Los mejores planes para estrenar en Barcelona el nuevo álbum de Taylor Swift, ‘The life of a showgirl’

La calma ha durado poco. Taylor Swift ya está aquí. Sí, el gran fenómeno de masas ha tardado poco más de un año en romper su silencio musical y vuelve con la fuerza de un terremoto. El álbum ni se ha estrenado y ya ha batido récords: es el álbum más pre-guardado de la historia de Spotify, superando el anterior récord batido por… ella misma. No es de extrañar que Barcelona se haya vuelto loca y decenas de salas de cine tengan reservado su fin de semana a la estadounidense.

Será el plan predilecto para miles de jóvenes de la ciudad, unirse al The Official Release Party of a Showgirl, un evento cinematográfico durante el cual se estrenará en exclusiva su duodécimo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, el videoclip del primer sencillo del álbum, ‘The Fate of Ophelia’, además de enseñar reflexiones de la artista y escenas durante la filmación del álbum.

Se celebrará exclusivamente del 3 al 5 de octubre y de forma simultánea en muchas salas de la ciudad. En el Verdi de Gràcia (Verdi, 32), en las seis sedes de Mooby (Arenas, gran via Corts Catalanes, 385; Aribau, Aribau, 8-10; Balmes, Balmes 422-424; Bosque, rambla de Prat, 16; Glòries, avenida Diagonal, 208; Gran Sarrià, ronda General Mitre, 38-44) y en las tres de Cinesa (SOM Multiespai, avenida Rio de Janeiro, 42; Diagonal, Santa Fe de Nou Mèxic; Diagonal Mar, avenida Diagonal, 3).

Por supuesto, también se podrá ver fuera de Barcelona. El área metropolitana también ha sucumbido a la fiebre ‘swiftie’ y tendrá proyecciones en cines como los Filmax Gran Vía (Gran Via 2, avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, 75), donde recomiendan traer los míticos brazaletes de la amistad, enarbolados perennemente por sus fans, o los Cinesa de La Farga (L’Hospitalet), Barnasud (Gavà) y Parc Vallès (Terrassa), entre otras salas.

Y no, los planes no acaban este fin de semana. Una vez te hayas aprendido las letras y te sepas el álbum de memoria, es hora de cantarlo a pleno pulmón. El día 12 de octubre, el club de fans español de Taylor Swift, el Swiftie Club España, organiza un ‘paint & wine’ de ‘The Life of a Showgirl’. Barra libre de bebidas, picapica, mercadillo, sorteos, pintura, lienzos, el nuevo álbum sonando de fondo y fans haciendo voces. Afonía asegurada, pero valdrá la pena.

Último plan: tardeo de Taylor Swift. El día 19 de octubre, de 17.30 a 23.50 h, en la sala Plataforma (Nou de la Rambla, 145), pásate por The Life of a Showgirl Fest, organizado por el colectivo Taylor Fest, especialistas en montar fiestas ‘swifties’. Reproducirán el duodécimo álbum de Taylor y, de paso, repescarán el resto de su extensísima discografía. Sí, habrá Taylor hasta cansarse.