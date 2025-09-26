Puertas abiertas para la Mercè 2025: consulta la lista completa de visitas gratis

Guarda esa cartera. Toca hacer turismo gratis. Las jornadas de puertas abiertas se multiplican por Barcelona por la Mercè. Museos, edificios emblemáticos, salas de exposiciones, centros culturales, pide por esa boquita. Tienes casi una cincuentena de espacios que visitar sin rascarte el bolsillo. Aquí está la lista completa por orden alfabético y los horarios, no te vayas a herniar buscando en Google.

Archivo Fotográfico de Barcelona (plaza de Pons i Clerch, 2). Exposición temporal 'Manel Esclusa. Las formas que mueven la existencia'. 23 de septiembre, de 10.00 h a 19.00 h. 24, de 10.00 h a 14.00 h. 25, de 10.00 h a 19.00 h. 26, de 10.00 h a 19.00 h. 27, de 10.00 h a 19.00 h. 28, de 10.00 h a 14.00 h.

Vistas del Macba. / Manu Mitru