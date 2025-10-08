Semana de chollazos
7 horas de descuentos de marca y una rave del vintage: Barcelona se convierte en el paraíso del ‘shopping’
No te hará falta la Black del emérito para arrasar con todo. De jueves a domingo habrá chollazos sin que piquen en el bolsillo. Incluso Levi's a 1 euro. Esta es la ruta de la ganga
El catalán que descubrió que la ratafía es buena para la digestión, premio Nobel de Medicina
Viladecans se convertirá este jueves en una selva. “7 horas para cazar”, prometen. Te saldrá gritar “¡Jumanji!” cuando veas la marabunta de adictos al ‘shopping’ que invadirán el centro comercial The Style Outlet. Es Jungle Night, el evento durante el cual, este jueves, 9 de octubre, de 15 a 22 h, todas las marcas añadirán un 50% de descuento a sus habituales reducidos precios de outlet. Vamos, llena tu armario con Adidas, Nike, Puma, Camper, Desigual y un largo etcétera a precio de coste.
¿Te faltan motivos para ir? Pues además de rebajas, habrá talleres infantiles, ‘photocalls’, hasta el sorteo de un coche. Una propuesta para estrenar la temporada de compras otoñales tirando la casa por la ventana.
Si todavía buscas más oportunidades para renovar tus modelitos, anota. El día de la Hispanidad habrá gente que no descansa. Y no porque entonen el “res a celebrar”, sino porque este domingo, en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11), vuelve el mercadillo más barato de Barcelona, el Todo a 1€.
“La rave del reciclaje”, así es como definen esta fiesta-mercadillo donde comprar al ritmo de ‘djs’. Venderán más de 2 toneladas de ropa a precios irrisorios. Además, habrá una zona de ‘upcycling’, dándole segunda vida a las prendas del mercadillo, zona de estampación de ropa, un mercadillo paralelo con venta de ropa a peso (a 40 euros el kilo), y el rincón “¡A saco!”, donde cada hora se abrirá un saco con 40 kgs de pantalones Levi’s. Por supuesto, también estarán a 1 euro.
¿Más gangas? Two Market, organizadores del Todo a 1€, estarán ese mismo domingo, en el Soulivre de Poblenou (Llull, 68), con su Todo a 5€. Mercadillo de vintage y segunda mano con 40 paraditas con todo a precio fijo: sí, a 5 euros. No hacía falta ser un lumbreras para adivinarlo.
Última recomendación. Domingo, 12 de octubre, el patio de la parroquia de Sant Fèlix Africà (Sardenya, 29) da la bienvenida al mercadillo más famoso de Barcelona y Buenos Aires. Es el Viva Vintage, una ‘celebrity’ del ‘shopping’ con más de 170 mil seguidores en redes. Durante ocho horas abrirá 40 paradas dedicadas al vintage, la segunda mano, los accesorios, los vinilos, las bebidas, el café de especialidad y, por supuesto, contará con sesiones de ‘djs’ para maridar. Que vuelen los ahorros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
- La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
- Los trabajadores que renuncian a su empleo se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones
- Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas