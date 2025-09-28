Las mejores excursiones desde Barcelona para dar la bienvenida al otoño

Se acabó el verano, o así lo atestiguan las lluvias y la bajada de temperaturas que han acosado los planes de la Mercè. Los próximos meses serán una de las mejores épocas para los excursionistas: bosques llenos de colores, riachuelos cargados de agua y temperaturas perfectas para subir cimas y no acabar con la espalda bañada en sudor. Apunta: ahí va una retahíla de recomendaciones otoñales aptas para cualquier dominguero.

El clásico del otoño: la Fageda d'en Jordà, un hayedo que se tiñe cada otoño y que es de las excursiones más famosas en Catalunya, no solo por su frondoso bosque, sino porque puede complementarse con las visitas a los volcanes de La Garrotxa. Fácil, fotografiable y muy accesible. Y no, el d’en Jordà no es el único hayedo de Catalunya. Apunta estos otros bosques, que también ofrecen los mismos colores y frondosidad: Fageda de Santa Fe (Montseny), Fageda de Grevolosa (Osona), Fageda de Gresolet (Berguedà), Fageda de Carlac (Vall d’Aran) o Fageda de Retaule (Montsià).

El bosque de La Fageda d'en Jordà, un espacio protegido. / EP

Más allá de hayedos, también es muy recomendable (y ‘bikefriendly’) el Espai Rural Gallecs. Situado en Mollet del Vallès, en la frontera norte de la ciudad, este espacio protegido cuenta con rutas para todos los niveles, desde circulares de poco menos de una hora hasta paseos en bici de más de 6 h que te llevan por todos los municipios de la zona (Mollet, Palau Solità i Plegamans o Caldes de Montbuí). En páginas de aficionados al excursionismo, como Alltrails, hay caminatas para disfrutar en toda la diversidad del Gallecs y de sus estampas dignas de ‘stories’.

Estampa otoñal del Espai Rural Gallecs. / Instagram @cesc63

Por último, si no te da pereza hacer un buen trecho en coche, pásate por Durro, ubicado en uno de los rincones más privilegiados de Catalunya: la Vall de Boí. Este valle es famoso por su arquitectura románica, única de la región, y por sus pueblos de piedra enmarcados en bosques y naturaleza. De todos los pueblos de Boí, se dice que Durro es el que mejor conserva su espíritu medieval y que mejores panorámicas de revista garantiza.