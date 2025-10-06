¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes de la semana

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Barceloneta Tast 2025

Ruta de tapeo

La cultura de tapeo de la Barceloneta es la bomba. Literalmente. Para volver a atraer a los barceloneses a uno de los barrios más absorbidos por la presión turística, existe la iniciativa Barceloneta tast, que este año celebra su quinta edición. En total, 16 locales ofrecerán su versión de la bomba (desde picantes hasta dulces), algunos con bebida incluida en el precio. Sí, el combo de tapa y caña todavía no está extinto en Barcelona.

Dónde: La Barceloneta.

Cuándo: hasta el 31 de octubre.

IndiFest

Festival de Cine Indígena de Barcelona

Películas con mensaje social. Vuelve el IndiFest, el Festival de Cine Indígena de Barcelona, con su 18ª edición, que este año estará dedicada a un tema que nunca abandona la actualidad: las fronteras. Diez días en los que ocho espacios de Barcelona y alrededores proyectarán películas sociales, comprometidas y con mucha reflexión.

Cuándo: del 8 al 17 de octubre.

CODA: II Biennal d’Arquitectura Jove

Dos semanas de arquitectura

Vuelve con su segunda edición la Biennal d’Arquitectura Jove. Bautizada como CODA, ofrece dos semanas con una agenda repleta de planes. Exposiciones, visitas, debates, conferencias, mesas redondas y fiestas centradas en la arquitectura. La Biennal se inaugurará el día 2 de ocubre en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) y concluirá con CODA Final, una fiesta en La Infinita de l'Hospitalet.

Dónde: Varios espacios, con sede principal en el COAC (plaza Nova, 5).

Cuándo: hasta el 16 de octubre.

La mort i la primavera

Rodoreda en el TNC

La compañía de danza La Veronal ha adaptado 'La mort i la primavera' de Mercè Rodoreda a un espectáculo alegórico y creativo sobre la libertad artística. Una obra que, después de estrenarse en la Biennal de Venecia, llega a Barcelona para inaugurar la nueva temporada del TNC.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza de les Arts, 1).

Cuándo: hasta el 9 de octubre.

Escena de ‘La mort i la primavera’. / La Veronal

El Mestre i Margarita

Nueva temporada del Lliure

La obra 'El Mestre i Margarita' es la que dará el pistoletazo a la temporada 25/26 del Lliure. Esta obra marca el retorno del director Àlex Rigola al gran formato, adaptando la novela de Bulgákov, una de las mejores en lengua rusa del siglo xx. Una obra de culto, romántica y disidente, en la que sátira, tragedia, misticismo y crítica social van de la mano.

Dónde: Lliure de Montjuïc (plaza Margarida Xirgu, 1).

Cuándo: hasta el 19 de octubre.

Xavi Sáez y Carlota Olcina en un momento de 'El mestre i Margarita' / Marta Mas Gironès

NYS Polígon Arts

De polígono industrial a 'hub' cultural

El NYS Polígon Arts llega a su quinta edición. Una vez más, llenará los espacios industriales de Castellbisbal con más de una decena de actividades culturales, desde conciertos a propuestas escénicas. Una forma de dar nueva vida y sentido a espacios impersonales creados para la productividad y no para el disfrute ciudadano.

Dónde: Castellbisbal.

Cuándo: hasta el 26 de octubre.

Concierto en la anterior edición del NYS Polígon Arts. / NYS Polígon Arts

Umana Natura de Paolo Di Capua

Muestra de escultura italiana

El Palau Martorell y el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organizan la exposición 'Umana Natura' del italiano Paolo Di Capua, una gran exposición con un gran número de piezas, que van desde relieves de madera hasta obras que juegan con el límite entre escultura y arquitectura, pasando por otras que requieren la participación del espectador.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 16 de noviembre.

Temporada musical

Ciclo de música del CaixaFòrum

Cuatro conciertos a precios asequibles que exploran diversos estilos: clásica portuguesa, saxofones, música barroca y piano. Así es Temporada musical, el ciclo del CaixaFòrum que llega este septiembre y se alargará hasta noviembre con una variada programación musical.

Dónde: CaixaForum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 30 de noviembre.

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Leonardo Versus Michelangelo

Nueva exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

IDEAL enfrenta a Leonardo y Michelangelo en una nueva experiencia inmersiva. / Jordi Otix

Antarctica Experience

Un documental inmersivo

Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Llega Antarctica Experience, exposición inmersiva en la cúpula de las Arenas. / MANU MITRU / EPC

House of Candy

2.000 metros cuadrados de dulce

Los creadores del White Rabbit (paseo de Gràcia, 55) vuelven a la carga con un nuevo plan en Barcelona: House of Candy, un macroespacio inmersivo dedicado a las gominolas. En total, más de una decena de salas temáticas, cada una con diferentes atracciones dulces y fantasiosas, desde helados gigantes hasta espejos que hablan en habitaciones repletas de golosinas.

Dónde: House of Candy (Gran Via de les Corts Catalanes, 620).

Una de las habitaciones de House of Candy. / Marc Asensio

Titanic The Exhibition

El barco más famoso de la historia, en Barcelona

El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).