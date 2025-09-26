Burgers guau
Esta cafetería de Barcelona ofrece Happy Meals para perros a lo McDonald’s
No hay cliente al que no le parezca “¡guau!”. Son los nuevos Pawty Meals. Incluyen hamburguesa con pepino, patatas, nuggets y hasta cajita sorpresa
Conventos ocultos y bares de ciencia ficción: estos son los locales temáticos más originales de Barcelona
Aquí se zampan las hamburguesas de un bocado a lo Homer Simpson. No hay cliente al que no le parezcan “¡guau!”. Son los nuevos Pawty Meals. Paw (pata) + party (fiesta). Es la versión perruna del Happy Meal de McDonald’s. Incluye burger con pepino, patatas, nuggets y hasta cajita sorpresa. Es una campaña efímera: MyDogs's Pop-Up, solo hasta el 18 de octubre.
Aquí las mascotas se pueden dar más caprichos que Pancho, el perro de la lotería. Voilà Concept Store (plaza Narcís Oller, 1). Es donde termina arrastrado cualquier humano con correa paseando por Gràcia. La primera cafetería de Barcelona exclusiva para perros. “Canfetería”, dirán los redichos. Su ‘hit’ son los ‘dogguccinos’, el capuchino perruno. Incluso se ven botellitas de Spritz de aperitivo y benjamines de champán: Cham&pet. La carta canina también incluye 'cookies' artesanales, helados, piruletas de carne, dónuts, gofres (woof-waffle), empanadillas de boquerones, hasta tartas de cumpleaños por encargo. Se da por hecho que no tienen perritos calientes por puro decoro.
Lo de los Pawty Meals, se le ocurrió a Milly Yang, la ideóloga de Voilà, una noche en la que sus perros le robaron la hamburguesa. Otra vez más. “¿Por qué no crear –pensó- una versión sana y segura de un Happy Meal para perros?”.
No, estas doggy burgers ni son ‘fast food’ ni comida basura. Son recetas naturales de Food for Joe. “Elaboradas por veterinarios”, garantiza en su Instagram. Los minipanecillos están hechos con harina de avena, huevo y aceite de coco. Sin azúcar ni sal, garantiza Milly. Los hace ella. Recomienda reservar cita y así evitar el desperdicio de comida.
Es la mujer a la que las mascotas miran con devoción: Milly Yang. Ya se sabe de memoria todos los nombres de los perros del vecindario. Es de Shanghái, aunque se mudó a Barcelona desde París: allí estuvo trabajando los últimos cinco años para Louis Vuitton y Dior. Del sector del lujo ha pasado directa al perruno. “Y Voilà –justifica el nombre-, lo he hecho realidad”.
Cafetería viral
Se hizo viral el pasado junio, precisamente a raíz de un artículo en esta misma sección. “Recibí mucha atención, tanto positiva como crítica”, Milly se encoge de hombros con resignación ya asumida. “Sé que los perros no necesitan tartas de cumpleaños, ‘dogguccinos’ ni hamburguesas –dice-. Pero los humanos sí necesitan maneras de expresar amor y crear recuerdos. En Voilà no vendemos productos porque sí. Creamos oportunidades para que las personas celebren su vínculo con sus perros. Porque todo el mundo tiene derecho a elegir cómo expresa el amor”.
No hay pérdida. Es la puerta amarilla. No lleva ni medio año abierta y ya se ha convertido en el ‘place to be’ canino. Es cafetería, pastelería, ‘concept store’ y hasta estudio de fotos (la pareja de Milly es fotógrafo). Lo mismo le ofrecen a tu perro ‘smoothies’ de conejo que gorras, perfumes y todo tipo de productos de Buddy care. Incluso tienen batidos para perros ‘veggies’.
“Parecen 'snacks', pero siempre pensamos en la salud de los perros”, promete Milly. La suya es una cafetería-pastelería sin café, ni alcohol, ni siquiera azúcar. ¿Los ingredientes del capuchino de perros? Nata sin lactosa y leche para cachorro (leche de cabra en polvo). El Cham&pet está hecho a base de kéfir de cabra. El Spritz perruno del aperitivo, de manzana y zanahoria.
Se ven collares personalizables, bowls que podrían decorar cualquier salón, mucho accesorio cuqui. Suelen colaborar con marcas locales independientes. que comparten –dice Milly- “el mismo amor por los perros”. Como Dogtitude, Watadog, Bombolla, Barksnbites o HotDog. “Muchas de ellas son emprendedoras mujeres”.
“No salvo vidas ni detengo guerras, y no sé hasta dónde llegará Voilà –dice Milly-. Pero al menos existe. Porque, como me gusta decir: todo sueño merece ser vivido”.
