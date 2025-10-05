Blind Box: abre en Barcelona una nueva tienda inmersiva con cajas sorpresa

Hace tiempo que la vida dejó de ser como una caja de bombones, con permiso de Forrest Gump. Ahora sigues sin saber lo que te va a tocar pero en formato ‘blind box’. Es el eslogan de la nueva tienda inmersiva de cajas sorpresa que se avecina en Barcelona: Blind Box. Se intuyen colas interminables como las de los políticos en los juzgados. Llevan días anunciando “apertura épica” por Instagram. Los primeros en llegar -prometen- tendrán “regalos, sorpresas y mucho más”.

‘Blind boxes’, cajas sorpresa, ‘mystery boxes’, paquetes misteriosos. Se compran sin tener ni idea de lo que llevan dentro. Se abren en TikTok con grititos de euforia y visualizaciones virales. Es el ‘unboxing’ de moda. La última tendencia en muñecos coleccionables. Se ha convertido en un negocio multimillonario habitual en ‘Forbes’. Ya hay hasta tiktokeros que se graban de ruta ‘blind box’ por Barcelona con la misma devoción que si fueran de peregrinación a Lourdes. La omnipresente Pop Mart acaba de abrir dos tiendas con colas de 48 horas en busca de sus codiciados Labubus, la mascota peluda de ‘influencers’ y coleccionistas. Hasta Amazon vende a ciegas sus paquetes perdidos al peso (Surprise Box). El próximo 10 de octubre se suma a la ruta sorpresa Blind Box.

“En un mundo tan planificado, estos pequeños momentos de incertidumbre generan ilusión”. Justifica el fenómeno Evgeny Yablokov, director ejecutivo de Blind Box. Hace honor a su nombre viral, claro. Vende figuritas coleccionables a ciegas, versión caja sorpresa. El viernes, 10, inaugura su primera tienda en Barcelona (Portaferrissa, 27). A partir de las 12 h. El nuevo local -3 metros de ancho, 20 de largo, estética ovni de diseño- busca ofrecer “una experiencia inmersiva”, adelanta en nota de prensa Laborde Marcet, la consultora inmobiliaria que ha asesorado la operación.

Recomiendan ir pronto. Se da por hecho que habrá colas. Es lo que les pasó hace 5 meses en la apertura de Madrid, su primera tienda en España. Habrá “regalos y sorpresas” para los primeros en llegar, tiran anzuelo para volverla a liar. El reto –adelantan en redes- es vender mil figuritas el día de la apertura. ¿Su gancho empaquetado? Las Lovely Emma: versión animalitos de peluche a lo Labubu. Blind Box es el distribuidor oficial.