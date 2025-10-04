Una enigmática dedicatoria en catalán de García Márquez, a la venta por 4.000 euros

En ese lugar, pueden encontrar a un camillero nazi que, reconvertido en geólogo, podría haber buscado uranio a sueldo del franquismo, a un tal Gabriel García Márquez cantando la versión en vallenato de 'Cien años de soledad' y gritando “visca el pà, visca el vi, visca la mare que us va parir”, y también a éste:

¡Es falso! ¡A mí no me la metéis doblada!

¿Pero usted quién es, señor?

Totalmente falso. Eso sí, está muy bien hecho.

La escena, que transcurre en la edición 74º de la Fira del Llibre Antic, en marcha hasta el domingo en el paseo de Gràcia, la más antigua en su especie de Europa, está protagonizada por un espontáneo de polo Lacoste, nariz tintinesca y sonrisa tocanarices y Marçal Font, rapsoda erudito con coleta, poeta encendido, campeón absoluto de 'slam poetry', Indy de incunables y paciente librero. Entre los dos personajes, un gigantesco (y verdadero, a pesar de la opinión del espontáneo) tomo del 'Tiempo ordinario', con los cantos de Semana Santa a Cuaresma, datado en el siglo XV y valorado en unos 20.000 euros.

Toca, toca, que esto es papiro, no se ha roto en cientos de años, no lo vas a romper tú.

Yo no quiero ser, pese a ello, el primero que lo rasgue y Font es uno de esos personajes que tanto podrían protagonizar una novela de Bolaño como una peli de aventuras. Ahí va un argumento: este librero encontró el diario personal de un cabo nazi que, tras participar en la toma de Noruega, acabó viviendo en Sant Feliu. Tres años, entre el 39 y el 42, de anotaciones quejicas por el frío y los mosquitos.

Font no es el único personaje en esta feria. No soy demasiado objetivo: yo crecí en el Dominical de libros usados de Sant Antoni y si me preguntarais por mi animal doméstico favorito os contestaría que son las lepismas, esos pececillos plateados que jalan papel. Pero, por ejemplo, otro héroe de libro podría ser el afable Pablo Fernández Sopuerta, un tipo que creció en L’Hospitalet, en unas calles donde aún no habían abierto librerías (existían papelerías, pero no podías toquetear los libros) y que se desquitó en sus años universitarios en las casetas detrás de la Universitat de Barcelona. Allí, por ejemplo, compró 'El Aleph'. Y allí, en las librerías, sigue sucediendo aún todo. Y todo puede ser un milagro, como que alguien encontrara una edición en catalán de 'Cien años de soledad', con una enigmática dedicatoria: “Visca el pà, visca el vi, visca la mare que ens va parir”, firmada por un tal Gabo en 1971. Pablo, en realidad, estudió matemáticas, así supo rápido que esos tres euros en realidad se quedaban más que cortos: ahora ha metido el tomo en una urna y lo ha valorado en 4.000 euros. Pero eso no es lo más importante, sino lo que ha investigado: García Márquez dedicó el libro a los Villavecchia, un matrimonio de filántropos que alternó con el escritor. La prueba de su amistad es la frase en esa dedicatoria y la prueba de la dedicación apasionada de Pablo es cómo cuenta no el argumento de la novela, sino la gran historia de ese libro en concreto.

Detalle de la dedicatoria en catalán de Gabo. / M.O.

Hay quien piensa que por este tipo de ferias solo deambulan personajes como el de 'Auto de fe', de Elias Canetti, ese tipo encerrado en su biblioteca que se casó con una mujer solo porque la vio forrar un libro. Y eso existe, sí, pero ha quedado demostrado que hay muchos otros. Ahí va el tercero: el presidente del gremio, Erik Prats, es un entusiasta joven arqueólogo de 31 años que arrancó en este negocio durante la pandemia y en redes sociales. Pertenece a esa generación Ikea, entregada al culto minimalista, que tiende a pensar que todo objeto es un trasto y no parte de tu identidad. Sin embargo, cuenta que el perfil de comprador aquí es cada vez más joven y femenino: por eso venden libros de moda, álbumes modernistas y autoras de finales del XIX.

Su parada está justo delante del lujoso Hotel Mandarin y toda la feria, muy cerca del Palace. Aquí una turista compró por 2.500 euros una lámina de Alicia, como quien pilla distraídamente un sobre de cromos de Stitch, para su cría. Y hace unas horas él mismo cargó hasta el hotel una biblia (¡pesaba como 25 kilos!) de 1880 que un turista mexicano se agenció por 350 euros con el desparpajo con el que yo compraría el 'Sport'. O, vale, alguno de esos libros de segunda mano más asequibles, que aquí también se venden. Esos clásicos a 3 o 5 euros que demuestran que una cosa es el precio y otra es el valor. También estos (una partida de mus apuntada en la página de agradecimientos, una lista de la compra en la de la biografía, un “no regales este libro nunca ni me olvides” en la del título) cargados de historia e historias. De vida. Visca el pà, visca el vi, visca la Fira de llibre antic.