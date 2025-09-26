Tiendas centenarias y agendas virales: estas son las papelerías más interesantes de Barcelona

Aquí vienen a por sus productos con un afán que no se veía desde los Labubu. Son las agendas Hobonichi, un producto japonés que se ha coronado como la marca más viral en el sector de la papelería. Por adquirir una de estas, se hacen más colas que para el concierto de Ariana Grande. Las ponen a la venta el 1 de septiembre, y en el primer minuto, ya habían llegado a los 200 pedidos. Así lo cuentan los responsables de Entropía (Aribau, 127), la única tienda distribuidora oficial en Catalunya, y una de las únicas 10 que lo hace en toda Europa.

Se trata de un local de apenas 70 metros cuadrados, pero que el año pasado facturó 700.000 € vendiendo papelería. ¿El secreto? Conocen bien el sector y venden los imperdibles y las mejores marcas para una de las tendencias con más crecimiento en los últimos años, el ‘stationary core’ (literalmente, papelería en inglés). Esta moda, cuyo principal feudo es Pinterest, abarca muchas aficiones, como el ‘journaling’ o el ‘scrapbooking’, que, básicamente, se basan en documentar el día a día, los intereses, las aficiones y los gustos personales a través de manualidades con papel, recortes, collages, dibujos y caligrafía.

JingJing Yang, fundadora de la papelería Entropía enseñando Hobonichi. / Jordi Otix / EPC

No es la única papelería con tirón en redes en pleno apogeo del ‘stationary core’. Raima (Comtal, 27) es la más grande de Europa y otra estrella digital. En TikTok te puedes encontrar vídeos de gente encandilada en sus pasillos como si estuvieran admirando obras del Louvre. Aplauden la diversidad de materiales a la venta, con un catálogo que abarca desde objetos clásicos −bolígrafos, libretas y agendas−, hasta material profesional para manualidades, pasando por esenciales del ‘scrapbooking’ como pegatinas o puntos de libro.

Uno de los coloridos rincones de Raima. / EP

Una recomendación cargada de historia, la papelería Canut (Girona, 73). Aquí pueden presumir de llevar décadas vendiendo lo último en productos de oficina, escolares y manualidades. Un ‘must’ fundado en 1916 y que ha ido transformando su esencia para siempre estar al día. También es un clásico cargado de historia y prestigio la papelería Segarra (Muntaner, 63), que abrió sus puertas en 1940, y la Vicenç Piera (dos sedes, via Augusta, 161, y Còrsega, 298), famosa por su material de alta calidad, la favorita de los estudiantes de Bellas Artes.

Última recomendación, también con sello de calidad tiktokera: Chandal (Tantarantana, 16). Esta tienda cuenta con un amplísimo catálogo (desde decoración del hogar hasta puzles y juguetes), pero con un mismo criterio: todo es de diseño. Por supuesto, también tienen papelería y sección ‘craft’, cuyo material dejará en números rojos a cualquier feligrés del ‘stationary core’.