, 'food trucks' y atardecer frente al mar (se celebra en el Port Olímpic de Barcelona).

Y saliendo de Barcelona, el Flea vuelve a Gavà. 10a edición del Flea Market Gavà, mercadillo de segunda mano y festival de vinos. En la rambla Maria Casas, el parque de Torre Lluc y la plaza de J. M. Batista i Roca.

Halloween

Aventuras de terror

¿Oyes gritos? Se nota que está aquí la fecha para pagar el segundo pago fraccionado de la renta. Ya ha arrancado la temporada el terror. Anota: parques temáticos de miedo, el túnel de la bruja, fiestas con monstruos y espectáculos para taparse los ojos. Aquí tienes los mejores planes para celebrar Halloween en Barcelona.

Cuándo: hasta el 1 de noviembre.

La Isla Maldita, atracción de Halloween en Port Aventura. / Marc Castellet

Sitges Film Festival

El Festival de Cine Fantástico

Semana de estrenos: arranca el Sitges Film Festival, el Festival de Cine Fantástico más prestigioso del mundo. 'Bugonia', de Yorgos Lanthimos, 'Frankenstein', de Guillermo del Toro o 'No other choice', de Park Chan-wook son algunos de los destacados de la semana. Aquí tienes los 20 imperdibles del festival.

Cuándo: hasta el 19 de octubre.

El Mestre i Margarita

Nueva temporada del Lliure

La obra 'El Mestre i Margarita' es la que ha dado el pistoletazo a la temporada 25/26 del Lliure. Esta obra marca el retorno del director Àlex Rigola al gran formato, adaptando la novela de Bulgákov, una de las mejores en lengua rusa del siglo xx. Una obra de culto, romántica y disidente, en la que sátira, tragedia, misticismo y crítica social van de la mano.

Dónde: Lliure de Montjuïc (plaza Margarida Xirgu, 1).

Cuándo: hasta el 19 de octubre.

Xavi Sáez y Carlota Olcina en un momento de 'El mestre i Margarita' / Marta Mas Gironès

Escena Poblenou

Arte en espacios públicos

24 ediciones de Escena Poblenou, el festival que llena el barrio de cultura. Un fin de semana de creación contemporánea, local, con talento local tanto emergente y consolidado. En total, 23 propuestas, 12 de sala y 11 de calle. Danza, música, circo, teatro y más.

Cuándo: hasta el 19 de octubre.

Fosca

Un espectáculo para familias

De la mano de Aurora Bauzà y Pere Jou, llega al Lliure una propuesta familiar, 'Fosca', un espectáculo inmersivo y sensorial lleno de magia, fantasía, misterio y creatividad. Una actividad pensada para niños de 4 a 9 años.

Dónde: Lliure de Montjuïc (Santa Madrona, 40-46).

Cuándo: hasta el 19 de octubre.

Escena de 'Fosca', en el Lliure. / Lliure de Montjuïc

La Reial ens mou

La plaza Reial, para los locales

Vuelve La Reial ens mou, ciclo de actividades callejeras que quiere acercar uno de los puntos negros de la masificación turística a los locales. Talleres, chocolatada popular, baile, deporte, música, actividades familiares y más, todo al aire libre, en la plaza Reial.

Dónde: plaza Reial.

Cuándo: hasta el 25 de octubre.

Barceloneta Tast 2025

Ruta de tapeo

La cultura de tapeo de la Barceloneta es la bomba. Literalmente. Para volver a atraer a los barceloneses a uno de los barrios más absorbidos por la presión turística, existe la iniciativa Barceloneta tast, que este año celebra su quinta edición. En total, 16 locales ofrecerán su versión de la bomba (desde picantes hasta dulces), algunos con bebida incluida en el precio. Sí, el combo de tapa y caña todavía no está extinto en Barcelona.

Dónde: La Barceloneta.

Cuándo: hasta el 31 de octubre.

Tapa con bomba de Can Ros Taverna 1908. / ACIB

NYS Polígon Arts

De polígono industrial a 'hub' cultural

El NYS Polígon Arts llega a su quinta edición. Una vez más, llenará los espacios industriales de Castellbisbal con más de una decena de actividades culturales, desde conciertos a propuestas escénicas. Una forma de dar nueva vida y sentido a espacios impersonales creados para la productividad y no para el disfrute ciudadano.

Dónde: Castellbisbal.

Cuándo: hasta el 26 de octubre.

Concierto en la anterior edición del NYS Polígon Arts. / NYS Polígon Arts

Umana Natura de Paolo Di Capua

Muestra de escultura italiana

El Palau Martorell y el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organizan la exposición 'Umana Natura' del italiano Paolo Di Capua, una gran exposición con un gran número de piezas, que van desde relieves de madera hasta obras que juegan con el límite entre escultura y arquitectura, pasando por otras que requieren la participación del espectador.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 16 de noviembre.

Temporada musical

Ciclo de música del CaixaFòrum

Cuatro conciertos a precios asequibles que exploran diversos estilos: clásica portuguesa, saxofones, música barroca y piano. Así es Temporada musical, el ciclo del CaixaFòrum que llega este septiembre y se alargará hasta noviembre con una variada programación musical.

Dónde: CaixaForum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 30 de noviembre.

Festival Panoràmic

Medio centenar de actividades

El Festival Panoràmic estrena su 9ª edición. Este festival de arte y cultura programará, durante lo que queda de año, 20 exposiciones y más de 50 actividades en Granollers, Barcelona y Terrassa.

Cuándo: hasta el 28 de diciembre.

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Leonardo Versus Michelangelo

Nueva exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

IDEAL enfrenta a Leonardo y Michelangelo en una nueva experiencia inmersiva. / Jordi Otix

Antarctica Experience

Un documental inmersivo

Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Llega Antarctica Experience, exposición inmersiva en la cúpula de las Arenas. / MANU MITRU / EPC

House of Candy

2.000 metros cuadrados de dulce

Los creadores del White Rabbit (paseo de Gràcia, 55) vuelven a la carga con un nuevo plan en Barcelona: House of Candy, un macroespacio inmersivo dedicado a las gominolas. En total, más de una decena de salas temáticas, cada una con diferentes atracciones dulces y fantasiosas, desde helados gigantes hasta espejos que hablan en habitaciones repletas de golosinas.

Dónde: House of Candy (Gran Via de les Corts Catalanes, 620).

Una de las habitaciones de House of Candy. / Marc Asensio

Titanic The Exhibition

El barco más famoso de la historia, en Barcelona

El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).