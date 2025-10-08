Horrorland: vuelve a Barcelona el mejor parque de terror de Europa

Se abre la veda de monstruos, demonios, engendros y payasos asesinos. Vuelve a Barcelona Horrorland. “El mejor parque del terror de Europa”, lo han aupado ya seis años consecutivos los Scare Awards, los premios más escalofriantes del continente. Abrirá este viernes ya con todos los sábados ‘sold out’ y el 75% de las entradas vendidas. De aquí saldrán más gritos desgarradores que en una hoguera de 'La isla de las tentaciones'.

Illa Fantasia se volverá a convertir en un ‘place to be’ de miedo. Habrá 8 casas encantadas, 5 espectáculos con carne de gallina, sustomatón experience, club infernal, RIP tour (visitas guiadas por el ‘backstage’). Harán tiradas multitudinarias del tarot y un rodaje de serie B con el público. Podrás infiltrarte en una madriguera de vampiros con pistolas láser y hasta en un pueblo pesquero maldito con ahogados que aún salpican (una de las novedades con chubasquero).

Este año se estrenan 3 'haunted houses' y 2 espectáculos, además de una experiencia extrema individual con posesión demoniaca y escupitajos verdes: la ‘extreme house’ EXXXORCISMO. En primera persona. “Si no estás dispuesto a sufrir –advierten-, no entres”. Solo para mayores de 18 años.

Otra novedad que dará que hablar: la ‘show woman’ Eva Soriano presentará la Survival Maze Cyberpunk. “La atracción mas adrenalínica de todo Horrorland”, advierten. Una especie de pilla-pilla por un laberinto lleno de monstruos asesinos.

Repetirán casas encantadas premiadas como la del Dr Heinz’s Asylum -la novedad más terrorífica del año pasado-: el acogedor asilo de un creador de engendros humanos. “Todos los sustos son totalmente imprevisibles”, prometen sus directores. La atracción más veterana y galardonada es McAbro: restaurante de 'fast food' donde puedes acabar de postre a manos de una panda de payasos asesinos. Este año estrenan, además, un espectáculo que desvela su origen.

Los directores de Horrorland son Cristina Raya y David Moreno. Él es actor, imitador, doblador, pone voces de ultratumba que pondrían los pelos de punta a la niña de ‘El exorcista’. Ella es actriz, caracterizadora, decoradora, “MacGyver”, resume su marido. Monta casas encantadas y tiene en su móvil más gente chillando que un debate de La Sexta. ¿Lema vital? “Haremos realidad tu pesadilla”. Son los directores de Horror Box, la productora de experiencias de terror detrás de Horrorland. Decir que esta pareja vive de miedo se pasaría de literal. Su historia de amor-terror ya tiene hasta documental: 'Horror and Love'.

18 días de chillidos

Esta será la séptima edición de Horrorland. El ‘scream park’ estará 18 días desatando chillidos en Illa Fantasia (a media hora de Barcelona, en Vilassar de Dalt, aquí tienes cómo llegar). Del 10 de octubre al 16 de noviembre. Prevén recibir 34.000 visitas, un 20% más que en 2024.

También han aumentado este año los visitantes internacionales, detallan. Este será el segundo año consecutivo que la ScareCon celebra en el ‘scream park’ de Barcelona su Aftershock (la visita de más de 100 profesionales del sector del entretenimiento y parques temáticos).