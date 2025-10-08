7 horas de descuentos de marca y una rave del vintage: Barcelona se convierte en el paraíso del ‘shopping’

Viladecans se convertirá este jueves en una selva. “7 horas para cazar”, prometen. Te saldrá gritar “¡Jumanji!” cuando veas la marabunta de adictos al ‘shopping’ que invadirán el centro comercial The Style Outlet. Es Jungle Night, el evento durante el cual, este jueves, 9 de octubre, de 15 a 22 h, todas las marcas añadirán un 50% de descuento a sus habituales reducidos precios de outlet. Vamos, llena tu armario con Adidas, Nike, Puma, Camper, Desigual y un largo etcétera a precio de coste.

¿Te faltan motivos para ir? Pues además de rebajas, habrá talleres infantiles, ‘photocalls’, hasta el sorteo de un coche. Una propuesta para estrenar la temporada de compras otoñales tirando la casa por la ventana.

Entrada al centro comercial The Style Outlets, en Viladecans. / Oriol Alella

Si todavía buscas más oportunidades para renovar tus modelitos, anota. El día de la Hispanidad habrá gente que no descansa. Y no porque entonen el “res a celebrar”, sino porque este domingo, en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11), vuelve el mercadillo más barato de Barcelona, el Todo a 1€.

“La rave del reciclaje”, así es como definen esta fiesta-mercadillo donde comprar al ritmo de ‘djs’. Venderán más de 2 toneladas de ropa a precios irrisorios. Además, habrá una zona de ‘upcycling’, dándole segunda vida a las prendas del mercadillo, zona de estampación de ropa, un mercadillo paralelo con venta de ropa a peso (a 40 euros el kilo), y el rincón “¡A saco!”, donde cada hora se abrirá un saco con 40 kgs de pantalones Levi’s. Por supuesto, también estarán a 1 euro.

Circuito vintage de Two Market. / Archivo

¿Más gangas? Two Market, organizadores del Todo a 1€, estarán ese mismo domingo, en el Soulivre de Poblenou (Llull, 68), con su Todo a 5€. Mercadillo de vintage y segunda mano con 40 paraditas con todo a precio fijo: sí, a 5 euros. No hacía falta ser un lumbreras para adivinarlo.

Última recomendación. Domingo, 12 de octubre, el patio de la parroquia de Sant Fèlix Africà (Sardenya, 29) da la bienvenida al mercadillo más famoso de Barcelona y Buenos Aires. Es el Viva Vintage, una ‘celebrity’ del ‘shopping’ con más de 170 mil seguidores en redes. Durante ocho horas abrirá 40 paradas dedicadas al vintage, la segunda mano, los accesorios, los vinilos, las bebidas, el café de especialidad y, por supuesto, contará con sesiones de ‘djs’ para maridar. Que vuelen los ahorros.