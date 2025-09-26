El convento oculto en Barcelona donde se buscan demonios

Es uno de esos sitios en los que uno no se para a no ser que esté en alguna lista. Puerta negra, entrada igual de negra, verja a medio subir. “El Convento”, hay que fijarse en un pequeño letrero a la izquierda. Nadie lo diría al pasar por delante. Ahí dentro se palpa más tensión que entre Andy y Lucas. Hay un tipo con capa y capucha, de esas que ocultan algo místico, altar medieval con pinta de tener querencia por rituales oscuros y una treintena de personas sospechosas de asesinato. No son ni las seis de la tarde y ya han empezado a buscar demonios.

No es una secta satánica ni un nuevo ‘reality’ de Tele 5. Lo que hace esta gente es jugar a Blood on the Clocktower. Es el juego de mesa ‘best-seller’. “El juego de roles ocultos más popular”, detalla Karen, una de las organizadoras de la quedada de hoy. Suelen tener lista de espera. Este es su segundo evento en un rincón ocultista a juego: con altar, velas, cruz inquietante y máquinas de tortura medieval que dan a intuir otros usos. “Está curioso el sitio”, sonríen los jugadores-investigadores. Enseguida retoman el rictus serio. Se pasarán cinco horas intentando descubrir quién es el demonio. ¿Que qué engancha? “El componente social –responde Pau-. El cara a cara. La gente está cansada de socializar a través de una pantalla”.

Manos levantadas durante una de las partidas de esta semana en El Convento. / Elisenda Pons / EPC

Kleff, se llama esta comunidad. “La más grande de Europa de juegos de mesa”, se anuncia en Instagram. “Yo creo que del mundo también”, dice Pau Martí, el promotor de todo esto. Ya son más de 12.000 “kleffers” en Meetup, más de 10.000 en Instagram, un millar en Telegram, 2.000 en Whatsapp (tienen dos grupos ya llenos). ¿Que qué sacan de esto? “Nada –asegura Pau-. Es altruista”.

Macroquedada de Kleff de juegos de mesa en L'Estacio Espai Gastronomic. / MANU MITRU / EPC

Hacen quedadas multitudinarias para jugar todas las semanas. Este enero se trasladaron a su macrosede actual: L'Estació Espai Gastronòmic (Marquès de l'Argentera, 6). Caben 300 jugadores. Ya van camino de llenarla: se juntan 250 de media. A estas alturas virales, hasta han organizado “speed dating lúdicos” con los que echar a los dados "lo que surja". Ahora añadirán un encuentro clandestino al mes en este convento oculto del Eixample. Anuncian más crímenes: en breve añadirán juegos de 'murder mystery a lo Agatha Christie. Y no serán los únicos que se paseen por aquí con cara de asesinos.

Restaurantes con plus

Ya se están sumando más jugadores de rol, anuncian desde BN Grup. Es la firma que está detrás de El Convento. Hace 20 años que estrenaron su primer local temático con jardín y columpios: El Jardinet d’Aribau (nº 133). Desde entonces, han abierto 14 restaurantes y coctelerías con plus: lo mismo te topas con un bus londinense (Soda Bus, Aribau, 150) que apareces en un submarino con Kraken (cruzando un pasillo está Verne). En Alquimia (Aribau, 77) ofrecen cenas esotéricas. En Skyfall (Granvia de l’Hospitalet, 144) hay ‘dinner show’ de 007. Es un ‘boom’ que cada vez va a más, asienten. Ahora todo son "experiencias". Salir a tomar algo por Barcelona puede acabar con más giros argumentales que los procesos del juez Peinado.

Bajando las escaleras de un bar de Bailén entras de golpe en un callejón de League of legends, el famoso videojuego. Esto es Afterlife (Bailén, 7), mítico bar de e-sports. Hay mesas para 80 personas, 5 teles gigantes para ver competiciones de videojuegos y un sótano de ciencia ficción para eventos, torneos, juegos de rol, hasta montan karaokes y sesiones de dj, detalla Pau Llamas. Este fin de semana celebran su décimo aniversario.

“Buen viaje”, te desean al darte un cóctel en pleno Eixample. En Urgell está el Orient Express, una de las coctelerías virales más recurrentes. El vaso llega a la mesa en el tren en miniatura favorito de los 'influencers'. La acaban de reformar y rebautizar: Steam City Cocktail Bar, se llama ahora (Urgell, 134). Ambiente retrofuturista y muchas sorpresas en camino. Enfrente se pueden comprar tickets París-Estambul-París. Ida y vuelta en una hora. Te montas con tu cóctel en un vagón virtual (Urgell, 115) y ves pasar los paisajes reales sin retrasos de Renfe.

Hay más postureo a todo tren: Oishii Ramen Station es un restaurante en formato tren bala japonés (Provença, 205). Oishii Ramen Street imita una calle de Tokio (Ronda de Sant Pere, 26). En Les Corts se puede pillar hasta el metro japonés: está en el ‘hub’ cultural otaku Akihabar (Eugeni d'Ors, 5). Otro punto de peregrinaje anime es Muten Town, en Badalona (Lleó, 55): taberna japonesa inspirada en ‘Dragon Ball’. Ofrece ‘bolas de drac’ incluso de postre.

“Siempre hace falta magia en la vida”. Aquí te lo dicen con un as bajo el cóctel. Esta es una coctelería con doble efecto wow: lo mismo hacen tragos-espectáculo que sesiones de magia. Somnia Magic Bar (Montserrat, 13). “Es una feria para adultos”, comparan. Ofrecen cócteles de autor, ilusionismo, tarot, palomitas ilimitadas y hasta una máquina de gancho con chuches. Esta nueva temporada “cada cóctel será una locura”, promete Dani Arévalo, uno de los socios. Tendrán tragos con feromonas y hasta con un gramófono sonando.

El restaurante Gala (Provença, 286) tiene un tiovivo en la entrada. En el guatequero bar Trikini (Pujades, 226) puedes bailar en una sala-piscina. Y el icónico Never Mind (desde 2008 en Tallers, 68) tiene pista de skate. A estas alturas temáticas, se puede ir de brunch a lo Carrie Bradshaw -Brunch and the city (Aragó, 103)- e incluso posturear con una Gioconda en versión princesa del pop. Mona Lisa BCN (Consell de Cent, 551) está consagrada a Britney Spears.

Reinterpretación del cuadro de Da Vinci con Britney Spears de Mona Lisa. / Irene Vilà Capafons / EPC

¿Para beber con buena letra? Mariposa Negra (plaza de les Olles, 4) está inspirada en las novelas de Ruiz Zafón. En Bestiari (Rec, 49) te puedes topar con todas las bestias populares de Barcelona listas para beber. Son coctelerías de autor –en ambos casos- famosas por sus vasos artesanos de impresión 3D. Ahora también dan clases de pintura.

Otro imán de tiktokeros: las coctelerías clandestinas. Lo raro ahora es entrar a echar un trago por una puerta normal. Tras un súper se oculta Monk (Abaixadors, 10). Tras la puerta de una nevera, la megapremiada Paradiso (Rera Palau, 4). Hay que cruzar una barbería de los años 20 con contraseña para entrar en el ‘speakeasy’ Bobby’s Free (Pau Claris, 85). Este año cumple 50 (abrió en 1975 como pub irlandés).

Justo enfrente se esconde otro secreto viral a voces: Alice Secret Garden (Pau Claris, 90), oasis selvático con seta gigante de cuento. Al lado abrirá muy pronto una farmacia donde curar los males a tragos, garantiza su ideólogo, Freddy Baldes: Secret Cocktail Club Pharmacy.

Y ahí siguen clásicos que se conservan como Jordi Hurtado: El Bosc de les Fades (passatge de la Banca, 7) y Ice Barcelona, “el único bar de hielo del mundo en la playa” (pg. Marítim de la Barceloneta, 38A). Este noviembre cumple 18 años.

¿Que si aún tienen futuro los bares temáticos? “Seguirán funcionando cada día más y más”, garantiza Levani Simonishvili. Él sabrá, es el fundador del Horoscoffee (Rosselló, 412). Es la primera cafetería dedicada a la astrología.