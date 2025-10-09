El súper coreano de Barcelona con los snacks más virales de TikTok

“¡Trasládate a Corea en transporte público!”. Es el nuevo grito de guerra viral. Cruzas una puerta del Eixample y te encuentras una parada de bus de Seúl. Acabarás zampando galletitas de Pokémon, mochis de Hello Kitty, refrescos de Dragon Ball y hasta el helado favorito de la banda K-pop BTS. Aquí venden los 'snacks' más virales de TikTok.

Nuevo destino de peregrinaje ‘influencer’: Kim Market (València, 195). Es un súper, sí. Un macro supermercado de 200 metros cuadrados. Apenas lleva dos meses abierto y ya acumula cientos de miles de clics en redes. Tiene todo lo que un tiktokero puede desear: parada de bus asiática, calle coreana, comida anime, espejos para postureo fino, minicarritos de colores. Incluso venden piruletas de Shin-chan con las que escuchar música con cada lametazo.

Suena K-pop, claro. Se ve mucha foto de Jung Kook. Eso es culpa de Anna Jin, la administradora del súper, es muy, muy fan del cantante de BTS. Aún está sorprendida con el revuelo mediático. Kim es su apellido en coreano, justifica el nombre del 'market'. Ella es de nacionalidad china, aunque nació en Italia. 31 años. Lleva en Barcelona desde los 10. El año pasado abrieron un restaurante también con fotos de Jung Kook a discreción. Barbacoa coreana, de esas con planchas en cada mesa, lo que se lleva ahora: Kim - Korean BBQ (Aribau, 146B). Está a apenas tres calles del súper viral.

Hay una pared entera de ramen coreano. Peperos en mil formatos (es una golosina típica de Corea). Hileras interminables de refrescos anime: latas de Sailor Moon, Dragon Ball, Naruto, One Piece. Hay quien las compra directamente para coleccionarlas, asegura Anna.

Latas de Pokémon. / A.S.

Se ven mochis de Hello Kitty, galletas de Pikachu, caramelos “con chasquidos” a lo Peta Zetas. Más ramen. Mucho más ramen. Oreos con sabor a matcha, a rosa, a melocotón. KitKats de vino y ciruela. Patatas de algas, patata asada, yema de huevo, ¡cerveza!

¿Lo que más venden? “Vasos con hielo”, sonríe Anna. Son habituales en los súpers de Corea del Sur. Se han hecho de lo más viral. Ya hay hordas de tiktokeros enseñando cómo se refrescan las bebidas en estos ‘ice cups’ como si fuera el nuevo invento que cambiará el mundo.

Puedes preparar la comida en la entrada –te ofrece Sol tras el mostrador-. Hay micro y freidora de aire. También venden kits para hacerte tu propio ‘bubble tea’. Y, mira, ahí está el soju, el licor típico de los K-dramas.

“Esto es lo más difícil de conseguir”. Sol se para delante de la nevera de los helados y saca uno con forma de mazorca de maíz. “Siempre está agotado”. Es el helado favorito de Jung Kook, el cantante de BTS. No, no sabe a maíz. Es de vainilla. Un poco pringoso, pero rico.

No todo es Corea, no, también hay rarezas gastro de Japón y China. “Ya estamos preparando la web para la tienda online –adelanta Anna-, para hacer envíos a toda España”.