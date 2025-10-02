La ‘wellness rave’ más multitudinaria de España: 700 personas de fiesta saludable en Barcelona

El dj ya ha empezado la sesión de música electrónica. No son ni las 11 de la mañana. Se ve gente en mallas hasta donde alcanza la vista, esterillas, vasos rebosando ‘matcha’. Más ganas de fiesta que en el Primavera Sound. Ambiente sano con pulseritas de colores y adrenalina de discoteca. Aquí se termina de vuelta y media a base de café de especialidad. Lo mismo haces yoga que tantra, te arrancas a bailar house en ropa 'fitness' o te pones a respirar con más relax que un jubilado mirando obras. Decir que dejan helado al personal sería reiterativo. Acabas en una bañera con hielo intentando mantener el tipo a lo DiCaprio al final del ‘Titanic’.

Una de las minibañeras con hielo de Avanto, en la última 'wellness rave'. / MANU MITRU

‘Wellness rave’, así las llaman. Son las fiestas del bienestar. Las únicas -garantizan- en las que se termina con más energía que se empieza. Sin trasnochar, cero alcohol, nada de resacas infernales. “La gente quiere la fiesta –justifican el éxito- pero no las consecuencias”. Aquí la música electrónica se combina con ‘workshops’ saludables y baños de hielo, la última adicción viral. Esta es la más multitudinaria de España: su segunda edición reunió a 700 personas de fiesta mañanera el pasado domingo en Beso Pedralbes, la playa prémium de la zona alta de Barcelona.

“No existe un evento como este que combine fiesta, actividades y conexiones auténticas”, garantiza Marc. Es el que va de aquí para allá respondiendo dudas. Marc Förster, 27 años, se ha pasado siete viviendo de Estados Unidos a Australia. Es de Barcelona. Empezó a crear proyectos ya desde el cole, dice. Su último invento es Karisma, un club social vip de empresarios con negocios de mínimo 6 cifras, limita su web. “Aunque la mayoría –puntualiza el cofundador y CEO- facturan entre las siete y las ocho”. La idea es acabar el año con 100 miembros –prevé-, llegar a los 200 en 2026 y expandirse a otras ciudades.

Estación de matcha de la 'wellness rave'. / MANU MITRU

“Queríamos hacer algo innovador para nuestros miembros”. Así se les ocurrió lo de la ‘wellness rave’. Pensaron en organizar un primer evento de 100, 200 personas. Acabaron vendiendo 450 entradas. “No nos lo esperábamos para nada”, resopla Marc. La segunda macrofiesta se les fue de las manos –sonríe- “en el mejor de los sentidos”. Se apuntaron 800. Asistieron 700. “Es una tendencia a nivel mundial –justifica el ‘boom’-. La gente ya no quiere salir hasta las seis de la mañana, ya no se quiere emborrachar”.

Una de las workshops de la 'wellness rave'. / MANU MITRU

En la última ‘rave’ se les unió Aura, otra compañía con ‘punch’ viral: todos los ‘workshops’ se hacían con sus cascos inalámbricos. Es el nuevo accesorio omnipresente en Barcelona. Ya hay desde ‘silent festivals’ (The Junction Fest) hasta amaneceres multitudinarios inmersivos (Show Up reúne hasta a 400 personas cada miércoles para respirar en la Barceloneta al salir el sol). “Ya no se trata solo de sonido –aseguran-, sino de cómo lo que escuchas puede moldear lo que sientes”.

Workshop de arteterapia. / MANU MITRU

Te ajustas los cascos y una voz terapéutica te invita a coger un pincel. Es la sesión de arteterapia de Magdolna Nađ Torma. O, como lo traduce ella: “Es guiar a las personas para llegar a sus respuestas”. Mientras unos garabatean sus fantasmas, al otro lado se hace yoga con Lululemon y justo detrás se bañan en hielo en las minibañeritas de Avanto (están montando, por cierto, nuevo espacio ‘wellness’ en Poblenou). Hay quien baila junto al dj set a pie de piscina. Quien prueba cachivaches de masaje de Hyperice en la zona ‘chill’ con hamacas. Luego hay más yoga, tantra, ‘breathdance’, hasta venden elixires de setas.

Harán parón en invierno. Retomarán las ‘wellness raves’ en abril, adelanta Marc. La idea es “hacer algo mucho más grande y cada dos meses”. Mientras tanto, predice, aparecerán seguro más conceptos en torno al bienestar, es la palaba de moda. “Ya hemos visto gente montando fiestas en saunas”.

El último fenómeno viral: ‘coffe raves'

No, no es algo puntual. En Barcelona ya hay cuatro comunidades organizando ‘coffe raves’ cada mes. Alguna ya tiene mil personas en lista de espera. Son fiestas matutinas con djs, música house y una multitud bailando con vasos humeantes de café. Es la tendencia que viene: después de los tardeos, se imponen los mañaneos.

“Las reglas cambiaron –confirma Martina-: ahora la fiesta empieza temprano”. Martina Scarpaci es la fundadora de La Flia. Este domingo, 5 de octubre, organiza su tercera ‘coffe rave’ multitudinaria en Za'atar, la azotea con piscina del Hotel Lab Twenty Two (Perú, 102). De 11 a 15 h. Tendrán dj sets -house y afrobeats-, sesión de tatuajes, jueguecitos para romper el hielo y hasta sesión previa de ‘running’ para quien quiera llegar a la ‘rave’ ya calentito. 150 fiesteros de buena mañana.

Sí, se suele ver mucho ‘expat’. “Es un público que está abierto a conocer gente –justifica Martina- y en búsqueda de planes alternativos”. Ella es argentina, publicista, 32 años. Lleva 4 en Barcelona. No hace ni medio año que fundó La Flia Society. ”Una forma abreviada de ‘familia’”, detalla la ideóloga. “Nuestra intención es que quienes vienen a cada evento se sientan en casa, en familia”.

Fueron los pioneros de las ‘coffee raves’ en Barcelona. Se estrenaron el 29 de marzo en The Bonding Hub. Ahora organizan una al mes, cada vez más multitudinarias. ¿Que por qué enganchan tanto? “Puedes vivir la experiencia de la fiesta -responde Martina-, pero en un entorno más equilibrado”. Conexiones sin wifi, que dicen ellos. Las entradas suelen agotarse en una semana.

Lista de espera de mil personas

La que tiene mil personas en lista de espera es The Barcelona Coffee Rave. Van camino de su cuarta edición: el 11 de octubre repiten en la azotea con vistas de Za'atar (Perú, 102). Mismo estribillo saludable: dj sets, café de especialidad, estación de ‘matcha’ y hasta empujoncitos para conocer gente (estarán los de @wemigo fomentando “conexiones reales”). “La mayoría no toma alcohol –detallan-, pero siempre hay alguien que pide su primera cerveza a las 12 en punto y eso también nos encanta”.

La ‘coffe rave’ más buscada de Barcelona: 800 personas en lista de espera en Za'atar, la azotea del Hotel Lab Twenty Two / Victòria Rovira

Son tres ideólogos: Palak Bothra es de India, viene del mundo del márketing. Tanya Amor -mitad cubana, mitad zimbabuense- y Puyan Sabor–alemán- están detrás de la ‘app’ de restaurantes Bonappó. “Básicamente somos las Naciones Unidas”, se ríen.

Estrenaron sus ‘coffe raves’ este pasado junio. “En el primer evento pensábamos que vendrían solo nuestros amigos, y acabamos ‘sold out’ una semana antes con 120 entradas –detallan-. En el tercero vendieron 130 entradas en las primeras 24 horas. “¡Incluso nos preguntaban si sería semanal!”. De momento, organizan una ‘rave’ al mes. Ya están planteándose montar dos.

El Tinder del café

Este sábado estrenará su primera fiesta mañanera el nuevo Caffeine Social Club. Este se presenta como alternativa con cafeína en el desolador mundo de las ‘apps’ de citas. Lo confirma ‘Forbes’: están hartos 8 de cada 10 usuarios. A estas alturas de ‘ghostings’, intentar ligar por Tinder se ha vuelto más complicado que descubrir en qué trabaja Froilán.

“Conecta con gente real en cafeterías locales”, ese es su lema. Vendría a ser el Tinder del café. El primer club de Barcelona para ligar en cafeterías. “El planteamiento es al revés –detalla el ideólogo-: prioriza quedar y no pasarte horas chateando”. Iván Carballal, 39 años, es el nuevo Cupido, el único de sus amigos que se ha casado. Hasta ahora, espera. Lanzó este nuevo club de la cafeína en septiembre, apenas lleva un mes. Aún hay solo un centenar de ‘singles’. “Todavía estamos viendo si hay interés”, cuenta Iván. Ahora está solo en formato web. “La idea es que haya app y ampliarlo a más ciudades”.

¿Cómo funciona? Te apuntas, haces ‘match’, hasta ahí como cualquier ‘app’ de citas. Pero entonces aparece directamente una propuesta aleatoria para quedar en una cafetería de Barcelona. Pim pam. “Menos ghosting –piden en Instagram- y más miradas”. Eso implica que también montarán eventos para que se conozca su comunidad con cafeína. Este sábado, 4 de octubre, organizan su primera ‘caffeine rave’. en el Cafè de les Paraules (avenida Josep Tarradellas, 92). De 11 a 14 h. Tres horas de música electrónica con dos djs y café de especialidad.

Y aún queda una cuarta comunidad cafetera: Espresso Beats BCN. Montaron dos fiestas este verano y ya están planeando la tercera. “Tenemos sorpresas preparadas para octubre”, prometen sus fundadores aún sin fecha. Son cinco, de punta a punta del globo: Claudia (30 años, Países Bajos), Rene (33, Eslovaquia), Christine (33, Australia), Juan (32, Guatemala), Luis Ángel (29, México). “Ni siquiera tu abuela podrá parar de bailar”, avisan. Lo demuestra uno de sus reels de Instagram con una señora sin edad definida más animada que Iceta en campaña. “Solo quería pedir un café –recuerdan- y al final bailó con nosotros hasta que terminó la fiesta”. ¿Que qué engancha? “Disfrutar -responden- sin necesidad de intoxicarse ni perder el día siguiente”.