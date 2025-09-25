¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

La Mercè

La fiesta mayor de Barcelona

Como cada 24 de septiembre, Barcelona se llena de festividades. Y no solo ese día, sino toda la semana. Apunta: más de 100 conciertos, 80 espectáculos callejeros y 55 actividades de cultura popular llenan el programa de La Mercè de 2025. Aquí tienes más información y aquí los lugares dónde ver el piromusical.

Cuándo: del 23 al 28 de septiembre.

La mort i la primavera

Rodoreda en el TNC

La compañía de danza La Veronal ha adaptado 'La mort i la primavera' de Mercè Rodoreda a un espectáculo alegórico y creativo sobre la libertad artística. Una obra que, después de estrenarse en la Biennal de Venecia, llega a Barcelona para inaugurar la nueva temporada del TNC.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza de les Arts, 1).

Cuándo: hasta el 9 de octubre.

NYS Polígon Arts

De polígono industrial a 'hub' cultural

El NYS Polígon Arts llega a su quinta edición. Una vez más, llenará los espacios industriales de Castellbisbal con más de una decena de actividades culturales, desde conciertos a propuestas escénicas. Una forma de dar nueva vida y sentido a espacios impersonales creados para la productividad y no para el disfrute ciudadano.

Dónde: Castellbisbal.

Cuándo: del 26 de septiembre al 26 de octubre.

Concierto en la anterior edición del NYS Polígon Arts. / NYS Polígon Arts

El fantasma de la ópera

El gran musical en Barcelona

'El fantasma de la ópera', uno de los musicales más exitosos de la historia, está de gira por España. Ahora, y hasta febrero, estará afincado en Barcelona. Oportunidad única para conocer la premiada obra de Andrew Lloyd Webber, que cuenta con más de 100 millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde: Teatre Tívoli (Casp, 8).

Cuándo: hasta el 1 de febrero.

Shrek Rave

Homenaje a Shrek en Apolo

Vuelve la Shrek Rave, un tardeo surrealista dedicado a la película de animación galardonada en los Oscar. Dj set con canciones de Shrek, visuales de Shrek, disfraces de Shrek, bebidas temáticas de Shrek... Y sí, 'dresscode' obligatorio: ir vestido o de verde o de un personaje de la película.

Dónde: Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).

Cuándo: 27 de septiembre.

San Miguel Biergarten

Gran evento cervecero

Vuelve con su 16 edición del gran evento cervecero del Poble Espanyol: el San Miguel Biergarten. Inspirada en las míticas ferias cerveceras alemanas, esta fiesta promete, durante diez días, mucha cerveza, gastronomía, música y terraceo. Una oda a la cultura alemana (y su cerveza).

Dónde: Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

Anterior edición de Biergarten en el Poble Espanyol / Archivo

El Mestre i Margarita

Nueva temporada del Lliure

La obra 'El Mestre i Margarita' es la que dará el pistoletazo a la temporada 25/26 del Lliure. Esta obra marca el retorno del director Àlex Rigola al gran formato, adaptando la novela de Bulgákov, una de las mejores en lengua rusa del siglo xx. Una obra de culto, romántica y disidente, en la que sátira, tragedia, misticismo y crítica social van de la mano.

Dónde: Lliure de Montjuïc (plaza Margarida Xirgu, 1).

Cuándo: hasta el 19 de octubre.

Xavi Sáez y Carlota Olcina en un momento de 'El mestre i Margarita' / Marta Mas Gironès

Directed by Terry Gilliam

De vuelta al cine

Esta semana, última oportunidad para pasarte por el ciclo 'Directed by Terry Gilliam' de los cines Mooby Aribau, dedicado al británico. Para cerrar los viernes de homenaje al cineasta, se proyectará '12 Monos'.

Dónde: Mooby Aribau (Aribau 8-10).

Cuándo: 26 de septiembre.

Universo Goya

La exposición inmersiva dedicada al autor

Un homenaje a la vida y a la obra de Goya, que gracias a la tecnología inmersiva cobra nueva vida. Así es la exposición ‘Universo Goya. Entre la luz y la oscuridad’, la última producción de Layers of Reality, un recopilatorio de las obras más icónicas del artista en un recorrido artístico de más de una hora.

Dónde: Centre d'Art Amatller (paseo de Gràcia, 41).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

Presentación de la exposición inmersiva universo Goya en el Centre d'Art Amatller de Barcelona. / Marta Pérez

En el aire conmovido...

Homenaje a Federico García Lorca

Último mes para pasarse por 'En el aire conmovido...: Imagen, emoción, utopía', la exposición veraniega que el CCCB dedica a Federico García Lorca y su concepto del "duende". Una reflexión poética a través de trescientas piezas (películas, pinturas, esculturas, bocetos, poemas...) de Brecht, Camarón, Colita, Dalí, Giacometti, Goethe, Goya, Hugo, Jahnsen, Lorca, Mercadier, Miró, Pasolini, Picasso, Rodin, Trouvé o Zürn, entre otros.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

Umana Natura de Paolo Di Capua

Muestra de escultura italiana

El Palau Martorell y el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona organizan la exposición 'Umana Natura' del italiano Paolo Di Capua, una gran exposición con un gran número de piezas, que van desde relieves de madera hasta obras que juegan con el límite entre escultura y arquitectura, pasando por otras que requieren la participación del espectador.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 16 de noviembre.

Leonardo Versus Michelangelo

Nueva exposición inmersiva

La describen como la propuesta más ambiciosa de Ideal, los pioneros en arte inmersivo de Barcelona. 'Leonardo Versus Michelangelo' es un homenaje al histórico desafío que en 1503 enfrentó a Leonardo y Michelangelo, cuando ambos artistas recibieron el encargo de pintar un mural en la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia y ninguno de los dos terminó su obra. Un cara a cara digital entre ambos maestros renacentistas que sirve de repaso a dos de los catálogos más importantes de la historia del arte.

Dónde: Ideal Centre d'arts digitals (Doctor Trueta, 196-198).

IDEAL enfrenta a Leonardo y Michelangelo en una nueva experiencia inmersiva. / Jordi Otix

Antarctica Experience

Un documental inmersivo

Pásate por el nuevo espacio inmersivo de Barcelona: Giga, una instalación tecnológica bajo la cúpula de las Arenas centrada en este tipo de experiencias. Su primera propuesta es Antarctica Experience, un documental inmersivo que explora la Antártida y la vida de los pingüinos. 1.800 m² de exhibición con una hora aproximada de recorrido y zonas con tobogán, peluches, figuras gigantes, proyecciones tecnológicas y más.

Dónde: Arenas de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 385).

Llega Antarctica Experience, exposición inmersiva en la cúpula de las Arenas. / MANU MITRU / EPC

House of Candy

2.000 metros cuadrados de dulce

Los creadores del White Rabbit (paseo de Gràcia, 55) vuelven a la carga con un nuevo plan en Barcelona: House of Candy, un macroespacio inmersivo dedicado a las gominolas. En total, más de una decena de salas temáticas, cada una con diferentes atracciones dulces y fantasiosas, desde helados gigantes hasta espejos que hablan en habitaciones repletas de golosinas.

Dónde: House of Candy (Gran Via de les Corts Catalanes, 620).

Una de las habitaciones de House of Candy. / Marc Asensio

Titanic The Exhibition

El barco más famoso de la historia, en Barcelona

El farol de cabecera del palo de proa del Titanic, un telégrafo del barco, una botella de champán o un anillo de filigranas con diamantes son algunos de los 200 objetos originales recuperados del naufragio del Titanic que llegan a Barcelona con 'Titanic The Exhibition'. Esta exposición inmersiva, además de la colección de objetos, tendrá zonas con recreaciones de los espacios del barco más emblemáticos, para sentirte como un pasajero más (aunque sin acabar bañado por agua).

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).