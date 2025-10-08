Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Semana de chollazos

7 horas de descuentos de marca y una rave del vintage: Barcelona se convierte en el paraíso del ‘shopping’

No te hará falta la Black del emérito para arrasar con todo. De jueves a domingo habrá chollazos sin que piquen en el bolsillo. Incluso Levi's a 1 euro. Esta es la ruta de la ganga

El catalán que descubrió que la ratafía es buena para la digestión, premio Nobel de Medicina

Anterior edición del mercadillo en la Nau Bostik.

Anterior edición del mercadillo en la Nau Bostik. / Two Market

Abel Cobos

Abel Cobos

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Viladecans se convertirá este jueves en una selva. “7 horas para cazar”, prometen. Te saldrá gritar “¡Jumanji!” cuando veas la marabunta de adictos al ‘shopping’ que invadirán el centro comercial The Style Outlet. Es Jungle Night, el evento durante el cual, este jueves, 9 de octubre, de 15 a 22 h, todas las marcas añadirán un 50% de descuento a sus habituales reducidos precios de outlet. Vamos, llena tu armario con Adidas, Nike, Puma, Camper, Desigual y un largo etcétera a precio de coste.

¿Te faltan motivos para ir? Pues además de rebajas, habrá talleres infantiles, ‘photocalls’, hasta el sorteo de un coche. Una propuesta para estrenar la temporada de compras otoñales tirando la casa por la ventana.

Entrada al centro comercial The Style Outlets, en Viladecans.

Entrada al centro comercial The Style Outlets, en Viladecans. / Oriol Alella

Si todavía buscas más oportunidades para renovar tus modelitos, anota. El día de la Hispanidad habrá gente que no descansa. Y no porque entonen el “res a celebrar”, sino porque este domingo, en la Nau Bostik (Ferran Turné, 11), vuelve el mercadillo más barato de Barcelona, el Todo a 1€.

La rave del reciclaje”, así es como definen esta fiesta-mercadillo donde comprar al ritmo de ‘djs’. Venderán más de 2 toneladas de ropa a precios irrisorios. Además, habrá una zona de ‘upcycling’, dándole segunda vida a las prendas del mercadillo, zona de estampación de ropa, un mercadillo paralelo con venta de ropa a peso (a 40 euros el kilo), y el rincón “¡A saco!”, donde cada hora se abrirá un saco con 40 kgs de pantalones Levi’s. Por supuesto, también estarán a 1 euro.

Circuito vintage de Two Market.

Circuito vintage de Two Market. / Archivo

¿Más gangas? Two Market, organizadores del Todo a 1€, estarán ese mismo domingo, en el Soulivre de Poblenou (Llull, 68), con su Todo a 5€. Mercadillo de vintage y segunda mano con 40 paraditas con todo a precio fijo: sí, a 5 euros. No hacía falta ser un lumbreras para adivinarlo.

Última recomendación. Domingo, 12 de octubre, el patio de la parroquia de Sant Fèlix Africà (Sardenya, 29) da la bienvenida al mercadillo más famoso de Barcelona y Buenos Aires. Es el Viva Vintage, una ‘celebrity’ del ‘shopping’ con más de 170 mil seguidores en redes. Durante ocho horas abrirá 40 paradas dedicadas al vintage, la segunda mano, los accesorios, los vinilos, las bebidas, el café de especialidad y, por supuesto, contará con sesiones de ‘djs’ para maridar. Que vuelen los ahorros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
  2. La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
  3. La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
  4. ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
  5. La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
  6. Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
  7. Los trabajadores que renuncian a su empleo se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones
  8. Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas

7 horas de descuentos de marca y una rave del vintage: Barcelona se convierte en el paraíso del ‘shopping’

7 horas de descuentos de marca y una rave del vintage: Barcelona se convierte en el paraíso del ‘shopping’

Óscar Jaenada: "En España estamos condenados a entendernos teniendo culturas muy distintas"

Óscar Jaenada: "En España estamos condenados a entendernos teniendo culturas muy distintas"

Copreca exhibe músculo cooperativo

Copreca exhibe músculo cooperativo

La Policía no descarta motivos familiares en el ataque a una alcaldesa en Alemania

La Policía no descarta motivos familiares en el ataque a una alcaldesa en Alemania

Así es la nueva cuenta infantil de Trade Republic

Así es la nueva cuenta infantil de Trade Republic

Los ‘recuperados’ por De la Fuente: Borja Iglesias, Marcos Llorente, Samu, Pablo Barrios, Aleix García...

Los ‘recuperados’ por De la Fuente: Borja Iglesias, Marcos Llorente, Samu, Pablo Barrios, Aleix García...

Fichaje en formato digital, inalterable y con acceso en tiempo real desde Inspección de Trabajo: todo lo que hay que saber sobre la reforma del control de la jornada laboral

Fichaje en formato digital, inalterable y con acceso en tiempo real desde Inspección de Trabajo: todo lo que hay que saber sobre la reforma del control de la jornada laboral

¿Salvarán los e-cars de Von der Leyen la industria europea? Así son estos coches inspirados en los kei cars japoneses

¿Salvarán los e-cars de Von der Leyen la industria europea? Así son estos coches inspirados en los kei cars japoneses