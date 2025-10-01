El Tinder del café: así es el primer club de Barcelona para ligar en cafeterías

Intentar ligar por Tinder se ha vuelto más complicado que descubrir en qué trabaja Froilán. Lo confirma ‘Forbes’: 8 de cada 10 usuarios están hartos de las 'apps' de citas. “Menos chats, más café”, incita un nuevo Cupido dispuesto a aliviar el drama ‘single’ de Barcelona. Acaba de sacarse de la manga una alternativa a las ‘apps’ de citas. Su lema: “Conecta con gente real en cafeterías locales”. Aquí la regla es otra –promete-: primero se queda y luego ya se verá”.

Caffeine Social Club, han bautizado a este nuevo invento. Vendría a ser el Tinder del café. El primer club de Barcelona para ligar en cafeterías. Una forma de cribar de entrada las citas descafeinadas. “El planteamiento es al revés –detalla su ideólogo-: prioriza quedar y no pasarte horas chateando”. Iván Carballal, 39 años, es el único de sus amigos que se ha casado. Hasta ahora, espera. Lanzó este nuevo club de la cafeína en septiembre, apenas lleva un mes. Aún hay solo un centenar de ‘singles’. “Todavía estamos viendo si hay interés”, cuenta. Ahora está solo en formato web. “La idea es que haya app y ampliarlo a más ciudades”.

¿Cómo funciona? Te apuntas, haces ‘match’, hasta ahí como cualquier ‘app’ de citas. Pero entonces aparece directamente una propuesta aleatoria para quedar en una cafetería de Barcelona. Pim pam. “Menos 'ghosting' –piden en Instagram- y más miradas”. Eso implica que también montarán eventos para que se conozca cara a cara su comunidad adicta a la cafeína. Este sábado, 4 de octubre, organizan su primera ‘caffeine rave’.

El fenómeno viral: ‘coffe raves'

Es la nueva moda viral en Barcelona. Después de los tardeos, se imponen los mañaneos: ‘coffe raves’. Fiestas saludables con dj, música house y una multitud bailando con vasos humeantes de café. Adrenalina de 3 de la mañana pero a las 11. Sin trasnochar, cero alcohol, nada de resacas infernales. El Caffeine Social Club es ya la cuarta comunidad que se suma a estas ‘parties’ mañaneras en Barcelona. Alguna ya tiene mil personas en lista de espera.

Sábado, 4 de octubre. Caffeine Social Club estrenará su primera fiesta con cafeína en el Cafè de les Paraules (avenida Josep Tarradellas, 92). De 11 a 14 h. Tres horas de música electrónica con dos djs y café de especialidad.

Mañaneos en azoteas

“Las reglas cambiaron –confirma Martina-: ahora la fiesta empieza temprano”. Martina Scarpaci es la fundadora de La Flia. Este domingo, 5 de octubre, organiza su tercera ‘coffe rave’ multitudinaria en Za'atar, la azotea con piscina del Hotel Lab Twenty Two (Perú, 102). De 11 a 15h. Tendrán dj sets -house y afrobeats-, sesión de tatuajes, jueguecitos para romper el hielo y hasta sesión previa de ‘running’ para quien quiera llegar a la ‘rave’ ya calentito. 150 fiesteros de buena mañana. Quedan pocas entradas, avisan.

Sí, se suele ver mucho ‘expat’. “Es un público que está abierto a conocer gente –justifica Martina- y en búsqueda de planes alternativos”. Martina Scarpaci es argentina, publicista, 32 años. Lleva 4 en Barcelona. No hace ni medio año que fundó La Flia Society. ”Una forma abreviada de ‘familia’”, detalla su ideóloga. “Nuestra intención es que quienes vienen a cada evento se sientan en casa, en familia”. Fueron los pioneros de las ‘coffee raves’ en Barcelona. Se estrenaron el 29 de marzo en The Bonding Hub. Ahora organizan una al mes, cada vez más multitudinarias. ¿Que por qué enganchan tanto? “Puedes vivir la experiencia de la fiesta -responde Martina-, pero en un entorno más equilibrado”. Conexiones sin wifi, que dicen ellos. Las entradas suelen agotarse en una semana.

Lista de espera de mil personas

La que tiene mil personas en lista de espera es The Barcelona Coffee Rave. Van camino de su cuarta edición: el 11 de octubre repiten en la azotea con vistas de Za'atar (Perú, 102). Mismo estribillo saludable: dj sets, café de especialidad, estación de ‘matcha’ y hasta ayuditas para conocer gente (estarán los de @wemigo fomentando “conexiones reales”). “La mayoría no toma alcohol –detallan-, pero siempre hay alguien que pide su primera cerveza a las 12 en punto y eso también nos encanta”.

La ‘coffe rave’ más buscada de Barcelona: 800 personas en lista de espera en Za'atar, la azotea del Hotel Lab Twenty Two / Victòria Rovira

Son tres ideólogos: Palak Bothra es de India, viene del mundo del márketing. Tanya Amor -mitad cubana, mitad zimbabuense- y Puyan Sabor–alemán- están detrás de la ‘app’ de restaurantes Bonappó. “Básicamente somos las Naciones Unidas”, se ríen.

Estrenaron sus ‘coffe raves’ este pasado junio. “En el primer evento pensábamos que vendrían solo nuestros amigos, y acabamos ‘sold out’ una semana antes con 120 entradas –detallan-. En el tercero vendieron 130 entradas en las primeras 24 horas. Obviamente llenaron el aforo máximo: 200. “¡Incluso nos preguntaban si sería semanal!”. De momento, organizan una ‘rave’ al mes. Ya están planteándose montar dos.

Hay fiesteros matutinos de todo tipo, aseguran. “Gente que madruga, gente que nunca pensó que se levantaría temprano un sábado, creativos, emprendedores, locales, expats, curiosos… La comunidad es muy diversa y eso se nota en la atmósfera”. Se forman grupos de WhatsApp, hay quienes se van juntos a comer después. ”Es esa mezcla de vibras increíbles, música, conexión real… Y sí, lo decimos con orgullo: no hay resaca. Sales cargado de energía para el resto del día”.

Y aún queda una cuarta comunidad cafetera: Espresso Beats BCN. Montaron dos fiestas este verano y ya están planeando la tercera. “Pronto”, anuncia aún sin fecha Claudia Dikkers, una de las fundadoras. “Ni siquiera tu abuela podrá parar de bailar”, avisan. Hay confirmación gráfica.