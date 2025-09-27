Liam Gallagher en la Mercè de Barcelona

Son dos hermanos y sus canciones llenan estadios y encienden karaokes. Antes de que acabe esta semana podrían aparecer en la Mercè, las fiestas de Barcelona con Manchester como ciudad invitada.

Quizá una llamada de Guardiola, culer y entrenador del Manchester City, aconsejara a Oasis pasearse por nuestra ciudad estos días. Liam Gallagher dijo que Pep era el segundo tipo más guay del planeta, siendo el propio cantante el primero. Así que el pequeño de los 'brothers' mancunianos podría haberle hecho caso y esté aquí sin saber que, en la clausura de la Mercè, conocerá a la perfecta némesis, al contrario exacto, de los Oasis: otra banda de hermanos locales.

Liam baja las Ramblas con su andar de pingüino, los zapatos Clarks marcando las diez y diez. Acaba de aterrizar y no ha dormido, así que alguien debería avisarlo de que no es buena idea dirigirse a la temida Matinada de Gralles. Pese a que le parecerá un instrumento extraño, un poco como los de Brian Jones, ese maullido no es la mejor banda sonora para su resaca bíblica. Recuperará el ánimo en la salida de los gigantes y los enanos en la plaza de Sant Jaume: Liam se identifica con el 'gegant de la ciutat' y los cabezones le recuerdan a los animadores de sus fiestas durante la época de Tony Blair. Sorberá una lata comprada a un pakistaní: ese sorbo de cerveza vigorizante que los ingleses llaman “the hair of the dog” (el remedio a la resaca: el pelo del perro que me mordió ayer). Con el ánimo templado, verá el primer encuentro de Castells. Intentará trepar como una 'enxaneta' para saludar desde arriba como en Glastonbury. Su hermano Noel, que acaba de llegar de Manchester, lo detendrá. Entonces rescatará la mejor descripción de su hermano: “Es un tipo que va por ahí con tenedor en un mundo donde solo se sirve sopa”.

Los Estopa de Manchester

Juntos recalan en el 'show' de Pallassos sense fronteres, donde Noel traza paralelismos con su hermano. Luego, en el concierto de homenaje al Pescadilla, descubren que los reyes de la rumba catalana son el equivalente local de los Beatles. “¡Hostia, los Estopa de Manchester!”, dice un cronista con gafas y patillas, a su lado. “Who the fuck are Estopa?”, pregunta Liam.

El plumilla les informa de que aquí Oasis es solo el segundo grupo de hermanos más popular. Los Gallagher tuercen el morro. Estopa también son hermanos de un barrio obrero, pero en todo lo demás son antónimos. Si ellos se insultan desde la cuna, los Muñoz afirman que no podrían vivir sin el otro. Si ellos se creen los más grandes del universo, los Estopa dejan que otros lo digan. Si ellos hablan de supernovas de champán, los de aquí dicen que son como el vino tinto.

Para cebar la vanidad de los Gallagher, el plumilla los lleva a todos los bares que se llaman Oasis en la ciudad. Ellos se animan, porque piensan que es en honor a ellos. En realidad es un nombre muy común (como Bar Mundial o Rias Baixas o Los cuñados) entre los bares de tragaperras, serrín y tapas ricas y baratas.

Tras varias rondas de ratafía, van al concierto en Nou Barris del Gran Teatre Liceu y al Correfoc. Y no entienden demasiado el éxito de esa chica que canta a la Nochentera.

Pero “tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran”, porque están a punto de conocer a Estopa. Ellos son los responsables de la música del Piromusical que cierra la Mercè. Allí, entre palmeras que fosforecen en el cielo, coinciden. Esperan uno de los 'hits' de Oasis, pero suena otra cosa. “Borriquito?”, pregunta Liam. “As you are”, contesta Noel. Los Muñoz les pasan un litro y les informan: “Aquí el rey no es Elvis. Peret es el Rey”. Al final los Gallagher y los Muñoz, Oasis y Estopa, se abrazan. Se hacen un selfie los cuatro y se lo mandan a Guardiola. Prometen sacar un disco juntos. Será un éxito en Manchester y en Barcelona, ciudades ya hermanadas gracias al hit 'Por la raja de tu wonderwall'.