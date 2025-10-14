El rincón de bosque urbano de Barcelona donde se escapa la artista pop Au Rora

Si todavía no has oído hablar de Aurora Coca, seguramente lo harás en breve. Tras curtirse en diversos proyectos jazz, R&B o neo-soul, esta cantante y compositora de Terrassa ha encontrado su voz más personal e irresistible como Au Rora, proyecto de pop (cada vez más) electrónico con el que ha lanzado singles del nivel de 'No hi ha temps', con algo del jazz-funk de Thundercat, o el reciente 'Espero no arribar tard', que es un poco como escuchar a Caroline Polachek cantando en catalán; o sea, palabras mayores.

Para encontrar canciones como esas, de pocos elementos bien dispuestos, Coca suele acercarse al Parc del Carmel, un rincón natural idóneo para huir del ruido y dejar que las ideas se abran paso. "Está a diez minutos de mi casa", nos explica esta vecina de Can Baró. "Es donde me escapo a menudo para hacer una pausa. Para llegar hay mucha pendiente, como en todo el barrio del Carmel. Es difícil subir y por eso me ayuda a desconectar, ya que me he de esforzar en el camino".

Melancolía y misterio

Aurora lleva viviendo cinco años en el mismo piso, a veces acompañada por su hermana, fotógrafa del nuevo proyecto. Fue ella quien le enseñó la zona cuando se mudó. "Hay por allí un bar y restaurante, el Delicias [Carrer de Mühlberg, 1], donde se come genial. Me parece que fue después de una cena que subimos hasta lo más alto de la montaña. Cuando empieza a oscurecer todavía es más bonito".

En ocasiones, mientras baja del bosque ha empezado a desarrollar una canción. "Por algún motivo, las vistas espectaculares y el paseo me cambian la mente y me inspiran. El paisaje se llega a colar en mi música. Una de las canciones que escribí después de un paseo, 'How long are we supposed to wait', tiene cierto aire melancólico y misterioso, quizás por la influencia del Carmel. Me gusta que mi música tenga un tinte nostálgico. No lo hago intencionadamente, sea como sea. Creo que lo llevo dentro".

Barrio a reivindicar

Por otro lado, grabó el videoclip de 'Espero no arribar tard', tocado por el realismo mágico, en las calles del Carmel. "Creamos una narrativa alrededor de las escaleras, pendientes y calles sin salida. El director [Nicolàs Auger Núñez] introdujo influencias de Aki Kaurismäki, Wes Anderson… Y contamos con el actor Marcos Franz ['Merlí', 'The young pope'] como coprotagonista", señala Coca.

Es importante, nos recuerda la artista, luchar para que el barrio siga siendo barrio: "Como con todo en la ciudad, creo que hay pequeños negocios y espacios que se han de cuidar al máximo. Hace poco cerraron la peluquería donde iba, un local muy acogedor, donde te sentías como en casa. Hemos de confiar en estos comercios y darles todo nuestro apoyo para que sobrevivan. También animo a que se cuiden y respeten las zonas verdes y que se les dé vida".

Salvar esas zonas verdes significará potenciar el caudal misterioso y nostálgico del próximo lanzamiento de Au Rora, que llegará, si todo sale bien, a mediados de 2026. "Poco a poco estoy trazando los detalles visuales y conceptuales", nos promete. "De momento, tan solo puedo decir que será todo en catalán, y me hace mucha ilusión comenzar este nuevo camino".