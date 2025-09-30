Los mejores conciertos de octubre en Barcelona

La agenda musical de la ciudad vuelve a ser un mes más, o quizá sobre todo este mes, un auténtico desfile de estrellas y un puñado de (semi)secretos esperando a ser descubiertos (por todavía más gente). Aquí recordamos algunas de las citas clave: del pop over-the-top de Lady Gaga a la delicadeza de Ximena Sariñana, pasando por un festival con lo mejor de las escenas alternativa y urbana nacionales.

1. María José Llergo

La cantante y compositora cordobesa, antigua estudiante en el Liceu y en la Esmuc, se ha ganado un fandom internacional gracias a su emotiva mezcla de flamenco, pop y electrónica. La del jueves, día 2, en el Teatro Coliseum es una de sus últimas fechas en España antes de una gira por Europa con la que acabará de presentar en vivo 'Ultrabelleza' (2023), disco ambicioso y, además, logrado. En el programa del Wimen Festival, ciclo de conciertos con cartel 100% femenino. A partir de las 20.00 h.

2. Joaquín Sabina

El cantautor se jubila de los escenarios con una gira, 'Hola y adiós', que tiene doble parada en Barcelona: jueves, día 2, y sábado, día 4, en el Palau Sant Jordi. Allí se darán cita los numerosísimos fans de este cronista del amor y el desamor, la soledad y, sobre todo en los últimos años, el irrefrenable empuje del tiempo. No por nada se declara "cinturón negro en pesimismo" en su single de despedida, 'Un último vals', con su cómplice habitual Leiva en la producción. A partir de las 21.00 h.

3. Ximena Sariñana

El ciclo Iberoexperia Sessions trae en concierto a la cantautora pop mexicana, antigua actriz infantil que sorprendió en 2008 con el álbum 'Mediocre' (que para nada hacía honor a su título) y ha seguido demostrando talento y voluntad de mutación con cada lanzamiento. En su próximo largo, el sintético y sensual 'Existencia kamikaze', se basa en las etapas volcánicas para hablar de los ciclos de la vida en Ciudad de México. También actúan Guacamayo Tropical. Paral·lel 62, jueves 2, 21.00 h.

4. Festival•B

El ya emblemático festival barcelonés, antes conocido como Cara-B, celebra este año su edición más ambiciosa: a sus dos jornadas habituales, centradas sobre todo en la escena indie de guitarras y la música urbana, se suma una tercera dedicada a la electrónica. Amaia, Judeline, Ralphie Choo, Amore, El Petit De Cal Eril, Remei de Ca la Fresca o John Talabot destacan en una magnífica panorámica del paisaje alternativo nacional. Parc del Fòrum, del viernes 3 al domingo 5.

5. Kae Tempest

El reciente disco homónimo del poeta, rapero, novelista y dramaturgo puede contar con cuerdas majestuosas, programaciones de un Chemical Brother (Tom Rowlands) o la colaboración de Neil Tennant de Pet Shop Boys, pero el mayor reclamo sigue siendo su feroz y rítmico uso de la palabra, aquí arma arrojadiza contra la transfobia. En directo, Tempest suele abrumar e inspirar. Razzmatazz, miércoles 15, 19.00 h.

6. The Beths

En su primer disco para el venerable sello Anti-, 'Straight line was a lie', la banda indie rock neozelandesa recurre a sus virtudes de siempre (sobre todo, esos estribillos para tararear como si no hubiera mañana) a la vez que sorprende con sus nuevas madurez y reflexividad. Ya desde el título (“la línea recta era mentira”), el álbum nos recuerda que la vida no es lineal, sino que tiene mucho de laberinto de altos y bajos, desafíos constantes y escasos asideros. Razzmatazz 2, miércoles 15, 21.00 h.

7. Los Planetas

El ciclo de conciertos Cruïlla Tardor lleva al Sant Jordi Club a esta banda legendaria de la escena independiente nacional, conocida primero como fábrica de himnos generacionales noise pop y, algo más tarde, como eslabón perdido entre el space rock y el flamenco. Hace un tiempo se definían como "grupo de éxitos que luego nunca toca los éxitos", pero últimamente abren sus directos con 'Segundo premio', 'Qué puedo hacer' y 'David y Claudia': triplete total. Viernes 17, 21.00 h.

8. Duki

El rapero argentino hizo doblete en el Palau Sant Jordi hace dos años, pero con la ambiciosa gira de 'Ameri' solo habrá una oportunidad para verle. Tiene muchos países por recorrer, como corresponde a un artista que en este último disco colabora con artistas de las más diversas nacionalidades, incluyendo Lia Kali, Morad y Judeline en representación de España. Palau Sant Jordi, viernes 24, 21.00 h.

9. Bar Italia

Los primeros avances de su nuevo disco, 'Some like it hot', previsto para una semana antes del concierto, muestran al grupo indie rock londinense en plena forma. 'Fundraiser' es contagiosa new wave que podría (o, al menos, debería) sonar en radios; 'Cowbella', en la que analizan su propio salto a la fama, evoca musicalmente el alt-rock descalabrado de Boss Hog, y 'rooster' empieza medio meditabunda antes de exudar punk, como al parecer Bar Italia hacen ahora en sus directos. La (2) de Apolo, sábado 25, 19.30 h.

10. Lady Gaga

Quien propone no una, ni dos, sino nada menos que tres actuaciones en Barcelona es Lady Gaga, los próximos 28, 29 y 31 de octubre en el Palau Sant Jordi. Trae bajo el brazo un disco de regreso (en parte) a sus orígenes en el pop más maximalista: 'Mayhem', cargado de estribillos épicos a lomos de sintetizadores sucios. Según se ha leído en prensa, su nueva gira es un espectáculo que hace virtud del exceso y pulsa la fibra emocional con eficacia. 21.00 h.