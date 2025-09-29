La agenda
¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes
Actividades y planes de ocio para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre
Los mejores restaurantes de la calle de moda de Barcelona (y hasta una fuente de cerveza)
La actualidad del mañana en Barcelona de El Mundo Today
Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.
La mort i la primavera
Rodoreda en el TNC
La compañía de danza La Veronal ha adaptado 'La mort i la primavera' de Mercè Rodoreda a un espectáculo alegórico y creativo sobre la libertad artística. Una obra que, después de estrenarse en la Biennal de Venecia, llega a Barcelona para inaugurar la nueva temporada del TNC.
Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza de les Arts, 1).
Cuándo: hasta el 9 de octubre.
NYS Polígon Arts
De polígono industrial a 'hub' cultural
El NYS Polígon Arts llega a su quinta edición. Una vez más, llenará los espacios industriales de Castellbisbal con más de una decena de actividades culturales, desde conciertos a propuestas escénicas. Una forma de dar nueva vida y sentido a espacios impersonales creados para la productividad y no para el disfrute ciudadano.
Dónde: Castellbisbal.
Cuándo: hasta el 26 de octubre.
El Mestre i Margarita
Nueva temporada del Lliure
La obra 'El Mestre i Margarita' es la que dará el pistoletazo a la temporada 25/26 del Lliure. Esta obra marca el retorno del director Àlex Rigola al gran formato, adaptando la novela de Bulgákov, una de las mejores en lengua rusa del siglo xx. Una obra de culto, romántica y disidente, en la que sátira, tragedia, misticismo y crítica social van de la mano.
Dónde: Lliure de Montjuïc (plaza Margarida Xirgu, 1).
Cuándo: hasta el 19 de octubre.
Umana Natura de Paolo Di Capua
Muestra de escultura italiana
El Palau Martorell y el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organizan la exposición 'Umana Natura' del italiano Paolo Di Capua, una gran exposición con un gran número de piezas, que van desde relieves de madera hasta obras que juegan con el límite entre escultura y arquitectura, pasando por otras que requieren la participación del espectador.
Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).
Cuándo: hasta el 16 de noviembre.
Temporada musical
Ciclo de música del CaixaFòrum
Cuatro conciertos a precios asequibles que exploran diversos estilos: clásica portuguesa, saxofones, música barroca y piano. Así es Temporada musical, el ciclo del CaixaFòrum que llega este septiembre y se alargará hasta noviembre con una variada programación musical.
Dónde: CaixaForum Barcelona (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Cuándo: hasta el 30 de noviembre.
El fantasma de la ópera
El gran musical en Barcelona
'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.
Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).
Cuándo: hasta el 1 de febrero.
Leonardo Versus Michelangelo
Nueva exposición inmersiva
La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.
Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).
Antarctica Experience
Un documental inmersivo
Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.
Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).
House of Candy
2.000 metros cuadrados de dulce
Los creadores del White Rabbit (paseo de Gràcia, 55) vuelven a la carga con un nuevo plan en Barcelona: House of Candy, un macroespacio inmersivo dedicado a las gominolas. En total, más de una decena de salas temáticas, cada una con diferentes atracciones dulces y fantasiosas, desde helados gigantes hasta espejos que hablan en habitaciones repletas de golosinas.
Dónde: House of Candy (Gran Via de les Corts Catalanes, 620).
Titanic The Exhibition
El barco más famoso de la historia, en Barcelona
El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).
Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).
- David Jiménez, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
- La puya de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- Alstom busca cómo resolver la salida de los nuevos trenes para Rodalies y FGC ante el corte de la R3
- Liam Gallagher en la Mercè de Barcelona
- Protecció Civil activa el plan Inuncat por la previsión de lluvias fuertes el domingo y el lunes: aviso naranja en Baix Ebre y Montsià
- El fenómeno de Ebro, la nueva apuesta de coche español (y chino)