Plan otoñal
Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
Da la bienvenida al otoño llenándote de setas. Este pueblo de Girona organiza una feria gastronómica y cultural consagrada a la tradición 'boletaire' de la región
Parques temáticos de miedo y monumentos encantados: dónde celebrar Halloween en Barcelona
El ‘rossinyol’, el ‘pinetell’ o el ‘ou de reig’ serán los protagonistas de Llagostera este domingo, 12 de octubre. Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde, el núcleo antiguo del pueblo se llenará con centenares de paradas de maestros ‘boletaires’ vendiendo todo tipo de setas locales. Un homenaje que se celebra anualmente en plena temporada de setas en este pueblo, situado en el kilómetro cero de la cultura de la seta catalana: los macizos de Les Gavarres i l’Ardenya.
Así es la Fira del Bolet, que ha ido creciendo en número cada año, superando los 10.000 visitantes y convirtiéndose en un imprescindible en el calendario de las setas otoñales. Por supuesto, no solo estará dedicada a la venta de los hongos locales, sino que también dará un gran peso a la gastronomía (al fin y al cabo, es un ingrediente imprescindible en la cocina catalana).
Complementando el mercado, la Fira del Bolet ofrecerá un catálogo con actividades culturales. Por ejemplo, con la visita del campanario de la iglesia que corona el pueblo, hasta sesiones de juegos de mesa, talleres familiares y animación musical.
Llagostera, a una hora de Barcelona, es la puerta de entrada a una zona natural con muchas rutas. Si quieres aprovechar la visita a la feria de setas para hacer un poco de senderismo, puedes aprovechar para descubrir la ruta de monumentos megalíticos descubiertos en las montañas de la región. Por ejemplo, la Cova d’en Daima, con uno de los dólmenes más espectaculares de Catalunya. En Wikiloc, la Wikipedia de los excursionistas, tienes una versión de la ruta para toda la familia, saliendo de Romanyà de la Selva, al lado de Llagostera.
