Guaridas arcades, experiencias vintage y bares de los 80': ruta por la Barcelona retro

La nostalgia está de moda. Y no ese tipo de nostalgia hacia el 1930 que apuntan las encuestas políticas. La nostalgia hacia los 80, 90 y 2000 invade todo el espectro cultural: desde alfombras rojas, con batiburrillos de moda llena de referencias al siglo pasado, hasta la agenda de planes barcelonesa. Sí, la ciudad también se ha llenado de tiendas, clubes y experiencias vintage. Desde recreativas ochenteras hasta DeLoreans (sin plutonio, nada de viajes en el tiempo), esta es la Barcelona retro.

1. Máquinas recreativas

Marcianitos y otros arcades

En plena ola de videojuegos hiperrealistas, de gráficos última generación y pantallas 4K, vuelven los básicos. Cuatro píxeles, cuatro luces y horas de diversión. Dadle la bienvenida, de nuevo, a los míticos arcades de los 80 y los 90. En Barcelona acaba de abrir un local consagrado a estas maquinitas: Next Level Arcade Bar (plaza de Maragall, 8).

Máquinas de conducir en el Next Level Arcade Bar. / Mar Armenteros / EPC

En total han rescatado del olvido 40 máquinas recreativas, con clásicos como Daytona USA, el juego de carreras de SEGA, Time Crisis, de pistola de luz, House of the Dead 3, que va con metralleta, y muchos de juegos de baile. Último reclamo: para probar las máquinas no hace falta pagar. Tanto la entrada al local como el uso de las recreativas es gratuito (con consumición obligatoria).

Otro punto de peregrinaje para los fans del arcade es el Checkpoint Gaming Lounge (Bailèn, 43). Aquí hay más pantallitas que en Times Square. Un bar con decenas de máquinas arcade, consolas vintage y las últimas novedades ‘gamer’. Vamos, desde el Contra de Konami de los 80 hasta la Nintendo Switch. El ‘place to be’ para los fans de los videojuegos.

Máquina de baile en la asociación ARCADE de Esplugues. / IRENE VILÀ CAPAFONS

Pero si hay algo equivalente al paraíso de las recreativas es la asociación ARCADE (Associació per a la Restauració i Conservació d'Arcades i altres Dispositius d'Entreteniment). Aquí cuentan con un catálogo inacabable, más de 170 recreativas y pinballs. 800 metros cuadrados de ocio. Eso sí, su sede (en Esplugues) está solo abierta a socios.

2. Coleccionismo retro

Juguetes y videojuegos viejunos

¿Ir a un bar de arcade no es suficiente y quieres llevarte estas antiguallas digitales a casa? Entonces pásate por tiendas de coleccionismo vintage. En Barcelona las tienes a patadas. World Viceous (Progrés, 42), Airun Retro Games (Dos de Maig, 227) o RetroPlayZone (Pere IV, 151) son algunas de las que cuentan con más renombre entre el ecosistema retro. Aquí se encargan de rescatar y reacondicionar consolas retiradas del mercado (y su catálogo de videojuegos), como la Master System de Sega o la GameCube de Nintendo.

Juegos de la Nintendo 64. / Airun Retro Games

Aunque si en Barcelona hay un colectivo que puede ponerse la corona de maestros de los videojuegos vintage son Retrobarcelona. Esta asociación cultural es la encargada de organizar la feria Retro Barcelona, que lleva diez ediciones a sus espaldas. Se celebra en primavera y reúne en un mismo espacio expertos y proveedores de juegos y sistemas clásicos. Obviamente, no paran quietos en todo el año, así que es fácil avistar su presencia a lo Casper por todo tipo de eventos y congresos dedicados a los videojuegos. Su próxima cita será en el BCN Game Fest (días 10, 11 y 12 de octubre), donde montarán una zona de juego retro.

Arcade en la edición de 2019 de Retrobarcelona. / Retrobarcelona

Última recomendación, esta vez más allá de videojuegos y consolas: Retro Toys Store (Gran Via de les Corts Catalanes, 753). Aquí ponen el foco en juguetes para coleccionistas. Por ejemplo, una de sus últimas novedades: sets clásicos de Hot Wheels. En su catálogo hay muchísimo ‘merchandising’ de películas. Desde muñecos de ‘Jaws’ (‘Tiburón’) hasta figuras de acción de las estrellas vintage de la WWF como Hulk Hogan. Visita friki obligatoria.

3. Retro Experience BCN

DeLorean y ‘jukebox’ en alquiler

La cueva de las maravillas del vintage. Así es Retro Experience BCN (avenida de Castelldefels, 201, Castelldefels), un local donde no pasa el tiempo. Venden, alquilan y reparan nostalgia pura y dura. Un trabajo de arqueología retro que se resume en una lista de cachivaches ochenteros y noventeros más larga que la de Bárcenas. En total, 300 artículos para flipar en colores.

Hilera de jukebox frente a algunos de los coches clásicos de alquiler. / Zowy Voeten

Por ejemplo, puedes encontrar ‘jukebox’ originales. Te saldrá un tupé a lo ‘Grease’ al verlas. También hay arcades, pinballs, radiocassettes, máquinas de ‘vending’ de Coca-Cola de los 80, cabinas callejeras de Telefónica, televisores de tubo, y muchísimo ‘atrezzo’ cinematográfico: desde la mochila de los Cazafantasmas hasta los muñecos malditos de la saga ‘Chucky’.

Pero, sin duda, la joya de la corona son sus vehículos. Garajes llenos de reliquias sacadas de la mente de Spielberg y George Lucas. Tienen el jeep de ‘Jurassic Park’, la X-Wing de ‘Star wars’ a escala 1:1, el DeLorean de ‘Regreso al futuro’, la moto de ‘Akira’, hasta un bus escolar americano de 13 metros. El cielo para la Generación X.

José Rico (CEO de Retro Experience BCN) y Renato Manduzio (Logística y Mantenimiento), con un jeep de 'Parque Jurásico'. / Zowy Voeten

4. Bares y discotecas retro

'Hits' del siglo XX

Olvídate de reggaetón, de pop contemporáneo y de divas Gen Z. En estos antros todavía suenan los himnos de la adolescencia de Jordi Hurtado. Bares con un hilo musical invariable desde la peseta, totalmente consagrado a que los ‘hits’ de los 80 y los 90 no caigan en el olvido.

Algunas recomendaciones: Bar Manchester (Milans, 5), con indie británico, Musical Maria (Maria, 5), bar ochentero con pop, rock y soul atemporal, o los clubes de rock Psycho (Piquer, 27) y Magic Barcelona (paseo de Picasso, 40). O un bar con estética totalmente retro: el Bareto Olímpic (Joaquín Costa, 25), un homenaje constante a las olimpiadas del 92.

Por supuesto, la música de los 80 y 90 no solo tiene tirón en bares, también en discotecas. Cada vez más hay tardeos de ‘revival’, enfocados a un público más adulto, que llena la pista de baile con música con varias décadas a sus espaldas. Por ejemplo, este domingo vuelve el Common People de Razzmatazz (Almogàvers, 122). Este tardeo nace para volver a abrir las puertas del club a los asiduos de los 2000 y los 90, “aquellos que conocían Razzmatazz como Sala Zeleste”, cuenta el mítico DJ Amable, uno de los ideólogos de la fiesta.

Tardeo 'Common People' en Razzmatazz. / ZOWY VOETEN

Ten también anotado en tu calendario el 11 de octubre, nueva edición de Magnífico Club (Sala Magic, paseo Picasso, 40), con una edición de electrónica noventera. O las fiestas de Tardeo Cool, de indie, y La Fira (Casanova, 171; Provença, 171; Villarroel, 216), con tardes temáticas de los 70 a los 90.