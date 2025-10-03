Uno de los pueblos medievales más bonitos de Catalunya será este fin de semana la meca de las galletas

Siempre se cuela en las listas de “los pueblos medievales más bonitos de Catalunya”. Y es normal: una visita ahí y acabarás recomendándolo a todos. Que si el Pont nou, que si el Monestir de Sant Pere, que si la iglesia de Santa Maria, que si sus paseos al lado del río Ritort, que si las ruinas de su castillo, que si los edificios modernistas… Vamos, acabarás ampliando tu memoria en la nube para almacenar todas las fotos.

Seguro que ya sabes qué pueblo es. Se trata de Camprodon, situado en el Ripollès. Una joya arquitectónica rodeada de unos envidiables paisajes naturales prepirenaicos que no tienen nada que envidiar a los monumentos del municipio.

Fachada del monasterio de Sant Pere de Camprodon. / xip

Además, también te sonará por algo más: las galletas Birba. Una marca de dulces con muchísimo tirón, tanto nacional como internacional. Por eso, no es de extrañar que, como sede de Birba, una de las principales fiestas del pueblo sea la Fira de la Galleta, un evento con entrada gratuita que este fin de semana, día 4 y 5 octubre, convertirá Camprodon en la meca de este dulce.

Galletas en la anterior edición de la feria. / Fira de la Galeta

El principal reclamo será el mercado de artesanía, que contará con decenas de paraditas de artesanos galleteros, vendiendo y ofreciendo muestras de su producto. Más allá de los planes para glotones habrá actividades familiares (como talleres artísticos y creativos y atracciones inflables), espectáculos de magia, discoteca infantil, conciertos, maridajes con galletas y rutas turísticas y culturales. Por supuesto, también habrá muchos postres Birba. Ve con el estómago vacío.